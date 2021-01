Wie der RE 1 ab 2022 zusätzlich in Groß Kreutz und Götz halten kann

Götz/Groß Kreutz

Vier Vorschläge macht der DBV-Regionalverband Potsdam-Mittelmark, wie ein zusätzlicher Halt in Groß Kreutz/ Havel und Götz jede Stunde auf der Regionalbahnstrecke möglich wird.

Von Dezember 2022 an sollen zwischen Magdeburg und Cottbus auf der Regionalexpress-Linie 1 (RE 1) neue Züge fahren mit mehr Platz für die Fahrgäste.

Dass es an den Bahnhöfen in Groß Kreutz/ Havel und Götz dennoch bis mindestens Dezember 2028 beim Stundentakt bleiben soll, hält der Deutsche Bahnkundenverband ( DBV) für inakzeptabel. Er bezweifelt, dass Bahnsteigverlängerungen um 19 Meter an beiden Stationen zusammen sieben Jahre Bauzeit benötigen.

Vier Vorschläge zur Beschleunigung

„Das muss schneller gehen“, fordern der Regionalvorsitzende Karsten Müller und sein Vertreter Wilfried Ruppert. Ihr Appell zur Beschleunigung richtet sich an das Land Brandenburg, den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Deutsche Bahn.

Der Verband unterbreitet vier Vorschläge, wie es schneller gehen kann mit der zusätzlichen Bahnverbindung für Groß Kreutz/ Havel und Götz.

1. Die Bahnsteige werden zum Dezember 2022 provisorisch in Holzbauweise mit einfachsten Mitteln auf die gesamte Zuglänge verlängert. In Götz fehlen den Angaben zufolge pro Bahnsteigseite acht Meter, in Groß Kreutz am Bahnsteig Richtung Berlin drei Meter.

Erste und letzte Tür

2. Anfang und Ende des Zuges ragen um wenige Meter über die verfügbare Bahnsteiglänge hinaus. Bei den neuen Triebzügen „Desiro HC“ der Firma Siemens liegen, so heißt es, die erste und letzte Tür nicht unmittelbar am Zuganfang und -ende, sondern mindestens zwei Meter davon entfernt.

Die Züge könnten deshalb in Groß Kreutz in beiden Richtungen halten, weil die erste und letzte Tür im Bahnsteigbereich liegt und nur der vordere und hintere Zugteil ohne Bahnsteig wäre. In Götz müsste der Bahnsteig nur um etwa vier Meter verlängert werden, so der DBV-Regionalverband.

Verriegelung per Knopfdruck

3. Die Züge werden so umgerüstet, dass sie ab Einsatz im Dezember 2022 an beiden Stationen halten können. Der Lokführer könnte per Knopfdruck vor dem Halt in Götz und Groß Kreutz die erste und letzte Tür verriegeln. Oder das geschieht mit entsprechender Software.

4. Zumindest in Groß Kreutz halten ab Dezember 2022 auch die Züge am Bahnsteig Richtung Brandenburg an der Havel. Dieser Bahnsteig sei mit 175 Metern Länge ausreichend lang genug.

Notwendig wäre ein Gleiswechsel aus Richtung Brandenburg an der Havel auf das „falsche“ Gleis und nach dem Halt in Groß Kreutz zurück auf das rechte Gleis.

Von Jürgen Lauterbach