Ein Monat Brückensperrung: Wie der Verkehr wirklich funktioniert

Brandenburg/H

Seit mehr als einem Monat ist die wichtige Brücke „20. Jahrestag“ komplett gesperrt, der Umleitungsverkehr läuft in einigermaßen geordneten Bahnen, das ganz große Chaos ist für die meisten Verkehrsteilnehmer ausgeblieben. Doch funktioniert nicht alles reibungslos, wie der lange Rückstau auf der August-Sonntag-Straße an der Einmündung zur Magdeburger Landstraße am Montagnachmittag unmittelbar nach Ferienende bewiesen hat.

Umleitung ist leistungsfähig

Rolf Beyer ist der Verkehrsplaner der Stadt, er bezeichnet die Umleitung als „leistungsfähig, angesichts der Umstände, dass sie innerhalb von wenigen Stunden ohne Vorwarnung eingerichtet werden musste“.

Kein Grün auf Schleichwegen

Wie sieht es nun konkret auf den offiziellen und inoffiziellen Ausweichrouten aus?

Die Verbindung Klingenberg-/ Friedrich-Engels-Straße wird vor allem von vielen Ortskundigen genutzt, sie ist nicht als Umfahrung ausgeschildert. Regelmäßig kommt es im Berufsverkehr zum Stau, obwohl das Parken und Halten in der Friedrich-Engels-Straße vorerst von der Stadt abgeschafft worden ist. „Es ist keine offizielle Umleitungsstrecke, und der Verkehr ist eine enorme Belastung für die Anwohner. Deshalb wollen wir nicht noch mehr Verkehr anziehen und werden auch nicht die Lichtsignalanlage in der Klingenbergstraße anpassen, damit mehr Autofahrer in Richtung Zanderstraße abfahren können“, sagt Beyer. Das war vor allem in der von der MAZ eingerichteten Facebook-Gruppe „Alles zur Sperrung der Brücke am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg“ von vielen Mitgliedern gefordert worden.

Wegen der kurzen Grünphase staut sich an der Kreuzung Klingenbergstraße in den Zentrumsring schnell der Verkehr zurück. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine Ampel für die Kinder

Einziges Zugeständnis der Verwaltung im Interesse der Kinder von Kita und Klingenberg-Grundschule war das Einrichten einer provisorischen Fußgängerampel über die Friedrich-Engels-Straße in Höhe der Einsteinstraße. „Das ist der Vorgriff auf den im Programm Schulwegsicherung ohnehin im Sommer zu bauenden Fußgängerüberweg an dieser Stelle“, sagt Beyers Kollegin Angela Herzberg, die in jedem Jahr für derlei Projekte 45.000 Euro zur Verfügung hat.

Brückenforum im Audimax Wie lange müssen die Brandenburger und Pendler nun mit der gesperrten Brücke „20. Jahrestag“ sowie mit den Umleitungen leben? Kommt der Neubau gleich oder wird es zwischenzeitlich noch eine Teilfreigabe für Pkw geben? Wird etwa auch die B 102 gesperrt? Was passiert mit den anderen Sorgen-Brücken in der Stadt? Droht der komplette Verkehrsinfarkt? Auf diese und andere Fragen soll es schnell befriedigende Antworten geben. Der MAZ-Regionalverlag Brandenburg organisiert deshalb gemeinsam mit der Technischen Hochschule Brandenburg ein öffentliches Brückenforum im Audimax der THB am 16. Januar 2020 ab 18.30 Uhr. Als Gesprächspartner bereits zugesagt haben Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und der städtische Brückenexperte Peter Reck. Zuständig für die Unterhaltung der Brücke ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Zugesagt hat dessen Vorstandschef Edgar Gaffry. Zudem bemühen wir uns noch um Expertise aus dem Infrastrukturministerium. Interessierte Brandenburger sind herzlich eingeladen, an diesem Abend zu kommen. Sie werden auch die Möglichkeit bekommen ihre Probleme zu schildern und Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich aus Planungsgründen wenn möglich per E-Mail unter brandenburg-stadt@maz-online.de für die Teilnahme an.

Glück und Pech mit den Geräten

Die offizielle Umleitungsstrecke führt von der Zander- in die Spitta-/ August-Sonntag-Straße zur Magdeburger Landstraße. Hier war das Glück, dass bei der Oranienburger Firma noch ein Notprogramm für die Ampelanlage vorhanden war, welches 2016 bei der letzten Brückenreparatur bereits zum Einsatz kam. Es musste nur aufs Steuergerät aufgespielt, aber nicht mühsam neu geschrieben werden. Leider spielten die Chips verrückt, deshalb musste ein neues Steuergerät her. „So etwas nimmt man nicht eben aus der Schublade oder aus dem Regal“, sagt Beyer. Wieder war Glück im Spiel: Es gab noch ein frisch produziertes Steuergerät, das im Sommer an der Kreuzung Wilhelmsdorfer-/ Otto-Sidow-Straße eingebaut werden sollte. Dieses wurde nun für die Zanderstraße modifiziert.

Grüner Pfeil ist wieder weg

Die neue Vorfahrtsregelung in der Spittastraße, die alle kreuzenden Straßen für nachrangig erklärt, funktioniert ganz gut. Knifflig wird es erst an der Stelle, an der es auch am Montag zu Staus gekommen war. Die Verkehrsbehörde hat angeordnet, den eilends montierten Grünen Pfeil für die Rechtsabbieger von der August-Sonntag- in die Magdeburger Landstraße wieder abzunehmen. Er „verträgt“ sich nicht mit der Fußgängerampel, die auch Sehbeeinträchtigte sicher über die Magdeburger Landstraße lotsen soll.

Neues Ampelprogramm nötig

Verkehrsplaner Rolf Beyer. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Landesbetrieb Straßenwesen muss nun die gesamte Ampelanlage umprogrammieren lassen. Beyer hat sich mit seiner Forderung nach einem signalisierten (beleuchteten) Grünen Pfeil durchsetzen können. Dafür müssen aber erst Software neu geschrieben, Planer und Signalanlagenbauer beauftragt werden.

Was passiert im restlichen Innenstadtverkehr? In der Altstadt ist es derzeit deutlich ruhiger, mehr Verkehr gibt es vor allem auf der Gördenallee. „Es verteilt sich, die Brandenburger suchen sich ihre Wege. Von Potsdamer Verhältnissen sind wir aber noch weit entfernt“, urteilt der Verkehrsplaner.

Verkehrsuntersuchungen für ganze Stadt

Der Landesbetrieb muss nun Verkehrsuntersuchungen für die ganze Stadt anstellen, vorsichtshalber auch für den Fall des Sperrens/Neubaus der Quenzbrücke. Dazu müssen Verkehre gezählt und etliche Lichtsignalanlagen untersucht werden – beinahe alle auf dem Zentrumsring, aber auch die an der Willi-Sänger-/Gerostraße oder an der Luckenberger-/ Neuendorfer Straße. Geprüft werden muss auch die Praxis, dass Busse und Bahnen immer automatisch Vorfahrt bekommen – diese nutzt ihnen nämlich praktisch auch nichts, wenn sie selbst überall im Stau stehen.

Warten auf Prüfergebnisse

Diese Maßnahmen werden allerdings erst eingeleitet, wenn im April die endgültigen Prüfergebnisse für die Brücke „20. Jahrestag“ vorliegen und absehbar ist, ob die Umleitungen nur wenige Monate oder doch einige Jahre lang gebraucht werden.

Von André Wirsing