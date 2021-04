Brandenburg/H

Ein Problem wird gelöst, dafür mindestens zwei neue geschaffen: Den Stadtverordneten wird nun eine Variante für die Verkehrsberuhigung der Altstadt zum Beschluss offeriert, die große Auswirkungen für den Verkehr auf der Dominsel sowie in der Neustadt haben wird.

Nur ein Altstadt-Konzept

Worum geht es konkret? Seit September 2019 soll die Verwaltung ein Konzept für die Verkehrsberuhigung in allen drei Stadtteilen erarbeiten. Herausgekommen ist nur eines für die Altstadt – und dieses auch nur halbfertig, weil eine ganz wesentliche Voraussetzung fehlt.

Spange ist nicht mehr Thema

Wo sich jetzt Linkerhand anstelle der einstigen Schule ein Parkplatz befindet, sollte eigentlich eine neue Verbindungsstraße von der Kreuzung Gerostraße und Brielower Straße zur Willi-Sänger-Straße als Entlastung gebaut werden. Quelle: Rüdiger Böhme

In allen Diskussionen der vergangenen zwei Jahre war es Konsens, dass alle Maßnahmen in der Altstadt nur wirken, wenn als Voraussetzung eine Verkehrsspange von der Gerostraße über die Brielower Straße hinweg, an der Oberschule Nord vorbei, direkt zur Willi-Sänger-Straße gebaut wird. Der Mehrverkehr könnte von dort auf den leistungsfähigen Zentrumsring abgeleitet werden.

In dem jetzt vorgelegten Beschlussvorschlag wird darauf zwar Bezug genommen und sogar erwähnt, dass es dazu auch Beschlüsse gibt, letztlich wird es aber negiert beziehungsweise auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Man findet sich dann eben mit den Problemen ab.

Verschlechterung am Knoten

Konkret liest sich das dann so: „Da die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen in der Altstadt vorgezogen werden sollen, wurde eine Kapazitätsanalyse des Doppelknotens Brielower Landstraße/Gerostraße/Willi-Sänger-Straße notwendig. Im Ergebnis ergibt sich bei Umsetzung der Variante 3b eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Knotens von der Qualitätsstufe D um eine Stufe. Voraussetzung für das Erreichen der noch tolerierbaren Stufe E ist eine Anpassung der Programmierung der Lichtsignalanlage.“

Wartezeiten und Rückstau

In der Praxis heißt das: Die Wartezeiten an der Kreuzung belaufen sich auf durchschnittlich 70 Sekunden. Das allein ist noch nicht so schlimm, gleichzeitig heißt es aber: „Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten Umläufen ein Rückstau auf.“

Bau einfach gestrichen

Wenn man dann noch weiß, dass Kämmerer Detlef Reckow im Vorjahr beim Aufstellen des Haushaltsplans den Bau der Spange per Federstrich unter Verweis auf die Kosten entfernt hat, kann sich jeder ausrechnen, dass der Ampelstau zum Dauerzustand wird.

Einbahnstraße im Uhrzeigersinn

Vorgeschlagen wird für die Altstadt die Variante 3 b: Die Mühlentorstraße wird vor der Ziegelstraße und dem Altstädtischen Kiez für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Lediglich Radfahrer kommen durch. Es gibt ein Einfahrverbote an der Plauer Straße (in Höhe Einmündung Ritterstraße). So entsteht ein Einbahnstraßensystem im Uhrzeigersinn über Bergstraße, Willi-Sänger-Straße, Rathenower Straße, Parduin, Altstädtischer Markt zur Plauer Straße. Zweites Einfahrverbot: Die Bergstraße darf nicht mehr in Richtung Nicolaiplatz befahren werden.

Mehrverkehr andernorts

Das entlastet die Kern-Altstadt, führt aber zu erheblichem Mehrverkehr andernorts. Auf der Bergstraße (trotz Einbahnstraßenregelung) verkehren dann statt 1000 plötzlich 2300 Fahrzeuge am Tag. In der Gerostraße sind es dann 13.900 statt 10.800, in der Willi-Sänger-Straße werden es 9800 statt 8300 Autos am Tag.

Belastung nur verschoben

So schreiben auch die Verkehrsgutachter vom Dresdner Verkehrsplanungsbüro Ivas: „„Bei der Untersuchung ist deutlich geworden, dass Varianten, welche die Durchfahrt durch die Altstadt sehr restriktiv unterbinden, Verkehrsverlagerungen zu erwarten sind, die Bewohner in anderen Straßen mit Mehrverkehr belasten. So werden die Einschränkungen der Umfeldqualität letztlich nur aus der Altstadt heraus in andere Stadtquartiere verschoben.“

„Kein Handlungsdruck“

Und beinahe zynisch schreibt der Fachbereichsleiter für Bauen und Umwelt Hans-Joachim Freund in die Vorlage: „Aufgrund der Sperrung und des bevorstehenden Abrisses der Brücke des 20. Jahrestages ist die Verkehrsbelastung im Stadtteil Altstadt derzeit reduziert. Somit besteht aus Sicht der Verwaltung aktuell kein notwendigerweise sofortiger Handlungsdruck... Solange die Sanierung der Bundesstraßen des Zentrumsringes nicht abgeschlossen und die Kapazitätserweiterungen umgesetzt worden sind, wird die Akzeptanz gering sein und ungewollte Belastungen im Nebenstraßennetz auftreten.“

Es könnte also sein, dass es auch noch ein wenig dauert mit dem Umsetzen der Maßnahmen in der Altstadt.

Von André Wirsing