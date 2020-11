San Francisco/Brandenburg/H

In den Vereinigten Staaten gilt es als unhöflich, über Politik zu reden, vor allem am Arbeitsplatz. Trotzdem räumen die Arbeitskollegen von Jasper Radeke ein, dass sie und Amerika „beispiellose“ Zeiten erleben.

Die sonst ganz übliche Begrüßungsfloskel: „Wie geht’s“, und die ebenso formelhafte Antwort: „Super, und dir?“, verkneifen sich viele Amerikaner in diesen Tagen rund um die Präsidentenwahl.

Jasper Radeke ist 37 Jahre alt, in Brandenburg an der Havel aufgewachsen und mit dem Abitur am von-Saldern-Gymnasium ins Erwachsenenleben gestartet. 2009 siedelte er nach New York über, lebte dort fünf Jahre und zog dann nach San Francisco. Im gleichen Jahr wurde er US-amerikanischer Staatsbürger.

Verheiratet und verwurzelt in Amerika

Zwei Jahre später durfte der Amerikaner aus Brandenburg erstmals mitwählen. Prompt schaffte es Donald Trump auch ohne die Stimme des Neu-Amerikaners.

Jasper Radeke ist fest verwurzelt in Amerika. Er ist verheiratet mit Karena Kong, einer gebürtigen Amerikanerin der zweiten Generation, deren Eltern aus China in die USA eingewandert sind. Mit der gemeinsamen Tochter Kendall Rose Radeke lebt das Paar direkt in San Francisco im Bezirk Ingleside. Eine ruhige Gegend mit vielen Einfamilienhäusern südlich von Downtown und Twin Peaks.

San Francisco ist sicher

Beide Partner haben typische Silicon-Valley-Jobs. Jasper leitet für eine Technologiefirma die Marketingabteilung für ganz Nord-Amerika. Karena wirkt in einer Biotech-Firma als Direktorin des Statistical Programming mit an der Entwicklung von Medikamenten.

Unruhen erwartet das Paar in der eigenen Umgebung eher nicht. „ San Francisco ist sehr sicher und hat eine sehr klare Mehrheit für die Demokraten“, berichtet der Brandenburger. Vor ein paar Wochen habe es eine Mini-Demo von den rechten Proud Boys vor dem Twitter Hauptsitz gegeben. „Aber die meisten gewaltbereiten Rechten machen einen Bogen um San Francisco“, vermutet er.

Inlandsterroristen

In anderen Teilen des Landes würde er sich mit seiner Familie in diesen Zeiten eher unwohl fühlen. Dabei denkt der deutsche Amerikaner an mögliche Gefahren für die eigene Frau und ihr „bi-racial“ amerikanisch-chinesisch-deutsches Kind.

Seine Sorge: „Ich glaube, die größte Gefahr geht von Inlandsterroristen im Falle einer knappen Niederlage Trumps aus. Im Grunde reicht ja ein einzelner radikalisierter Wahnsinniger, der seinem Frust auf den Ausgang der Wahl mit seiner automatischen Waffe Gehör verschaffen will.“

Abgesehen von Onkel und Tante in Colorado leben die Familien der beiden in der San-Francisco- Bay-Umgebung und in Deutschland. Ähnliches gilt für den Freundeskreis, der „entweder hier oder im ähnlich liberalen New York“ zu Hause ist.

Was die Republikaner gut können

Selbst wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, erwartet Jasper Radeke in seiner Heimat „vier Jahre politischer Stagnation“. Schließlich sei die „blaue Welle“ ausgeblieben, die einen klaren Sieg der Demokraten einleiten sollte.

Der gebürtige Brandenburger lebt im Bundesstaat Kalifornien, das lange Zeit in republikanischer Hand war und inzwischen demokratisch geprägt ist mit San Francisco als liberaler Hochburg. Er sieht wenig Gründe für politischen Optimismus.

Vielmehr erwartet er, dass im schlimmsten Fall in vier Jahren die Republikaner wieder komplett die Macht übernehmen. „Weil sie sehr gut darin sind, den Demokraten für alles die Schuld zu geben“, wie er hinzufügt.

Unterhaltsames Anti-Establishment

Der beachtliche Rückhalt für Donald Trump hat aus der Sicht des deutsch-amerikanischen Paares verschiedene Gründe. Eine Erklärung der beiden lautet: „Einige Leute sehen ihn immer noch als unterhaltsamen, normenbrechenden Anti-Establishment-Kandidaten.“

Eine zweite Erklärung: „Es besteht eine sehr starke Angst bei Evangelikalen und der weißen Arbeiterschicht, an Bedeutung zu verlieren. Sie sehen ihre ,Werte’ in Gefahr und verdrängen dabei komplett, dass ihr Status zum Teil auf Unterdrückung von Minderheiten gewachsen ist.“

Wieder andere Wähler entscheiden sich nur aus jeweils einem Grund für Trump. Zum Beispiel das Steuerthema oder den auf Waffenbesitz reduzierten Begriff von Freiheit. Dieses Verständnis von Freiheit macht, gerade in Coronazeiten, auch nicht halt vor dem liberalen San Francisco.

Schlangen vor den Waffenläden

Jasper berichtet von vielen neuen Schusswaffenbesitzern. In der Stadt gebe es zwar keine Waffenläden, in der Umgebung aber schon. „Man kann sie normalerweise an einer langen Schlange erkennen“, berichtet er.

Bei aller Kritik plant der einstige Saldrianer weiter mit Amerika. „Ich fühle mich hier sehr wohl – die Natur, die Menschen, die Jobsituation und natürlich der Fakt, dass meine Familie und ich hier zuhause sind, machen es aktuell sehr unwahrscheinlich, dass wir langfristig nach Europa ziehen würden“, sagt Jasper Radeke.

Doch ein Hintertürchen bleibt offen, wenn er betont: „Ich bin schon froh über die Wurzeln in Deutschland. Man weiß ja nie, wie sich die Situation hier entwickelt.“

Nostalgie in Brandenburg

Mit der Entwicklung seiner Heimatstadt scheint der Deutsch-Amerikaner im Übrigen ganz zufrieden. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ist er einmal im Jahr nach Brandenburg an der Havel gereist und jeder Besuch dort war „mit einiger Nostalgie“ verbunden.

Jasper Radeke: „Mir kommt die Stadt aufgeräumter vor als früher, auch wenn einige der Neubauten ziemlich ins Stadtbild geklotzt aussehen.“

Den Bewohnern der Stadt macht er ein schönes Kompliment: „Mir scheint es so, als hätten die Brandenburger allgemein eine positivere Einstellung, als ich das aus meiner Jugend in Erinnerung habe.“

