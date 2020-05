Michael Müller ist der neue Bürgermeister der Stadt Brandenburg

Brandenburg/H

Michael Müller (parteilos) ist neuer Bürgermeister und damit erster Stellvertreter von Rathauschef Steffen Scheller ( CDU). Die Stadtverordneten wählten ihn am Mittwochabend auf Schellers Vorschlag mit 40 von 43 abgegebenen Stimmen ins Amt, nur drei Volksvertreter votierten gegen ihn.

Innenministerium hat gedrängt

Mehr als zwei Jahre lang war die Stelle nach dem Weggang der einstigen Rathauschefin Dietlind Tiemann ( CDU) und Schellers Nachrücken vakant. Zuletzt hatte das Innenministerium immer wieder gedrängt, die offene Stelle endlich neu zu besetzen.

Anzeige

Expertise setzt sich durch

Der einzige Ort zum Wahren der Abstandsregeln: Die Stadtverordneten haben am Mittwoch im Brandenburger Theater getagt. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Scheller ist zufrieden mit der Wahl des von ihm favorisierten Bewerbers: „ Michael Müller hat im Bewerbungsprozess eine fachlich und persönlich sehr überzeugende Vorstellung abgegeben und sich mit seiner Expertise durchgesetzt. Ich freue mich, dass er die Stadtverwaltung als Beigeordneter für den Bereich Stadtplanung, Bauen und Umwelt unterstützen wird. Für unsere Stadt ist die Wahl des Bürgermeisters ein wichtiges Ereignis, das wir auch unter diesen besonderen Umständen einer Sitzung unter der Corona-Eindämmungsverordnung würdig gestaltet haben.“

Gebürtiger Brandenburger

Michael Müller, Jahrgang 1979, ist gebürtiger Neuruppiner und dort aufgewachsen. „Mein Vater war auch Stadtplaner und hat mich auf die Konversionsareale geführt, die von der Öffentlichkeit noch unberührt waren. Auch die Entwicklung der Stadt nach der Wende hat mich begeistert.“ Nach Studium und Diplom in Stadt- und Regionalplanung an der TU Cottbus war er im Südwesten Deutschlands tätig, unter anderem als Referent des Bau- und Umweltbürgermeisters in Ulm und zuletzt als Leiter der Abteilung Städtebau und Campus in Heidelberg.

Wissen um die Schätze

Er freue sich auf Brandenburg an der Havel, seinen Dienst wird er zum 1. August hier antreten. „Mir ist immer das Herz aufgegangen, wenn wir Brandenburg besucht haben.“ Er wisse um die Schätze einer mehr als 1000 Jahre alten Stadt, mit denen man sensibel umgehen müsse. Er brauche aber Zeit, um alles kennenzulernen, wolle aber aktiv kommunizieren und strategische Ziele erarbeiten. „Ein neues Lieblingsprojekt habe ich mit dem Packhof auch schon gefunden.“

21 Bewerber auf den Posten

Gemäß der Brandenburgischen Kommunalverfassung muss die Stadt Brandenburg an der Havel einen allgemeinen Stellvertreter für den Oberbürgermeister haben. Er übernimmt Verantwortung für den Geschäftsbereich Stadtplanung, Bauen und Umwelt.

21 Personen hatten sich um das Amt beworben und einen mehrstufigen Auswahlprozess absolviert. Michael Müller hat sich dabei persönlich und fachlich durchgesetzt.

Nicht allen Volksvertretern bekannt

Allerdings hatten nicht alle Stadtverordneten die Chance, den Bewerber persönlich kennenzulernen. „Seine Wahl ist ein großer Vertrauensvorschuss, schließlich kennen wir ihn gar nicht“, sagt SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser. Doch sei Stadtentwicklung die Achillesferse der Kommune, hier habe er eine echte Chance.

„So wie es gelaufen ist, war es nicht in Ordnung – heimlich, still und leise“, sagt Norbert Langerwisch von den Freien Wählern. Wenn im nächsten Jahr die Amtszeiten der anderen beiden Beigeordneten auslaufen, werde man ein solches Verfahren nicht mehr akzeptieren.

Videokonferenz als Ersatz

Andreas Kutsche (Linke) sieht keinen Makel im Verfahren: „Es war transparent, er hat sich im Ältestenrat vorgestellt. Von dort wurde es in die Fraktionen gespiegelt. Müller war auch mein Favorit.“

Er habe seinem AfD-Fraktionsvorsitzenden Axel Brösicke und dessen Menschenkenntnis vertraut, sagt Michael Tonn. „Wir sind diesen Weg mitgegangen.“

Den vermeintlichen Makel der ungenügenden Beteiligung haben die Bündnisgrünen elegant ausgeräumt. „Wir hatten in der vergangenen Woche eine zweistündige Videokonferenz mit Müller, konnten uns ein komplettes Bild machen“, sagt Martina Marx. Der Bewerber habe im Übrigen allen Fraktionen das Angebot gemacht, sich per Videoschalte zu stellen.

Neues Kommunikationsmittel

Nur die Grünen haben dies angenommen. „Es ist eben ein modernes Kommunikationsmittel, das vor zwei, drei Jahren noch nicht so einfach zu realisieren war“, sagt Martina Marx.

Von André Wirsing