Brandenburg/H

Am Tag Eins des neu geregelten Schulalltags sind die Schulen in Brandenburg an der Havel gefordert, manche vielleicht auch überfordert. „Bei uns ist Land unter“, heißt es beispielsweise aus der Brüder-Grimm-Grundschule.

Doch immerhin sollten die Kinder der Klasse 2a, 2b und Flex A gleich um 7.30 Uhr da sein, um die Weihnachtsgrüße der Schule trotzdem noch überbringen, wie Schulleiterin Birgit Schiller den Eltern am Sonntagabend übermittelt hat.

Die Schulleitungen sind an diesem Montag so beschäftigt damit, allen Schülern und deren Eltern gerecht zu werden, dass manche außerstande sind, die aktuelle Lage in ihren Schulen zu beschreiben. „Kein Nerv dafür“, klingt es aus den Direktorenzimmern.

Präsenzunterricht ausgesetzt

Eine klare Ansage macht aber die Grundschule in der Kleinen Gartenstraße. In dieser Woche vom 14. bis 18. Dezember wird der Präsenzunterricht ausgesetzt, schreibt Schulleiterin Pahl den Eltern. Sie äußert „die dringende Bitte, die Kinder wenn möglich zu Hause zu lassen, damit es zu Kontaktreduzierungen kommt“.

Die Schule in der Kleinen Gartenstraße bleibe für eine Notbetreuung geöffnet. Aufgaben für das Lernen bis zu den Weihnachtsferien stellt diese Grundschule in ihre Cloud.

„Die neue Regelung ist ein bisschen holterdiepolter gekommen“, sagt Winfried Overbeck, der das evangelische Gymnasium am Dom leitet. Den neuen Lockdown nennt er zwar nachvollziehbar. Aber zugleich weist er auf diverse Schwierigkeiten hin.

Schulen üben sich im Spagat

Dazu gehört der Spagat, Präsenzunterricht zu erteilen und zugleich den Schülern gerecht zu werden, die zu Hause bleiben. An diesem Montag sind viele Kinder und Jugendliche erst noch einmal in ihre Schulen gegangen. Das scheint auch notwendig, denn vieles von dem Material, das sie zum Lernen benötigen, befindet sich noch in den Schulgebäuden.

Schon am Sonntag haben Schulleiter und Schulleiterinnen überwiegend in Elternbriefen und Mitteilungen auf ihren Internetseiten mitgeteilt, welche Regelungen das Bildungsministerium des Landes getroffen hat.

Die Eltern müssen die Schulen wissen lassen, wie sie es halten: Kommen ihre Kinder vor und nach den Ferien noch zum Präsenzunterricht in die Schule oder bleiben sie zu Hause, wo sie aber über ihren Computerbildschirm ebenfalls am Unterricht teilnehmen müssen. „ Distanzlernen“ heißt das.

Elternbriefe am Sonntagabend

Der Brief des von Saldern-Gymnasiums ging beispielsweise um 21 Uhr raus, berichtet Schuldirektor Frank Brandt. Scharenweise haben sich Eltern am folgenden Morgen telefonisch zurückgemeldet, um sich zu informieren oder ihre Kinder vom Präsenzunterricht an- oder abzumelden.

Welche Schüler weiter anwesend sein müssen Das Staatliche Schulamt hat die Schulen am Sonntagabend über die Umsetzung der Regelungen informiert. Zugleich hat die Behörde ein Schreiben an die Eltern zur Weiterleitung durch die Schulleiter übermittelt. Von diesem Montag an ist die Präsenzpflicht für die meisten Schüler aufgehoben, erklärt die Behördenleiterin Janina Kolkmann. Die Pflicht zum Schulbesuch gilt nur in den Abschlussklassen, also an Oberschulen, Förderschulen, Gesamtschulen und Gymnasien Jahrgangsstufe 10, Gymnasien Jahrgangsstufe 12, Gesamtschulen und berufliche Gymnasien der OSZ Jahrgangsstufe 13 sowie Abschlussklassen in der beruflichen Bildung. Die Schulen mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ bleiben geöffnet. Für die übrigen Jahrgangsstufen entscheiden die Eltern, ob das Kind am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt. Die Eltern haben die Pflicht, die Schule darüber zu informieren. Es besteht aber die Pflicht zum Distanzlernen. Lehrkräfte stellen dafür die Aufgaben zur Verfügung. Die Schulen bzw. Lerngruppen, die den Unterricht im Wechselmodell organisiert haben, führen ihn fort. Schulen wie die Grundschule in Kirchmöser, die aufgrund von Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt geschlossen wurden, bleiben geschlossen. Die Schulräte des Staatlichen Schulamtes stehen im Austausch mit den Schulleitungen und beraten sie.

Für das Gymnasium wird es schwierig, wenn in einer Klasse nur noch zwei oder drei Schüler übrig bleiben und die Lehrer die übrigen parallel mit Aufgaben versorgen sollen.

Ob die Eltern dieser Präsenzschüler ihre Kinder im Laufe der Woche auch zu Hause behalten? Wie sich das noch reguliert, lasse sich nicht absehen, so der Schulleiter. Eine einheitliche Regelung für alle Schüler wäre praktikabler gewesen.

Die Dinge ruckeln sich zurecht

„Bei uns ruckeln sich die Dinge gerade so zurecht“, berichtet Schulleiter Overbeck. Die neuen Regelungen sind für Schüler nicht einheitlich. Wer in die Abschlussklassen der 10. und 12. Jahrgangsstufe geht, muss weiterhin persönlich erscheinen.

In den anderen Klassen wird sich die Schülerschaft trennen in leibhaftig Anwesende im Gebäude und digitale Teilnehmer daheim. Schwierig genug für Lehrer, beides parallel zu bewältigen.

Der Umgang mit den Klassenarbeiten und Klausuren ist ein weiteres schwieriges Thema. Besonders in den 11. Klassen: „In fünf Fächern stehen in dieser Woche Klausuren an, in drei weiteren gleich nach den Weihnachtsferien“, berichtet Winfried Overbeck.

Die Klausuren der Elftklässler

Der Schulleiter appelliert an die Elftklässler, zumindest für die Klausuren in die Schule zu kommen. Den gleichen Appell richtet das Bertolt-Brecht-Gymnasium schriftlich an seine Schüler der nicht präsenzpflichtigen elften Klassen, „um eine Bewertung am Schulhalbjahresende nicht zu gefährden“. Wer nicht teilnimmt, müsste die Arbeiten später nachschreiben.

Janina Kolkmann, Leiterin des Staatlichen Schulamts Brandenburg an der Havel: „Es zeichnet sich ab, dass von „keinem Schüler“ bis zur „fast vollständigen Anwesenheit einer Lerngruppe“ alle Varianten dabei sind.“

Das Schulamt geht davon aus, dass die Anwesenheit im Laufe der Woche weiter abnehmen wird.

Von Jürgen Lauterbach