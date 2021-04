Wie die Aussicht auf ein bisschen Macht die Glaubwürdigkeit frisst

Brandenburg/H

Was ist Glaubwürdigkeit in der Politik wert? Wenn am kommenden Mittwoch die Stadtverordneten der Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern mehrheitlich die Hand dafür heben, sich selbst weitere Spitzenjobs – auch in der Form eines vierten Beigeordneten im Rathaus – zuzuschustern, werden sie das Recht verwirkt haben, den Begriff „glaubwürdig“ ohne den Zusatz „bin ich nicht“ in den Mund zu nehmen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn sie zustimmen, die Damen und Herren der SPD, der CDU und der FW, die Rathausspitze aufzublasen, dann tun sie das, obwohl viele von ihnen das zuvor ausgeschlossen und gegeißelt haben. Als Oberbürgermeisterin hat die CDU-Kreisvorsitzende und MdB Dietlind Tiemann lange Jahre mit ihren Getreuen Michael Brandt und Steffen Scheller (alle CDU) das Rathaus geführt, während sie die Linke Birgit Hübner links liegen ließen. Noch Ende 2020 hat Tiemann gesagt, einen vierten Beigeordneten brauche ihr Nachfolger Steffen Scheller nicht. Er habe Michael Müller als Bürgermeister geholt.

Es reiche, wenn man jetzt die ausscheidenden Beigeordneten Wolfgang Erlebach und Michael Brandt ersetze und darauf achte, dass der auszuwählende Ersatz die entsprechende Eignung mitbringe. Was werden diese Worte für sie und ihre Entourage am Mittwoch noch wert sein? Es kommt schließlich auf jede Stimme an, denn 24 Stadtverordnete braucht man, um die Hauptsatzung zu ändern. Zusammen haben SPD, CDU und FW 26 Stimmen. Da selbst in der SPD niemand glaubt, dass Hanswalter Werner und Lilo Martius (beide SPD) nach ihrer lautstarken Kritik zustimmen, darf nun niemand mehr von der Fahne gehen und sich enthalten, soll das Projekt „Wortbruch“ nicht scheitern.

Es geht um Macht und Versorgungsposten, um Kohle und Karriere. Wenn die Mitgliederbefragung in der SPD zur Koalition mit der CDU und den ihnen verhassten Ex-Sozis von den Freien Wählern (Dirk Stieger und Norbert Langerwisch, Marc Bergholz) knapp mit Ja ausgehe, werde man diskutieren, ob die Verbindung schlau sei, hatte der neue SPD-Vorsitzende Daniel Keip vor der Abstimmung vor Wochen angekündigt. Schließlich wusste er, was mit den Linken vor acht Jahren in ähnlicher Situation passiert war. Die Abstimmung ging knapp aus. Jetzt sagte die kluge, vor Ort aber unbekannte und zur Brandenburger Bundestags-Direktkandidatin gewählte Sonja Eichwede: „Eine Wahl ist eine Wahl.“ Ende der Diskussion.

Vor Monaten hat Keip vielen – die ihn jetzt und in Zukunft daran erinnern werden – gesagt, dass es mit der SPD nicht machbar sei, die Hauptsatzung zu ändern, um einen vierten Beigeordneten zu berufen, nachdem es viele Jahre mit zwei Beigeordneten gegangen sei. Da war schon klar, dass er für die SPD und Uwe Freimuth für die Freien Wähler als Beigeordnete ins Rathaus sollten. Von dort aus, so verriet Keip den Genossen, wolle er seine Wahl zum Oberbürgermeister vorbereiten. Aber muss man dann nicht zu seinem Wort stehen?

Eigentlich müssten sich Keip und Freimuth, wenn die Mehrheit am Mittwoch in der SVV steht, nur noch pro forma bewerben. Es geht nicht um Bestenauslese, sondern um Proporz. Merkt niemand, dass die CDU die Spielregeln komplett bestimmt? Allen voran Dietlind Tiemann, die dem Rest machtpolitisch und strategisch weit überlegen ist. Die SPD wollte das Ressort Finanzen. Bekommt sie nicht. Sagt die CDU. Das will sie selber haben und einen zusätzlichen Beigeordneten dazu. Okay, sagt die eben platt gemachte SPD und kuscht. Genauso wie vor acht Jahren: Da durften die Linken Wolfgang Erlebach als Beigeordneten ins Rathaus schicken, wenn sie dafür versprachen, Michael Brandt wiederzuwählen. Als Bonus verlangte die CDU, dass sie einen Rathaus-Spitzenposten mit ihrem Partei-Vize Jan Penkawa besetzen durfte. Die Linken bekamen als Ausgleich einen befristeten Job bei der BAS. Okay, sagten die Linken und kuschten.

Während SPD und FW schon mit ihren Kandidaten prahlen, hält die CDU den Namen ihres Kandidaten – ein Kämmerer aus Sachsen-Anhalt mit CDU-Parteibuch – unter Verschluss. Warum? Vielleicht, weil sich Dietlind Tiemann an 2013 erinnert. Da hatten die Sozialdemokraten um Norbert Langerwisch und Ralf Holzschuher dagegen geklagt, dass Erlebach Beigeordneter wird. Die SPD klagte unter juristischer Federführung der Kanzlei von Dirk Stieger vor dem Verwaltungsgericht. Der Grund: Das Bewerbungsverfahren sei nicht sauber gelaufen, es habe Absprachen zwischen CDU und Linken gegeben. Holzschuher damals: „Es geht um Recht und Gesetz. Frau Tiemann hat die Stadtverordneten vor dieser Wahl ausgeschaltet und nicht zum ersten Mal die Rechte der Minderheit ausgehebelt.“ Natürlich war alles abgesprochen und der Name Erlebach stand fest. Und was ist das jetzt? Sogar die Ressorts sind schon verteilt, die Freimuth und Keip bekommen sollen.

Auch wenn die SPD damals die Klage nicht ausurteilen ließ und zurückzog: Wer weiß, wie heute entschieden würde? Erinnert sei an den damals erfolglosen Versuch der SPD unter Ralf Holzschuher, die Hauptsatzung zu ändern und die Zahl der Beigeordneten von drei auf zwei zu reduzieren. Die Kommunalaufsicht verweigerte dazu eine Entscheidung. Nun sind es dieselben Leute, die – selbst, wenn manche ihre Parteibücher oder die Fraktionen geändert haben – das Gegenteil wollen und jene, die sie daran erinnern, schulterzuckend auslachen.

Nicht einmal ein Prozent aller Havelstädter gehören einer Partei an. Gleichwohl glauben die Spitzen dieses knappen Prozents Parteivolk, dass sie segensreich und legitimiert für die restlichen 99 Prozent Politik machen. Daran kann man zweifeln. Einfach, weil es – zumindest für einige – erkennbar nicht darum geht, das Beste für alle wollen. Man darf gespannt sein, ob und wie am Mittwoch Stadtverordnete begründen, warum ihr früheres Nein doch eigentlich schon immer ein Ja war.

Von Benno Rougk