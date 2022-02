Brandenburg/H

Eine erste positive Zwischenbilanz zur Baustelle am Neustadt-Markt/Neustädtischer Fischerstraße hat Bürgermeister Michael Müller (parteilos) gezogen. „Die Arbeiten liegen im Plan, die Sperrung hat funktioniert, auch weil die Polizei ganz gut kontrolliert hat.“ Der neue Mischwasserkanal der Brawag sei mittlerweile fertiggestellt, in dieser Woche würden die Tiefborde gesetzt und angepflastert, dann folge der Einbau der Asphalt-Tragschicht.

Erster Abschnitt Ende Februar fertig

Die Arbeiten an diesem ersten Abschnitt zwischen dem Haus Neustädtischer Markt 5 und der Einmündung zum großen Parkplatz würden planmäßig zum 24. beziehungsweise 28. Februar abgeschlossen.

Die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot an der Einmündung Hauptstraße und zieht Verkehrssünder heraus. Quelle: André Wirsing

Chaos ist ausgeblieben

„Das befürchtete Chaos ist komplett ausgeblieben“, sagt auch der kommunale Straßenexperte Peter Reck. Dazu beigetragen habe auch, dass der Knoten August-Bebel-Straße/Willi-Sänger-Straße leichter passierbar sei, unter anderem durch Verlängern der Linksabbiegerspur.

„Der Rückstau war vorherzusehen, blieb aber beherrschbar. Der Schleichverkehr durch die Altstadt ist ärgerlich, wir haben aber keine Sanktionen. Im Übrigen gilt wie immer: Der Brandenburger sucht sich seinen Weg.“

Ab Montag wird der Busverkehr über den alten Neustädtischen Markt geführt. Quelle: André Wirsing

Ab Montag parallel zweiter Bauabschnitt

Der Baubetrieb Eurovia sei am Neustadt-Markt so schnell vorangekommen, dass er sogar um ein Vorziehen des zweiten Bauabschnittes beim Bauamt gebeten habe. Ab Montag werden im Abschnitt zwischen der ehemaligen Fleischerei und kurz hinter dem Brautmoden-Laden bereits die Pflastersteine aufgenommen, dann können schon einmal die Archäologen ran.

Busse fahren anders

Das bedeutet auch, dass die Busse etwas anders durch die Baustelle fahren: Aus Richtung Dom bleibt es wie gewohnt bei der Passage über den Molkenmarkt an Friseursalon und Hotel vorbei bis zur Apotheke, dann auf die Hauptstraße.

In der Gegenrichtung biegen die Busse vor dem Weinladen nach rechts ab, fahren an Fleischerei und Hypovereinsbank vorbei auf den „alten“ Neustädtischen Markt, biegen vor der Ergo-Hauptagentur nach links und am „Späti 90“ wieder nach rechts auf die Neustädtische Fischerstraße ab. So ist es mit Polizei, Baubetrieb, Verkehrsbetrieben und städtischer Verkehrsbehörde abgestimmt. Reck stellt zudem klar: „Auch wenn manche Menschen das anders sehen – Taxen gehören zum Öffentlichen Personennahverkehr und dürfen deshalb wie Busse die Baustelle passieren.“

Die Verwaltung hat die ab Montag geltende Verkehrsführung für den ÖPNV und die Anlieger veröffentlicht. Quelle: Stadtverwaltung

Auf dem alten Neustädtischen Markt werden wegen der neuen Verkehrsführung einige Stellplätze in den Fahrstreifen wegfallen, auf dem „Dreiecksplatz“ selbst solle sie weitgehend erhalten bleiben.

Ab März wieder Zufahrt zum Parkplatz

Voraussichtlich ab dem 1. März ist der große Parkplatz auf dem Neustädtischen Markt auch wieder aus Richtung Sankt-Annen-Straße beziehungsweise Steinstraße zu erreichen.

Keine anderen Baustellen in Brandenburg an der Havel zulässig

Die Verwaltung hat zugesichert und vertraglich mit der Baufirma vereinbart, dass die Gesamtbaumaßnahme der Neustädtischen Fischerstraße und Kleinen Münzenstraße bis zum 28. August abgeschlossen werden soll. Mittlerweile untersagt die Behörde auch alle größeren Bauarbeiten an Straßen andernorts, die mit Sperrungen verbunden sind – selbst, wenn es sich nur um ein paar Tage handelt.

Von André Wirsing