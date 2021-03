Brandenburg/H

Mal sehen, wer sich außer Center Parcs noch alles für Brandenburg an der Havel mit einer touristischen Ansiedlung interessiert. Feriendorf, Tagungszentrum, Surfhalle, Wasserpark – vieles ist denkbar auf den ehemaligen Rieselfeldern Wendgräben.

Suche nach Investoren

Die Stadt will ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren starten, um herauszubekommen, welche potentiellen Investoren sich ernsthaft ein Engagement auf der 130 Hektar großen Fläche vorstellen können. Vorteil des Verfahrens: Die Kommune bindet sich nicht zu früh an einen Ansiedlungswilligen, sondern kann Optionen und Alternativen prüfen.

Stadtverordnete sollen sich bekennen

Dorit Stawecki von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine entsprechende Beschlussvorlage hat die kommunale Wirtschaftsförderin Dorit Stawecki für die Stadtverordnetenversammlung am 31. März vorbereitet. „Die Stadtverordnetenversammlung bekennt sich zu einer touristischen Entwicklung der ehemaligen Rieselfelder Wendgräben“, heißt es im ersten Satz.

Städte-, Wasser- und Fahrradtourismus entwickelten sich derzeit prächtig in der Havelstadt. Allein 98.970 Gäste und 250.171 Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten seien 2019 gezählt worden. Nicht erfasst worden seien dabei Übernachtungen in Privatzimmern, Ferienwohnungen oder Hausbooten, so dass man von deutlich mehr Touristen ausgehen könne.

Drei Interessenten schon da

Brandenburg an der Havel mit seiner Nähe zu Berlin und Potsdam sowie seiner Lage im größten zusammenhängenden Wassersportrevier Deutschlands werde immer attraktiver. Das ernsthafte Interesse von Center Parcs im vergangenen Jahr habe die Verwaltung ermutigt, nun abzuklopfen, wer sich ernsthaft ansiedeln will. Auch weitere namhafte Unternehmen seien auf die Stadt aufmerksam geworden, konkret gebe es Interesse von drei Anbietern, heißt es unter anderem in der Begründung.

Optimal erschlossen

Die riesige Fläche nahe Breitlingsee und Malge sei optimal erschlossen und könne eine direkte Anbindung zur Grüninger Landstraße erhalten. Ansonsten seien alle wichtigen Versorgungsträger bis hin zu Lichtwellenleiteranschlüssen vorhanden.

Langer Planungsvorlauf

Die einstige Nutzung als Rieselfelder stelle kein Risiko dar, in Freiburg sei auf einer solchen Fläche ein ganzer Stadtteil mit 10.000 Menschen entstanden. Man müsse allerdings von einigen Jahren Planung ausgehen. Dabei geht es um die Belange des Naturschutzes, um ein Ausgliedern aus dem Landschaftsschutzgebiet, um eine neue Raumordnung, um ein Anpassen des Flächennutzungsplanes und letztlich auch um einen neuen Bebauungsplan.

Von André Wirsing