Brandenburg/H

Die Covid-19-Pandemie war auch für die Brandenburger Bank im vergangenen Jahr spürbar. In deren Geschäftsgebiet war ein Einbruch der Wirtschaftsleistung auf Gesamtjahressicht festzustellen.

„Der Einbruch fiel aber aufgrund der vergleichsweise kleinteiligeren Wirtschaftsstruktur geringer aus als im Bundesdurchschnitt“, teilt der Bankvorstand mit Jens-Uwe Oppenborn und Frank Robby Wallis in der 28. Vertreterversammlung an diesem Dienstag im Paulikloster mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz der besonderen Herausforderungen vermelden die Vorstände ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2020. So habe das Kundenkreditgeschäft um 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vorgelegt. Den Schwerpunkt bildete dabei das Grundstücks- und Wohnungswesen.

Das Einlagengeschäft hat den Angaben zufolge um 4,6 Prozent auf 527 Millionen Euro zugelegt und zu einem knapp 10-prozentigen Anstieg der Bilanzsumme im Vergleich zu 2019 geführt. Im gleichen Zeitraum hat sich das Dienstleistungsgeschäft aus Sicht der Genossenschaftsbank mit ihren 8723 Teilhabern (rund 400 mehr als 2019) erfreulich entwickelt und ein Wachstum der Provisionserträge von 12,7 Prozent gebracht.

Frank Robby Wallis (links) und Jens Uwe Oppenborn erläuterten die Zahlen. Quelle: Jürgen Lauterbach

In der Summe ergibt sich ein verbessertes Betriebsergebnis, das die Eigenkapitalausstattung der Bank weiter stärkt. Der Jahresüberschuss ist 2020 im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken auf 428.000 Euro. Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist von rund 5,7 auf gut 6,2 Millionen Euro gestiegen.

Die Sparquote ist im vergangenen Jahr auch in der Krise hoch geblieben, berichtet Bankvorstand Wallis. Zum Teil sei das Geld in Tagesgeldkonten, zu einem anderen Teil in ertragreichere Anlageformen wie Aktien und Fonds.

3,25 Prozent Dividende

Die Vertreterversammlung folgt dem Vorschlag des Vorstandes, wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 3,25 Prozent auszuschütten, was einen Betrag von knapp 227.000 Euro ergibt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnet die Brandenburger Bank mit einem insgesamt zufriedenstellenden Geschäftsverlauf.

Die mittelfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Situation im Geschäftsgebiet ließen sich allerdings noch nicht abschließend einschätzen, heißt es. Aktuell mildere die öffentliche Unterstützung die ökonomischen Folgen des Wirtschaftseinbruchs erfolgreich.

Digitales Geschäft

Was den eigenen Geschäftsbetrieb angeht, berichtet die Brandenburger Bank über verstärkt genutzte digitale Angebote und bargeldlose Bezahlverfahren. Diese Tendenz werde vermutlich über die Corona-Pandemie hinaus anhalten.

Den Angaben zufolge hat die Brandenburger Bank im vergangenen Jahr Schulen, Vereine, Einrichtungen und Initiativen mit 108.000 Euro Spenden- und Sponsoringgeld gefördert. Das Kreditinstitut beschäftigt aktuell 120 Menschen, darunter sechs Auszubildende.

2,1 Millionen Euro Steuern

Die Brandenburger Bank hat im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Euro Steuern gezahlt, davon 926.000 Euro an Kommunen im eigenen Geschäftsbereich.

Die Filiale in Briselang wird zu einem Selbstbedienungszentrum herabgestuft.

Von jl