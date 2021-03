Wie die Brawag das neue Rohr unter die Plane zieht

Brandenburg/H

Am kommenden Mittwoch ist es soweit – die fast 500 Meter lange Trinkwasserleitung, die derzeit der Länge nach im Schmöllner Weg liegt, wird unter der Plane hindurchgezogen. Vom Mittwoch, 24. März, 7 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 25. März, 12 Uhr, wird der hintere Bereich des Schmöllner Weges voll gesperrt.

Anwohner sind informiert

Von der Sperrung betroffene Anwohner wurden per Wurfzettel darüber informiert, sagt Brawag-Sprecherin Heike Beckmann. Sandfurth- und Immenweg sind ohne weiteres zugänglich. Der Libellenweg ist nur über den Immenweg erreichbar. „Die Baustelle wandert abhängig vom Baufortschritt sukzessive in Richtung Plane, so dass der Schmöllner Weg Stück für Stück freigegeben wird. Dennoch bleibt die Sperrung der Einfahrt zum Libellenweg aus Sicherheitsgründen bis Donnerstagmittag aufrechterhalten. Den Termin des Düker-Einzugs haben wir bewusst auf Mittwoch gelegt, damit die Müllabfuhr nicht beeinträchtigt ist. Selbstverständlich ist auch der Rettungsweg durchgängig gewährleistet“, sagt Gunter Haase, Geschäftsführer der Brawag.

Bus kommt nicht durch

Der Bus der Linie B kann während der Sperrung nicht in den Schmöllner Weg einfahren, da die Wendeschleife nicht erreichbar sein wird und deshalb keine Wendemöglichkeit besteht. Weitere Infos veröffentlichen die Verkehrsbetriebe ab Montag auf www.vbbr.de.

Die offizielle Zu- und Ausfahrt des Malge-Radwegs, die sich unmittelbar vor der Planebrücke befindet, die über den Schmöllner Weg führt, wird ebenfalls nicht zugänglich sein.

Zwei große Kräne blockieren

Es werden zwei raumfordernde Kräne eingesetzt, mit deren Hilfe die bereits zusammengeschweißte Leitung zum Bohrkanal gehoben wird. Der Einzug der Leitung wird einige Stunden in Anspruch nehmen, so dass am Donnerstag mit der Aufhebung der Sperrung zu rechnen ist.

Leitung ist 54 Jahre alt

Die neue Leitung wird einen 500 Meter langen Abschnitt der Hauptversorgungsleitung mit Durchmesser 800 Millimeter aus Stahl aus dem Jahre 1967 ersetzen, die vom Wasserwerk Mahlenzien bis zum Hochbehälter Marienberg verläuft. Erneuert wird der Bereich zwischen Schmöllner Weg und Havelfähre. Die neue PE-Leitung unterquert somit die Plane und wird wie die Stahlleitung unter dem Flussbett hindurchgeführt.

Von MAZ