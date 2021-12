Brandenburg/H

Bald ist die Brawag mit allen Bahnunterquerungen für ihre Trinkwasserleitungen durch. Die aktuelle Baumaßnahme am Altstadt-Bahnhof ist mit einem Volumen von 350.000 Euro nicht die größte und spektakulärste, doch hat auch sie allein drei Jahre Vorbereitungszeit gebraucht.

Die Brawag zog von der Einsteinstraße bis zum Altstadt Bahnhof ein Rohr unter den Gleisen durch. Quelle: Heike Schulze

Zwei Jahre warten auf Genehmigung

„Das lag nicht in der Hand der Brawag. Wir haben dies bei der deutschen Bahn AG schon im Jahr 2018 beantragt, da war an das Sperren und Sprengen der Brücke noch nicht zu denken. 2020 bekamen wir dann nach zwei Jahren die Genehmigung, zwei Jahre dauert es immer bei der Bahn. Dann mussten wir noch das Sprengen und die Arbeiten ringsherum abwarten“, erläutert Projektleiter Ralf Sternsdorf.

Doppeltes Schutzrohr

Das mehr als 50 Jahre alte marode Rohr wird unter den Gleisen am Altstadt-Bahnhof herausgezogen. Quelle: André Wirsing

Es wurde nun eine 400-Millimeter-Trinkwasserleitung aus dem Jahre 1956 im Bereich der Bahnquerung Altstadt Bahnhof zwischen Einsteinstraße und PitStop Spittastraße altersbedingt auf etwa 60 Metern erneuert.

Und gleich mit doppelter Sicherung: Das vorhandene 800-Millimeter-Schutzrohr unterhalb der Bahn wird als Hülsrohr genutzt, in das nach dem Herausziehen der alten Trinkwasserleitung ein neues 500-Millimeter Schutzrohr eingezogen wurde. In dieses wurde dann die neue Trinkwasserleitung mit Hilfe von Gleitkufen eingezogen.

Dazu nutzten die ITG-Bauleute eine Winde, die es auf neun Tonnen Zugkraft bringt, schließlich ist der 42 Meter lange Rohrabschnitt direkt unter den Gleisen schon fünf Tonnen schwer, hinzu kommen noch die Reibungskräfte.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kabelkanal kommt gleich mit rein

Zusammen mit dem neuen Schutzrohr wurde ein Kabel-Leerrohr mit 50 Millimetern Innendurchmesser verlegt. „Es ist tatsächlich noch leer, aber Kabel werden irgendwann immer gebraucht, deshalb ziehen wir es mit ein, um uns ein erneutes Aufbuddeln zu sparen“, sagt Andreas Strauß, Prokurist der bauausführenden Firma ITG Brandenburg.

Dämmstoff zwischen den Rohren

Der Zustand des alten Schutzrohres war vor dem Rohreinzug durch eine optische Inspektion festgestellt und das Rohr gereinigt worden. Die Ringräume zwischen vorhandenem und neuem Schutzrohr beziehungsweise neuem Schutzrohr und geplanter Trinkwasserleitung werden im Bereich der Bahnquerung verdämmt.

Versorgung über Bypässe

Die Altleitung wurde während der gesamten Bauzeit außer Betrieb genommen, versorgt wurden die Bewohner von Klingenberg, Walzwerksiedlung und Quenz über Bypässe am Neuendorfer Sand und an der Quenzbrücke. Die Leitung wird außerhalb der Bahnquerung offen im verbauten Rohrgraben beziehungsweise in Baugruben verlegt.

Wasserstoffperoxid zum Entkeimen

Der eingezogene Rohrabschnitt wird nun mit Wasserstoffperoxid entkeimt und nach etwa einer Woche gespült. Dann erfolgt das Einbinden in die bereits verlegte neue Rohrleitung. Voraussichtlich spätestens Anfang 2022 wird die Maßnahme fertiggestellt und die Baustelle beräumt sein.

Reine Vorsichtsmaßnahmen

Die Brawag hat aus Sicherheitsgründen alle Trinkwasserleitungen unter Bahngleisen in den Vorjahren erneuert, etwa am Schmöllner Weg, in der Wilhelmsdorfer Landstraße am alten Schlachthof oder in der Klingenbergstraße. Als einzige Maßnahme noch offen ist der Austausch eines Rohrs an der Planebrücke, das wird aber erst mit den noch anstehenden Bauarbeiten erledigt.

Von André Wirsing