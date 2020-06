Brawag investiert auf ihrer Kläranlage in neue Technik

Brandenburg/H

Wenn die Brawag auf ihrer Kläranlage in Briest etwas Neues baut, wird es meist teuer: Gut 1,5 Millionen Euro kostet das jüngste Projekt. Ausgetauscht werden müssen die Anlagen zum Entwässern der anfallenden Schlämme.

Zwei große Schleudern

In dem so genannten Dekanter arbeiten zwei riesige Zentrifugen, die mit Hilfe eines polymeren Flockungsmittels faktisch den Schlamm trockenschleudern. In den Schleudern werden 3500 Umdrehungen pro Minute erreicht. Jede der beiden Maschinen kann 30 Kubikmeter Schlamm pro Stunde verarbeiten. Das herausgeschleuderte Wasser wird über ein Rohrsytem zurück in die Kläranlage geführt.

Am Ende wird verbrannt

Das ist faktisch der letzte Prozess, der auf der Kläranlage abläuft, der trockene Abfall muss verbrannt werden, weil er nicht mehr in der Landwirtschaft auf die Felder aufgebracht werden darf.

„Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass der Schlamm möglichst trocken ist, weil wir nicht auch noch Wasser für teures Geld zur Verbrennung fahren wollen“, sagt Kläranlagen-Chef Johannes Anger.

43.000 Kubikmeter Schlamm

In Zahlen bedeutet das: Zur Entwässerung fließen bis zu 43.000 Kubikmeter Schlamm im Jahr. Der ist bereits ausgefault (anaerob), es finden keine biologischen Prozesse mehr darin statt. Der Schlamm hat einen Wassergehalt von bis zu 97 Prozent, dieser wird mit der alten Anlage auf 80 Prozent reduziert. Mit den neuen Maschinen soll der Wasseranteil bei 75 Prozent liegen, Entsorgungskosten und Kohlendioxidausstoß sollen um zehn Prozent sinken.

Fünf Lkw pro Woche

Bislang fallen pro Jahr am Ende bis zu 4500 Tonnen entwässerter Schlamm an, vier bis fünf Lkw jede Woche fahren das Gut zu den Verbrennungsanlagen, die alle etwas weiter entfernt sind – nach Helmstedt, Lippendorf bei Leipzig oder gar nach Mannheim. In der Abwasser-Branche ist seit dem Verschärfen der Umweltauflagen von einem „Klärschlamm-Notstand“ die Rede: Die Entsorger finden kaum noch Abnehmer für das Restprodukt. Und wenn, dann kostet das eine Stange Geld.

Mobile Anlage für sechs Monate

Da lohnt es sich dann auch, dass die Trockenschlamm-Menge reduziert wird durch die effektiveren Maschinen. Die sollen in sechs Monaten fertig montiert sein. Bis dahin läuft eine mobile Anlage der Firma Flottweg aus dem niederbayerischen Vilsbiburg, die bis dahin den Schlamm entwässert.

Mehr Betriebssicherheit

„Mit der neuen Anlage, die ab Herbst in Betrieb geht, haben wir auch einen höheren Automatisierungsgrad. Und vor allem mehr Betriebssicherheit“, sagt Projektingenieurin Vera Heßler. Wenn beispielsweise jetzt die Maschine ausfällt, die das Flockungsmittel in die Zentrifugen drückt, stehen beide Schleudern still. Künftig werden beide Anlagen auch unabhängig voneinander arbeiten können.

Die alte Technik wurde im Jahr 1997 eingebaut. Nach 23 Jahren Dauerbetrieb ist diese verschlissen und muss ausgetauscht werden.

Von André Wirsing