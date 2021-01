Brandenburg/H

Wenn die Menschen in Brandenburg an der Havel Glück haben, dürfen sie sich ab diesem Donnerstag wieder frei bewegen, müssen nicht mehr den 15-Kilometer-Radius rings um die Havelstadt als Grenze für Sport- und Erholungsaktivitäten beachten, bestätigt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf MAZ-Anfrage. „Einzige Voraussetzung ist, dass bis dahin der Inzidenzwert nicht wieder die Marke von 200, gerechnet auf 100.000 Einwohner, übersteigt.“

Verordnung regelt Sperrkreis

Anzeige

Das ergibt sich aus der aktuell geltenden 4. Sars-CoV-2-Eindämmungsverordnung, die von der Landesregierung erlassen worden ist. Die Bestimmungen zum Aktionskreis sind im zweiten Absatz des Paragrafen 4 geregelt: Der Bewegungsradius wird für touristische Ausflüge, Sport und Bewegung im Freien auf einen 15 Kilometer-Radius um die kreisfreie Stadt beschränkt, wenn dort eine 7-Tages-Inzidenz von über 200 vorliegt. Notwendige Fahrten über diesen Radius hinaus, zum Beispiel zur Arbeit oder zum Arzt sind selbstverständlich weiterhin möglich.

Bekanntmachung im Amtsblatt

Entscheidend sei der aktuelle Inzidenzwert. Und die zuständige kommunale Behörde muss die Überschreitung in geeigneter Weise öffentlich bekanntgegeben haben. Das ist in Brandenburg an der Havel am 11. Januar mit dem Veröffentlichen des Amtsblatts und der darin enthaltenen Bekanntmachung geschehen.

Fünf Tage am Stück unter Wert 200

Weiter heißt es in der Verordnung: „Eine Unterschreitung des Inzidenz-Wertes innerhalb eines Gesamtzeitraums von fünf Tagen ist dabei unbeachtlich.“ Das bedeutet: Wenn die zuständige kommunale Behörde die Überschreitung bekanntgegeben hat, gilt diese mindestens fünf Tage. Also auch, wenn in den folgenden fünf Tagen an einem Tag der 7-Tages-Inzidenz einmal unter 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen sollte. Im Umkehrschluss heißt es, dass die Beschränkungen am sechsten Tag wegfallen können, wenn an den fünf Tagen zuvor die 200er-Marke nicht überschritten worden ist. An diesem Mittwoch wäre dann der fünfte Tag in Folge, ab Donnerstag können sich alle wieder frei bewegen.

Das bedeutet auch, man darf theoretisch auch in einen Corona-Hotspot fahren, Hauptsache, man kommt aus einer Stadt, aus einem Landkreis ohne eingeschränkten Bewegungsradius.

Stadtverordnete tagen nicht

Eingeschränkt haben sich auch die Stadtverordneten. Die Fraktionschefs haben sich am Montagabend darüber verständigt, die Stadtverordnetenversammlung am nächsten Mittwoch ausfallen zu lassen. Es gibt derzeit keine besonders eilbedürftigen Beschlussvorlagen. Im Februar werde neu entschieden, wie es mit der kommunalpolitischen Arbeit weitergeht.

Von André Wirsing