Brandenburg/H

Sie sterben einfach nicht aus – das Kaffeeservice „Rationell“ (Mitropa), das Sternparty-Radio oder der Multiboy-Zerkleinerer. Da redet noch keiner von der Schrankwand aus Zeulenroda oder vom legendären Z-Stuhl aus Vario-Pur – ein echter Design-Klassiker, den Ernst Moeckl (1931–2013) in den 1970er Jahren entwickelt hat.

Zur Galerie Mehr als 30 Jahre ist die DDR her und sie lebt immer noch weiter – als nostalgische Erinnerung oder ewiges Designerstück. Blick in eine alte neue Welt in Hohenstücken.

DDR auf 60 Quadratmetern

Wer das alles nicht mehr zu Hause hat, kann es dennoch noch live erleben – in der Brösestraße 16 im Stadtteil Hohenstücken. An drei Wochenenden im Juli wird die Ausstellung „die ddr auf 60qm” gezeigt. Sie war schon für November vorigen Jahres von der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg WBG geplant und musste pandemiebedingt verschoben werden.

Leben in der Platte

Es handelt sich um ein Projekt des Künstlers Martin Maleschka aus der Serie „Wohnmaschine” und es beleuchtet das Wohnen und Leben in der Platte der DDR. Besonderes Highlight der Ausstellung ist eine erinnerungskulturelle, künstlerische Installation in der „Retro-Wohnung“ mit Möbeln von Brandenburgern, die dem Mit-Mach-Aufruf der WBG nachgekommen sind.

Kenner der Szene

Martin Maleschka wohnt mit seiner Freundin in Cottbus. Er ist freiberuflicher Redakteur, Autor, Künstler und Fotograf für Kunst und Bau der DDR. Maleschka ist 1982 geboren und hat unter anderem im Rahmen des 100-Jahre-Bauhaus-Jubiläums 2019 die künstlerische Installation „Wohnmaschine“ in Eisenhüttenstadt geschaffen – alle Elemente in Rot, Gelb und Blau. Im vorigen Jahr zum 50. Geburtstag der WBS-70-Platte gestaltete er eine Schau im Auftrag der Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft Dresden – nur in der in den 1970er-Jahren vorherrschenden Farbe Orange.

Buch zu DDR-Baukunst

Er hat das Buch „Baubezogene Kunst. DDR. Kunst im öffentlichen Raum 1950-1990.“ zum Thema veröffentlicht und plant weitere Publikationen. Er ist darüber hinaus über die sozialen Netzwerke auch international in seinem Tätigkeitsfeld bekannt geworden.

In Brandenburg an der Havel ist nun folglich die „Wohnmaschine 3.0“ entstanden. Der Künstler hat die Ausstellungswohnung von der WBG nach seinen Wünschen hergerichtet bekommen – die Wände roh und kahl, die Böden als Kontrast mit hellem Estrich belegt.

Das große Wiedererkennen

Dort ordnete er die DDR-Alltags-Exponate innerhalb einer Kreisform an, streng geometrisch ausgerichtet. Manche Dinge erkennt man sofort – etwa die durchsichtigen Plastikschübe, die unter den Hängeschränken Mehl, Salz und Zucker fassten, oder die typischen Narva-Glühkerzen oder die geriffelten Plastik-Stullenbrettchen. Bei anderen Stücken wie den Einliegern aus den Konstruktionsbaukästen muss man schon genauer hinsehen.

Ein Kuckucksei dabei

Die Stücke stammen fast ausnahmslos aus dem DDR-Archiv „Utopie & Alltag“ aus Eisenhüttenstadt. Aber einen Spaß erlaubt sich Maleschka in jeder seiner Schauen – er schiebt dem Betrachter auch ein Stück westdeutscher Produktion unter, in diesem Falle einen Rechenschieber. Der ist nur weiß, das DDR-Pendant hatte dagegen eine mintgrüne mittlere Schiebezunge.

Echte Design-Klassiker

Sei’s drum. Es macht Spaß, die Schau zu betrachten – egal ob aus Nostalgie, Interesse, Verbundenheit oder weil es sich um eine „erinnerungskulturelle Installation“ handelt. Maleschka will zeigen, dass auch Produkte aus der DDR langlebig waren, heute noch wertgeschätzt sind und nicht in Vergessenheit geraten. Nicht zuletzt entstanden auch hier prägende Formen und echte Design-Klassiker. Es war nicht alles schlecht!

Zugleich erkennt der Künstler ein aktuelles Problem: „Wir befinden uns gerade an einer Schnittstelle zwischen dem, was noch gebraucht wird, und dem, was nicht.“ Das muss nun jeder für sich selbst entscheiden.

Die Ausstellung ist an den Samstagen ./17./24. Juli 2021 in der Zeit von 10-12 und 14-16 Uhr in der Brösestraße 16 in 14772 Brandenburg geöffnet. Rückfragen und Anmeldung: Katja Fischper Tel.: 03381/356-131 oder E-Mail: k.fischper@wbg-brandenburg.de. oder Claudia Linzen Tel.: 03381/356-0 oder E-Mail: c.linzen@wbg-brandenburg.de.

Von André Wirsing