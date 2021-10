Wie die Fernwärmetrasse von Premnitz nach Brandenburg an der Havel entsteht

Brandenburg/H

Das größte und nachhaltigste Bauprojekt dieses Jahrzehnts der Stadtwerke Brandenburg läuft in vollem Gange – an vier Abschnitten gleichzeitig arbeiten drei Baufirmen an der rund 20 Kilometer langen Fernwärmetrasse von der Abfallverbrennungsanlage in Premnitz bis zum Heizkraftwerk in Brandenburg an der Havel in der Upstallstraße.

Zur Galerie

Unter Straße und Gleis hindurch

Ein Abschnitt beginnt direkt an der EEW-Anlage und es geht gleich herausfordernd mit einer Straßenunterführung und dem Unterqueren eines Industriebahngleises los. Die Baugrube wird mit großen Verbaukisten offen gehalten, zudem gibt es eine Wasserhaltung – es muss Grundwasser abgepumpt werden, um verlegen zu können.

Umformstationen sind nötig

Später entsteht im Werk noch eine Umformstation: Hier wird Dampf in Heißwasser umgewandelt. Das fließt in den Zuflussrohren mit 120 bis 130 Grad Celsius Richtung Brandenburg trifft wiederum auf einen Warmwassertauscher, in dem das Wasser für die Heizungen in Häusern oder Betrieben erwärmt wird. In den Abflussrohren kehrt es mit etwa 75 Grad Celsius zurück. „Das Delta zwischen Zu- und Abfluss soll immer so bei 55 Kelvin liegen“, erläutert der Technische Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase.

Stadtwerke-Chef Gunter Haase ist häufig auf den Trassen-Baustelle, um nach dem rechten zu sehen. Quelle: André Wirsing

Geschlossenes System zur Sicherheit

So bleibt ein faktisch geschlossenes System für das Übertragen über die lange Strecke erhalten, damit kann auch das zirkulierende Wasser ziemlich rein gehalten werden. „Die Netze sind alle voneinander hydraulisch entkoppelt – das Kraftwerksnetz, das der Trasse und unser Verteilnetz.“ Das dient auch der größtmöglichen Sicherheit.

Sensoren im Dämmstoff

Zur Sicherheit sind die ummantelten Fernwärmerohre, die 350 Millimeter Innen- und 560 Millimeter Außendurchmesser haben, auch mit Sensoren ausgestattet, die helfen sollen, mögliche Lecks schnell aufzuspüren und zu orten. Dazu gibt es zwei Systeme: das so genannte Nordische System, bei dem blanke Kupferdrähte durch das Dämmmaterial im Rohrmantel gezogen werden. Verändert sich der spezifische Widerstand, wenn die Dämmung feucht wird, deutet das in der Regel auf ein Leck hin.

Widerstandsortung von Lecks

Ein zweites System hat der Systemlieferant Brandes entwickelt – mit Hilfe von Nickel-Chrom-Drähten erfolgt eine Widerstandsortung, die Schadensstelle wird relativ genau an die zentrale Überwachungseinheit übermittelt.

Montage am Grubenrand

Auch bei den Verlegetechniken für die Rohre gibt es Unterschiede, die Stadtwerke haben es den Firmen im Ausschreibungsverfahren selbst überlassen, wie sie arbeiten. Die Firma Franz Kassecker GmbH aus dem bayerischen Waldsassen etwa wählt auf „freier Strecke“ ein auf den ersten Blick einfach erscheinendes Verfahren: Es wird ein Graben gezogen und die Rohre danebengelegt, dort verschweißt und an den Nahtstellen Muffen darübergestülpt. Im Graben ist mit einem Pflug ein Drainagerohr mit vielen Schlitzen eingegraben worden. Hochleistungs-Vakuumpumpen ziehen das Grundwasser aus dem Graben und versickern es gleich in der Nähe wieder.

Trecker kann darüber fahren

Am Ende wird das Hunderte Meter lange Rohr mit Schlaufen und Baggern am Stück einfach in den Graben gehoben und dieser verfüllt, nachdem das Drainagerohr gezogen worden ist. Die Fernwärmerohre liegen alle mindestens 1,20 Meter tief, damit darüber beispielsweise landwirtschaftlicher Betrieb möglich ist.

Klassischer Verbau möglich

Die anderen beiden Firmen – August Reiners, Hegemann-Gruppe sowie Umwelttechnik und Wasserbau – arbeiten nach dem klassischen Prinzip, montieren und verschweißen die Rohre in der offenen Baugrube.

1000 Meter oberirdisch

Zum Montageabschnitt der „Kasseckers“ gehört noch eine Besonderheit: Auf einer etwa 1000 Meter langen Strecke bei Döberitz können die Rohre nicht in die Erde verlegt werden, weil diese mit Giftstoffen kontaminiert ist. Diese sollen nun nicht an die Luft gelangen. Deswegen verläuft die Trasse hier oberirdisch auf Ständern.

Mit 300 bar in die Erde

Dazu werden erst einmal im Abstand von jeweils zehn Metern wiederum zehn Meter lange Rohre in den Boden gepresst – mit einem hydraulischen Druck von bis zu 300 bar. Da hinein kommen die Ständer, die mit einer Betonplombe verschlossen werden. Quer montiert werden Traversen, auf denen schließlich die Rohre lagern. Das alte Bahngleis im Wald leistet gute Dienste – die Bauarbeiter haben sich Loren besorgt, auf denen das ganze Material transportiert wird. Praktischerweise ist ein Zweiwege-Bagger da, der auch auf den Schienen fahren und die Baustoffe zureichen kann.

Nahe Döberitz verlaufen die Fernwärmerohre oberirdisch, für die Ständer werden Rohre in den Boden gepresst. Quelle: André Wirsing

Bauzeit bis Ende 2022

Bis Ende 2022 soll das 35-Millionen-Euro-Projekt fertig sein, ab Anfang 2023 kommt die Fernwärme aus Premnitz, die Gasturbinen in Brandenburg an der Havel bleiben nur noch im Stand-by-Zustand. Ganz ruckelfrei verlief der Baustart nicht – ein Planer hatte die Höhenlinien der Trasse nur berechnet, aber nicht gemessen, deshalb musste die Ausführungsplanung überarbeitet werden. „Es kann bei den Firmen ein paar Mehrkosten geben, aber das sind keine bedeutenden Größenordnungen“, sagt Haase.

Von André Wirsing