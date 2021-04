Brandenburg/H

Die Berufsfeuerwehr hat teilweise bereits Stellproben in der Innenstadt absolviert und wird in nächster Zeit weitere anstellen. Es geht um das Erreichen hilfsbedürftiger Personen beispielsweise im Brandfall, wenn das Treppenhaus nicht mehr genutzt werden kann. Dann wird über die Drehleiter der so genannte zweite Rettungsweg hergestellt.

Gefahr für öffentliche Sicherheit

„Wenn Fahrzeuge den Einsatz behindern, stellen sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Gegen den Störer kann auf Basis der ordnungsbehördlichen Generalklausel oder von Spezialermächtigungen vorgegangen werden. Es kann auch durch Allgemeinverfügung (beispielsweise Verkehrszeichen) eine Maßnahme angeordnet werden, wenn Gefahren erkannt werden“, antwortet der zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU) auf eine Anfrage des SPD-Stadtverordneten Ralf Holzschuher.

Stellproben genau dokumentiert

Das heißt, nicht die Feuerwehr erlässt die Halteverbote wie jüngst in der Packhofstraße geschehen, sondern die Verwaltungsleitung über die Verkehrsbehörde. Wie aber geht die Feuerwehr nun vor, was muss beachtet werden? Brandinspektor Bernd Rudolph hat die Stellproben am 18. März in der Packhofstraße ziemlich genau dokumentiert.

Anlass sind geplante Neubauten

Anlass waren die geplanten Neubauten von Wohnhäusern an der Packhofstraße und Eichamtstraße. Diese müssen laut Brandenburgischer Bauordnung in die Gebäudeklasse 5 eingestuft werden, weil die Oberkante der Fußböden im obersten Geschoss höher als 13 Meter liegt, nämlich bei 15,80 beziehungsweise 16,50 Metern.

Höchstens neun Meter Abstand

Die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel bei der Stellprobe in der Packhofstraße. Quelle: Feuerwehr Brandenburg/Havel

Die Gebäudeaußenkanten liegen 10 Meter entfernt von der Straßenkante. „Es wurde daher die Aussage getroffen, dass eine Sicherstellung des zweiten Rettungsweges ab Rettungshöhen von 7,50 Metern nur gewährleistet wird, wenn die dafür notwendigen Aufstellflächen zur Verfügung stehen und der Abstand höchstens neun Meter beträgt bei einer maximalen Brüstungshöhe von 18 Metern. (Anmerkung: Bei Brüstungshöhen ab 18 Metern ist das Rettungsmittel – die mechanische Drehleiter – dichter am Gebäude aufzustellen)“, schreibt Rudolph.

Antrag auf Parkverbot

Durch den Eigentümer der künftigen Packhofstraße 24 (Böhm-Gruppe) sei daher ein Antrag auf Parkverbot vor dem Haus gestellt worden. Die Feuerwehrexperten hätten die gesamte Packhofstraße schon längere Zeit kritisch gesehen, weil beidseitiges Parken erlaubt war. „Nur eine gesamte Änderung der Parkflächen im öffentlichen Raum führt dazu, dass die Sicherung des zweiten Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr auch wirklich gewährleistet werden kann.“

Zwei Stellproben

Um diese Aussage zu bekräftigen, gab es zwei Stellproben – vor den Hausnummer 20, 21/22 sowie 25. Dabei stellte sich schnell heraus, dass beispielsweise parkende Transporter schon ein Problem sind: Das „Hinterteil“ des Leiter-Drehkranzes ragt in 1,80 Meter Höhe schon 1,40 Meter heraus.

Elektronik schaltet ab

Die Häuser 20 sowie 21/22 waren mit voller seitlicher Abstützung des Drehleiterfahrzeuges gut bis in die obersten Etagen zu erreichen, obwohl das Fahrzeug zwölf Meter von er Gebäudewand entfernt stand. Bei der kurzen Abstützung – wenn parkende Autos standen – passierte Folgendes: „Unter dieser Maßgabe sind die Fenster sind nicht mehr zu erreichen. Die Sicherheitselektronik schaltet cirka 3,50 Meter vor der Außenwand ab. Eine Sicherung des zweiten Rettungsweges ist unter diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben.“

Dringende Bitte der Feuerwehr

Am Haus Nummer 25 stand das Fahrzeug elf Meter entfernt, auch hier war wegen der abgestellten Autos kein volles Ausfahren der Stützen möglich. „Der Balkon vom Dachgeschoss ist nicht mehr zu erreichen. Die Sicherheitselektronik schaltet etwa drei Meter vor der Außenwand ab“, beschreibt Rudolph.

Deswegen seien auf dringendes Anraten der Feuerwehr die großräumigen Halteverbote von der Verkehrsbehörde angeordnet worden.

