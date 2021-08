Wie die Geigenbauer der Welt sich in Brandenburg/Havel verabredet haben

Brandenburg/Havel

Ian ist ein Mann, der oft mit Werten in der Höhe eines schönen Mittelklassewagens handelt. Trotz des erheblichen Geschäftsvolumens zeigt sich dieser große, jungenhafte Kerl entspannt. Was daran liegen kann, dass er Kanadier ist, er ist geboren in Saskatchewan, wo nicht viel los ist, wie er sagt, „es gibt vor allem Wald.“

Nach Holz riecht es auch in der Geigenbauerwerkstatt, die er 2010 eröffnet hat, in Brandenburg/Havel, wo er mit seiner Gattin Almuth und den beiden Kindern lebt. Ian McWilliams, 41 Jahre alt, baut Geigen, Bratschen und Celli – er selber spielte früher Gambe, Vorläuferin des Cellos, so schön und dennoch fast vergessen, dass man wohl von den tiefen Wäldern Kanadas geprägt sein muss, um auf ein Instrument zu stoßen, für das es in der Gegenwart so gut wie keinen Platz mehr gibt.

Neuwagen oder Cello?

Er holt das neue Cello aus der Ecke, drei Monate hat er daran gearbeitet, meist baut er zwei, drei Instrumente gleichzeitig. „Willst du spielen?“, fragt er, dass ist bei diesen Werten eigentlich nicht selbstverständlich. Einen Neuwagen kriegt man in Deutschland nur sehr selten angeboten, wenn man kein Kaufinteresse hat. Lackschäden, Gebrauchsspuren! All das kann einen Neuwagen entwerten. Unberührtheit ist ein Fetisch in dem Land der Autobauer. Bei diesem Cello ist das anders. Zumal es schon verkauft ist. In die Schweiz. Wo auch in einer Pandemie noch Geld kursiert, um in ein Instrument zu investieren, das nun schon eine Weile nicht mehr auf die öffentliche Bühne darf.

Ians Cello wirkt auf eine wunderbare Weise handzahm. Ohne Mühe springt es an. Navigiert durch Höhen, als sei das nur ein kleiner Hopser, es kommt nicht aus der Puste, wenn man es runter in die Tiefe schickt, immer ist es ansprechbar, macht keine Zicken, und doch hat es Charakter. Es brummt nicht, auch im Bass bewahrt es Haltung. Besser lässt sich über ein Cello nicht sprechen.

Doch was muss man sagen über Geigenbauer in der Pandemie? Ging es ihnen schlecht, weil sie die Lieferanten sind für jene, die zuletzt nicht spielen durften? „Es lief ganz gut“, sagt Ian, „ich persönlich kann mich nicht beklagen.“ Im vergangenen Jahr hat er drei Bratschen, zwei Geigen und vier Celli gebaut. Das liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Doch es gibt auch andere Kollegen. Leute, denen Mut und Geld abhanden kamen.

Kammerkonzert zum Abschluss Der internationale Workshop in Brandenburg/Havel findet vom 15. bis 22. August in der städtischen St. Johanniskirche statt. Es nehmen 24 Geigenbauer und ein Bogenmacher teil. Die vorhandenen Plätze sind bereits vergeben. Organisiert wird der Workshop vom kanadischen Geigenbauer Ian Crawford McWilliams, der 2010 seine Werkstatt in der Altstadt von Brandenburg/Havel eröffnet hat (www.crawfordinstruments.org). Ein öffentliches Kammerkonzert findet im Rahmen des Workshops am 21. August um 19.30 Uhr in der St. Johanniskirche statt (Johanniskirchplatz, 14770 Brandenburg/Havel).

Dass Ian McWilliams in diesem Jahr den ersten großen Geigenbauer-Workshop in Brandenburg/Havel organisiert, der an diesem Samstag startet, könnte man somit auch therapeutisch lesen: den Leuten Zusammenhalt geben. Perspektiven weisen. Sie bei der Hand nehmen. „Ja, da ist etwas dran“, sagt er, doch fährt fort: „Die Idee für dieses Treffen stammt schon aus den Wochen vor Corona.“ Dass die Dringlichkeit, vor allem die soziale, seither nochmal gestiegen ist, sich auszutauschen und zu reden, nimmt er gerne in Kauf.

25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom 15. bis 22. August nach Brandenburg reisen, sie kommen aus Island, der Türkei, aus den USA, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Deutschland und anderen Ländern. Gut die Hälfte kennt sich aus Ohio, dem US-Staat, wo ein weltbekannter Workshop in der kleinen Universitätsgemeinde Oberlin stattfindet. In diesem und dem vergangenen Jahr fiel er aus. In Oberlin messen sie mit Computern, wie sich der Klang verändert, wenn sie den Steg der Instrumente dünner oder dicker bauen. Auch in Brandenburg/Havel wird auf die Details geachtet, doch sie werden mit der Hand arbeiten, sich beraten, aktuelle Projekte mitbringen. Ein manuelles Treffen. Von Computern hört man nichts, wenn Ian über seine Planung spricht.

Nur Geigenbauer aus England fehlen

Er hatte 75 Geigenbauer weltweit angemailt. Innerhalb von fünf Stunden waren die 25 Plätze vergeben. 15 Leute stehen auf der Warteliste, ohne große Hoffnung, nachzurücken. Nein, stimmt nicht, sieben kriegten doch noch die Gelegenheit, nach Brandenburg zu reisen, weil Geigenbauer aus England, die nicht geimpft sind, absagen mussten.

Der Workshop wird in der St. Johanniskirche von Brandenburg/Havel stattfinden, im Krieg teilweise zerbombt, für die Bundesgartenschau 2015 mit kühner Glasarchitektur repariert und gerettet. Übernachten könnten die Gäste im „Raumquartier“, einer ehemals neuapostolischen Kirche. Es gibt keine Dozenten, diskutiert wird hier auf Augenhöhe.

„Die meisten Workshops finden in den USA statt, in Europa richten nur Franzosen jährlich so ein Treffen aus“, sagt Ian. Er, der Kanadier, stärkt nun das alte Europa. Mit Brandenburg/Havel als Flaggschiff.

Von Lars Grote