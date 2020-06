Wie die Göttiner beim Verkehr mitreden wollen

Brandenburg/H

Sie wollen gefälligst mit entscheiden, wenn es um die Belange ihres Ortsteils geht: Aktiv einbringen will sich der Vorstand der Bürgerintiative Göttin für „Naturnahe Ortsteile“ in die Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen des Verkehrs in den südlichen Gebieten, Göttin, Wilhelmsdorf und Eigene Scholle beschäftigen soll.

Arbeitsgruppe ist beschlossen

Das Einsetzen eines solchen Gremiums haben die Stadtverordneten jüngst beschlossen, aber entgegen des einstimmigen Votums im Petitionsausschuss nicht den Beschluss zum möglichen Ausbau des Paterdammer Wegs von dem Ortsteil bis zum Autobahnanschluss Brandenburg gekippt. Wird dieser Vorschlag der Freien Wähler umgesetzt, gäbe es massive Verkehrsprobleme in Göttin. Gegen das Projekt hatte sich die Bürgerinitiative vor einem guten halben Jahr gegründet, sie sammelte 1700 Unterschriften gegen das Vorhaben.

Anzeige

Keine einzige Antwort

Nun hat die BI einen Brief an alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung geschrieben – Antworten blieben allerdings bislang aus. „Eine Verkehrsentlastung sollte dort stattfinden, wo es etwas zu entlasten gibt. Sie sollte ebenso ressourcenarm und wirtschaftlich sein. So konnte beispielsweise keine Prognose vorgelegt werden, wie viele Fahrzeuge die zukünftige Straße nutzen werden und um welches Maß die Wilhelmsdorfer Vorstadt entlastet werden soll. Wie kann man ohne Prognose einen Bedarf ableiten?“, heißt es darin. Und: „Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, eine Linienbestimmung vorzunehmen. Wie weit dürfte die Linienführung sinnvoll verändert werden, wenn die Baumaßnahme als ,Ausbau des Paterdammer Weges’ tituliert ist?“

Weitere MAZ+ Artikel

Voraussetzung ist schnelle Arbeitsfähigkeit

„Ich habe den Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) direkt gebeten, Vertreter unserer Bürgerinitiative in die Arbeitsgemeinschaft aufzunehmen“, sagt BI-Sprecher Robert Thiele. Wichtig sei es, dass diese überhaupt erst einmal zum Arbeiten kommt, damit es dann nicht heiße, es habe kein Interesse an alternativen Verkehrsführungen gegeben, also könne man auch den Freie-Wähler-Vorschlag umsetzen.

Verbesserung statt Neubau

Martin Senftleben von der BI ist von Beruf Straßenplaner. Er sagt, was auch die Stadtspitze unterstützt: „Die Ziesarer und die Wilhelmsdorfer Landstraße sind eine leistungsfähige Verbindung, die den Verkehr komplett aufnehmen kann. Sie hat nur zwei Schwachpunkte: Den Bahnübergang an der Plane und die Kreuzung zur Otto-Sidow-Straße.“ Wenn hier verbessert werde, brauche man überhaupt keine neue Verbindung, die viel Geld kostet, viele Ressourcen verbraucht und große Eingriffe in die Natur mit sich bringe.

Planen für den Regelfall

Überhaupt sei es widersinnig, über neue Trassen zu fabulieren, wenn noch nicht einmal ein konkreter Bedarf nachgewiesen werden kann. Und dieser Bedarf dürfe auch nicht nur zweimal im Jahr entstehen, wenn es auf der A 2 mal wieder gekracht habe und sich der Verkehr von der Autobahn durch die Stadt wälzt. Man plane Straßen für einen Regelfall, aber nicht für ein paar Ausnahmesituationen.

Von André Wirsing