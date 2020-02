Göttiner wollen neue Straße verhindern – am Mittwoch kommt Scheller

Brandenburg/H

Die Dorfkirche von Göttin dürfte nicht ausreichen, wenn an diesem Mittwoch sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) bei seinen turnusmäßigen Ortsteilgesprächen den Fragen der Göttiner stellt. Dreh- und Angelpunkt dürften die Pläne der Freien Wähler und ein Beschluss der Stadtverordneten vom vergangenen Herbst sein für einen Ausbau des Paterdammer Wegs als Entlastung für den Innenstadtverkehr.

Mehr als 60 Mitglieder

Insgesamt soll die Verkehrsführung zwischen Wilhelmsdorf und dem A-2-Anschluss Brandenburg betrachtet werden mit den Wegpunkten Göttiner Steig, Eichhorstweg sowie Paterdammer Weg. Daraus leite sich bereits logisch nur eine Trassenführung ab, monieren Robert Thiele und sein Team vom Vorstand der Bürgerinitiative gegen eine solche Verbindung, die Gruppe zählt mittlerweile mehr als 60 Mitglieder.

Durchschneiden des Dorfs

„Mit dem Durchschneiden der Brandenburger Straße wird das Dorf getrennt. Man zieht unnötigen Verkehr in den ländlich geprägten Ortsteil. Am Naturschutzgebiet Fichtenberg sind Leitungen unter dem Weg verlegt, für die neue Trassen gebraucht würden“, zählt Thiele nur einige der Bedenken auf.

Unlogischer Trassenverlauf

„Die Trasse ist zudem unlogisch“, warnt Vorstandsmitglied Peter Richter, „die Scholle-Bewohner fahren in der Regel in Richtung Magdeburg über Wollin. Die anderen, die zum Berliner Ring wollen, fahren über Reckahn und Krahne. Und das ohne großen Zeitverlust. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich die Strecke selbst nutze.“

Viele der Autofahrer, die es ins Stadtgebiet ziehe, müssten ihre Kinder zur Kita oder zur Schule bringen. Auch sie profitieren nicht von der Verbindung zur Brandenburger Anschlussstelle.

Planungen nur für „Normalverkehr“

„Ansonsten fährt kein Mensch aus diesen Ortsteilen erst durch die Stadt zur Autobahn“, sagt Martin Senftleben. Er ist im Hauptberuf Straßenplaner, also Experte. „Wenn ich eine neue Straße oder Verbindung plane, dann nur für den Regelfall und nicht für den ,Worst Case’. Dieser Ernstfall tritt nicht so häufig ein, wie es die Freien Wähler glauben machen wollen.“

6,5 Millionen Euro

Es sei zudem fraglich, ob die Stadt ernsthaft Fördermittel bekomme für ein Vorhaben, dessen Notwendigkeit nicht ausreichend mit konkreten Bedarfszahlen begründet werden kann. Bei einem geschätzten Investitionsvolumen von 6,5 Millionen Euro würde das die Stadt wohl ungern aus eigener Tasche bezahlen.

Lieber an der Plane bauen

Im Übrigen sei es ungleich wichtiger zum Beheben der Staus in Richtung Innenstadt, das Projekt zum Beseitigen des Bahnübergangs an der Plane schnellstmöglich voran zu treiben, als ein komplett neues Vorhaben aus dem Boden zu stampfen, das in unmittelbarer Nähe von Natur- und Landschaftsgebieten vorbei führen soll und bei „Zusatzleistungen“ wie Radwegen sogar in diese eingreife.

OB vor Ort, Mittwoch, 12. Februar, 18 Uhr, Dorfkirche Göttin, Dorfstraße 16.

