Wie die Grundschulen in Brandenburg an der Havel wieder starten wollen

Brandenburg/H

Wenigstens für die kleinen Mädchen und Jungen sollen die Schulen am 22. Februar wieder geöffnet werden. Voller Präsenzunterricht wird nicht möglich sein, diskutiert werden verschiedene Modelle: täglicher Wechsel, wochenweise Wechsel, Schicht-Unterricht, Distanz-Lernen.

Bewährtes aus erstem Lockdown

Leiterin der Theodor-Fontane-Schule ist Sylvia Endler. Quelle: Rüdiger Böhme

Die MAZ hat sich an Grundschulen in der Stadt umgehört. Sylvia Endler leitet die Theodor-Fontane-Grundschule, sie greift mit ihrem Team auf Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zurück, das Modell der A- und B-Wochen habe sich bewährt. „Wir warten natürlich die genauen Regeln der neuen Eindämmungsverordnung ab. Geht es nach Plan, werden wir die Klassen halbieren und dann Distanz- und Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel geben.“ Das mache auch die parallele Notbetreuung einfacher, wenn Schulen und Hort nicht so voll sind.

„Diesmal haben wir ja auch eine Woche Zeit zum Vorbereiten, wir werden die Eltern auch rechtzeitig informieren, wenn alles klar ist“, sagt Sylvia Endler. An ihrer Einrichtung wird die Schulcloud eifrig genutzt, einige Eltern werden per Mail informiert, zudem stehen alle Neuigkeiten auf der Homepage.

Das Kombi-Modell

In der Wilhelm-Busch-Schule auf dem Görden ist Christina Hübner die Schulleiterin. Quelle: Rüdiger Böhme

Ein anderes Modell favorisiert Christina Hübner mit dem Team der Wilhelm-Busch-Grundschule. „Wir sind mit unseren Planungen durch. Für die ersten bis dritten Klassen soll es das Wechselmodell geben mit den Präsenztagen Montag, Mittwoch und Freitag beziehungsweise Dienstag und Donnerstag, wochenweise wird gewechselt.“ Die vierten bis sechs Klassen kommen im anderen Haus unter, sie müssen täglich erscheinen, allerdings in Schichten – eine Hälfte zur ersten bis dritten Stunde, die andere zur vierten bis sechsten Stunde. „Mit dem täglichen Erscheinen wollen wir verhindern, dass gerade die älteren Kinder in einen Trott verfallen und zu Hause nicht so viel machen wie sie sollen“, erläutert die Schulleiterin.

Täglicher Wechsel

Heidi Pahl ist die kommissarische Leiterin der Schule in der Kleinen Gartenstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Direktorin der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße Heidi Pahl orientiert sich „an den Vorgaben des Bildungsministeriums für die weiterführenden Schulen“. Also täglicher Wechsel mit montags, mittwochs, freitags beziehungsweise dienstags und donnerstags. „Die Gruppen sollen möglichst in konstanter Zusammensetzung bleiben. Wir haben uns auch gegen ein Schichtsystem entschieden, weil wir eine Menge Fahrkinder haben. Da könnten wir nur mit den Kindern aus der Stadt selbst später beginnen.“

Schichtunterricht nicht möglich

Barbara Dietrich ist die Leiterin der WIR - Grundschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Barbara Dietrich leitet die Wir-Grundschule am Krugpark. „Für uns ist klar, wenn wir Kontakte reduzieren sollen, werden wir die Lerngruppen aufteilen.“ Dann käme auch ein Wechselunterricht mit täglichem Wechsel in Betracht. Volle Klassenstärken funktionierten nicht, die installierten Kohlendioxid-Messgeräte zeigen dann an, dass alle 20 Minuten gelüftet werden müsse. Bei den Außentemperaturen funktioniere das nicht. Deswegen Aufteilung, jeweils zwei Kollegen kümmern sich dann um eine Lerngruppe. Schichtunterricht funktioniere nicht wegen des Ganztagsmodells.

Relativ großer Spielraum

Janina Kolkmann ist Leiterin des Staatlichen Schulamts. Quelle: JACQUELINE STEINER

Es sind viele Modelle denkbar, sagt auch die Leiterin des Staatlichen Schulamtes Brandenburg, Janina Kolkmann. „Natürlich müssen wir die Eindämmungsverordnung aus dem Landtag abwarten, für Montag ist zudem ein Organisationsschreiben des Bildungsministeriums an alle Schulen angekündigt.“ Dennoch bleibe ein relativ großer Spielraum mit allen beschriebenen Modellen.

Sie könne sich allerdings vorstellen, dass die Mehrheit der Grundschulen zum wochenweisen Wechselmodell greifen – eine Woche Distanz-, eine Woche Präsenzlernen. „Das bringt mehr Ruhe in den Schulalltag, ist besser für die parallele Notbetreuung, zudem lässt sich das Distanzlernen besser organisieren. Nicht zuletzt ist es für die Familien verlässlicher und für die Eltern besser planbar“, sagt die Behördenleiterin.

Von André Wirsing