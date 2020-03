Wie die Lebenshilfe das Zusammenleben neu organisiert

Brandenburg/H

Matthias Pietschmann hat einen großen Wunsch: „Wenn wir am Ende sagen können, es war ein leeres Lehrjahr, dann sind wir gut davon gekommen.“ Der Vorstandschef der Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V. muss mit seinem Team ständig neu organisieren und sich auf sich verändernde Bedingungen einstellen.

Eigentlich sollte es ein Feier-Jahr sein

Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann. Quelle: André Wirsing

„Wir feiern in diesem Jahr eigentlich 30 Jahre Lebenshilfe und 25 Jahre Werkstätten, hatten für den 8. August den größten Ausflugsdampfer des Landes gebucht und wollten im September unser neues Theaterstück aufführen. Das steht nun alles auf der Kippe.“

Doch das sind nicht die größten Probleme. Beide Lebenshilfe-Unternehmen, in denen Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen arbeiten, haben seit Montag Kurzarbeit angemeldet, weil es wohl keinen Kostenersatz geben wird. „Wo kein Kunde ist, da gibt es auch kein Geld.“ Von der Landesarbeitsgemeinschaft der Träger der Wohlfahrtspflege sei der Verein gebeten worden, die Werkstätten dennoch am Leben zu halten.

Wären alle betreuten Mitarbeiter den ganzen Tag zuhause, müsste das Leben für die betreuten Menschen in den Wohnstätten in Nord und in der Wollenweberstraße sowie in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften neu organisiert werden. Das sind immerhin 130 Frauen und Männer. „Wir können die Menschen nicht allein lassen, sie sollen in ihrem gewohnten Umfeld sein, aber wir müssen sie betreuen“, sagt die für die Wohnstätten zuständige Franziska Demmerling.

Gemeinsames Händewaschen

Das gehe so weit, dass auch Selbstverständlichkeiten geübt werden müssen, etwa zusammen Hände waschen oder desinfizieren. Auch könne man nicht mehr in größeren Gruppen zum Einkaufen gehen. Mittlerweile werden viele Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs gemeinsam übers Internet bestellt.

Hilfebedarf wird ermittelt

Ein paar der 82 bisher als Schulbegleiter tätigen Mitarbeiter helfen nun in den Wohnstätten aus. „Wir sammeln gerade gesicherte Informationen, für welche Kinder es weiter Betreuungsbedarf durch uns gibt. Wir helfen auch bei der Selbstauskunft für die Notbetreuung“, sagt Abteilungsleiter Olaf Lamp. Es seien offiziell erst acht Kinder von der Schulbegleitung abgemeldet worden. Das kleine Mädchen im Rollstuhl beispielsweise braucht weiterhin Frühstück, braucht Hilfe beim Toilettengang, selbst beim Naseputzen.

Es geht auch um Mitarbeiter

Es geht also nicht nur um die betreuten Menschen, es geht auch um die Mitarbeiter, Klar kann Pietschmann zu Wochenbeginn sie für die Kurzarbeit anmelden. Doch was passiert, wenn die Schule wieder losgeht, sich ein Teil der Mannschaft aber in der Zwischenzeit einen anderen Job gesucht hat?

So soll beispielsweise auch das System der Frühförderung unbedingt am Leben gehalten werden, entweder bei den Kindern zuhause oder in der Einrichtung in der Warschauer Straße, sagt die Verantwortliche Stephanie Ulbrich. Maximal für zwei Monate könne man einen Notbetrieb aufrecht erhalten. Auch müssten sämtliche Freizeitaktivitäten mit betreuten Kindern heruntergefahren werden, am Dienstag gab es den vorerst letzten Kochkurs.

Genug Schutzkleidung da

Beim Pflegedienst in Verantwortung von Simone Eckhardt werden nur die hauswirtschaftlichen Aktivitäten reduziert, „Die Pflege wird fortgeführt, die Patienten brauchen ihre Medikamente. Bei den Lungenkranken tragen wir natürlich Schutzkleidung“. Es sei gelungen, in letzter Minute eine große Menge an Schutzkleidung, Masken und Desinfektion zu ordern. Das Material reiche jetzt für mindestens ein Vierteljahr.

„Wir müssen solidarisch agieren, ohne dabei zu hyperventilieren“, fasst Pietschmann zusammen. Die Krisensitzungen seien trotz großer Probleme immer so ruhig und besonnen.

Von André Wirsing