Wie die Polizei einen Fenstersprung verhinderte

Brandenburg/H

Dramatischer Einsatz für die Rettungskräfte am Montagvormittag im Wohngebiet Nord: Um 11.21 Uhr wurden sie in die Kreyssigstraße 64 gerufen. Aus dem neunten Stock des so genannten Buchhochhauses drohte eine junge Frau aus dem Fenster zu stürzen.

Gesundheitliche Probleme

Ein Zeuge hatte Polizei und Rettungskräfte darüber informiert, dass gerade eine junge Frau auf einem Fensterbrett sitze und damit drohe, herunterzuspringen. Während Rettungskräfte der Feuerwehr über eine Drehleiter versuchten, Kontakt mit der Frau aufzunehmen, gingen die eingesetzten Beamten in das Haus. Sie konnten die Frau schließlich von dem Fenster zurück ins Haus holen. „Es handelt sich bei der Frau um eine 21-jährige, die unter gesundheitlichen Problemen leidet. Sie wurde äußerlich unverletzt mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht“, teilt Stefanie Wagner-Leppin von der Pressestelle der Polizeidirektion West mit.

Kein Rankommen für die Feuerwehr

Zeugen schildern den Vorfall noch dramatischer: So konnte beispielsweise durch die Feuerwehr kein Sprungtuch gespannt beziehungsweise kein Sprungkissen platziert werden, weil es im Eingangsbereich einen Dachvorsprung gibt – da wäre beides nutzlos gewesen. Höhenretter hätten hier helfen können. Als die Feuerwehr aber die Drehleiter ausfahren wollte, sei die Frau allerdings nach vorn gerutscht und habe sich erst wieder einigermaßen fest hingesetzt, als die Retter von dem Leiter-Vorhaben abließen.

Ablenkung vom Boden aus

So haben Polizeibeamte auf der Straße die Frau mit Rufen abgelenkt und dem Versuch eines Gesprächs über die große Distanz abgelenkt. Eine Beamtin und ein Beamter gelangten währenddessen in die Wohnung, konnten sich der Frau unbemerkt nähern und sie dann überraschend ins Zimmer ziehen.

Beifall für die Retter

Da die Rettungsaktion einen ziemlichen Auflauf verursacht hatte, gab es auch viele Zuschauer, die aus dem Haus schauten beziehungsweise sich davor versammelt hatten. Nachdem die Frau gerettet war, soll es großen Beifall für die Polizisten gegeben haben.

Von André Wirsing