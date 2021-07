Brandenburg/H

Schön sieht sie nicht mehr aus, die Weg-Oberfläche der Sank-Annen-Promenade – wellig, Spurrinnen von Fahrrädern, lose Kiesel. Deswegen wird der Weg zwischen Sankt-Annen-Straße und Steinstraße ab Montag rekonstruiert.

Weg ist komplett gesperrt

Auf der gesamten Länge wird die wassergebundene Decke saniert und erneuert. Deswegen wird auch eine Vollsperrung der kompletten Promenade nötig sein. „Für einen reibungs- und gefahrlosen Ablauf der Bauarbeiten wird das Baufeld durch Zäune abgesperrt und damit während der gesamten Bauzeit nicht zugänglich sein“, sagt Kirstin Ohme vom Umweltamt.

Bis 3. September fertig

Es sei geplant, das Bauvorhaben bis zum 3. September 2021 fertigzustellen. Die Stadt hat am Montag den Auftrag an die Firma Garten- und Landschaftsbau Lubitz aus Brandenburg an der Havel vergeben, begleitet werden die Arbeiten vom Büro Beusch Landschaftsarchitekten aus Potsdam. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 57.000 Euro.

Schutz für Bäume und Bänke

Bevor die Arbeiten richtig losgehen, sind noch Vorbereitungen zu erledigen: Acht Bäume müssen zum Schutz vor Maschinen eingehaust werden, 15 Bänke sind abzubauen und zu sichern, ebenso acht Poller. Schächte, Leuchten und Einbauten sind zudem während der Bauzeit schützen.

Rasen kommt kurzzeitig weg

Danach müssen die Gala-Bauer 50 Meter Stahlband ausbauen und insgesamt 2750 Quadratmeter Deckschichten abziehen. Auf 100 Quadratmetern muss sogar die Tragschicht ausgebaut werden. Zwei Kubikmeter Betonfundamente sind auch noch aufzubrechen. Auf 650 Quadratmetern kommen die Rasenflächen neben dem Weg weg.

Ebene Fläche beim Neuaufbau

Erst dann kann neu aufgebaut werden. Auf den 2550 Quadratmetern Weg muss wieder eine ebene Fläche geschaffen und verdichtet werden, darauf kommt die neue Deckschicht – wieder als wassergebundene Wegedecke. Kleine Mosaiksteinpflasterflächen müssen hergestellt werden. Und die Rasenstreifen an der Seiten werden auch neu angelegt. „Nebenbei“ sind noch Gehölze am Rand zum Kanal zu schneiden und zu pflegen.

Vor- und Nachteile der Decken

Die Promenade in ihrer heutigen Form ist 2002/03 angelegt worden. Wassergebundene Decken haben gleichermaßen Vor- und Nachteile: Da sie nur aus Naturgranulat und Schotter bestehen und kein wasserabweisendes Bindemittel haben, gibt es eine sehr gute Versickerung bei Niederschlägen, sie beinträchtigen die Tier- und Pflanzenwelt nicht. Und neben der historischen Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert wäre ein Bitumenweg einfach unpassend, mit der aktuellen Decke bleibt der Allee-Charakter der Promenade.

Andererseits werden sie gerade nach Niederschlägen auch ziemlich weich. Fahrradreifen beispielsweise hinterlassen wegen der hohen Punktlast ziemliche Rillen und Spuren bis zum „Waschbrettmuster“. Für die Kommune bedeutet das einen hohen Pflege- und Unterhaltungsaufwand.

Von André Wirsing