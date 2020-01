Wie die Schrottbrücke das Leben der Menschen verändert

Brandenburg/H

Beim Thema Verkehr kann jeder mitreden: Weil es beinahe jeden betrifft und weil die Brandenburger genug geprüft von Sperrungen und Umleitungen sind. Klar, wenn alles frei ist, keine Dauerbaustelle, keine Sperrung, kein Schaden den Weg versperrt, läuft der Verkehr im Vergleich zu Städten wie Potsdam oder Berlin ziemlich gut. Doch das ist in den vergangenen Jahren ziemlich selten der Fall.

1238 Mitglieder bei Facebook

Mitreden können auch die aktuell 1238 Mitglieder der von der MAZ ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe „Alles zur Sperrung der Brücke am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg“. Sie machen davon auch rege Gebrauch, in den allermeisten Fällen sachlich, meist konstruktiv und immer problemorientiert. Die gute Diskussions-Atmosphäre wird auch von unabhängigen Experten als wohltuend bewertet.

Abgehängt? Brandenburg und seine maroden Brücken Der MAZ-Regionalverlag Brandenburg organisiert gemeinsam mit der Technischen Hochschule Brandenburg ein öffentliches Brückenforum im Audimax der THB am 16. Januar 2020 ab 18.30 Uhr. Als Gesprächspartner bereits zugesagt haben Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und der städtische Brückenexperte Peter Reck. Zuständig für die Unterhaltung der Brücke ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Ebenfalls zugesagt hat dessen Vorstandschef Edgar Gaffry. Auf dem Podium ist auch der Verkehrsexperte und Zukunftsforscher Jürgen Peters. Zudem bemühen wir uns noch um Expertise aus dem Infrastrukturministerium. Anmeldung ist nicht zwingend nötig. Wem es möglich ist, der kann sich aus Planungsgründen kurz per E-Mail unter brandenburg-stadt@maz-online.de anmelden.

Unter dem Titel „Abgehängt? Brandenburg und seine maroden Brücken“ wird das Thema der seit dem 5. Dezember 2019 komplett gesperrten Brücke „20. Jahrestag“, aber auch der anderen problematischen Übergänge am 16. Januar öffentlich in einem von der MAZ und der THB veranstalteten Brückenforum diskutiert.

Probleme und Vorschläge

Dort werden auch die Probleme und Vorschläge zur Sprache kommen, die im Zusammenhang mit den Umleitungen und den veränderten ÖPNV-Linien bei Facebook derzeit diskutiert werden.

Existentielle Bedrohung

„Ich bin stinksauer. Jeden Morgen bin ich eine Stunde mit Bus und Bahn unterwegs, nur um vom Quenz zum Hauptbahnhof zu gelangen. Laut Fahrplan soll ich erst ans eine Ende der Stadt mit dem Schienenersatzverkehr fahren, um vom Görden aus nach zehn Minuten in die 1 umzusteigen, ein zweites Mal umsteigen soll ich dann Fontanestraße in die Linie 6. Warum fährt die 1 nicht zum Hauptbahnhof“, schreibt beispielsweise Jenny Hager. „Momentan fahre ich ab Einsteinstraße mit dem L-Bus über die Klingenbergstraße und steige dann ab Nicolaiplatz in die 1/6 um oder in einen anderen Bus, wenn es Verspätungen gab. Auch hier bin ich 40-45 Minuten unterwegs. Maximal zehn Minuten wären es mit dem Auto. Zurück besteht immer noch das gleiche Problem, dass ich meine Arbeitszeit nach den Öffis ausrichten muss (welcher Arbeitgeber macht denn sowas lange mit?). Eigentlich habe ich 15 Uhr Feierabend, der L-Bus fährt aber erst kurz nach 16 Uhr oder 18 Uhr. Da braucht man sich doch nicht zu wundern, wenn so viele Leute mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich sehe es auch nicht mehr ein dafür 40 Euro im Monat auszugeben.“

Einschnitt ins tägliche Leben

An diesem Beispiel wird klar, dass es nicht irgendeine Sperrung ist. Sie bedeutet für viele Menschen einen Einschnitt ins Leben, schürt Stress und Ängste. Dieser Zustand sollte möglichst nicht zu lange anhalten.

Viele verstehen auch nicht, warum erst noch endlos geprüft wird, wo das Schicksal des Bauwerks ohnehin besiegelt scheint: „Wozu überhaupt noch untersuchen. Abreißen und ein großen Kreisverkehr hin. Nicht, dass das hier noch so ein BER-Desaster wird“, schreibt Benny Haase. Und ganz optimistisch ist Mario Pabst: „Warum eigentlich jahrelange Provisorien? Abriss: drei bis vier Tage, Neubau sechs bis sieben Monate. Da müsste der Schiet im kommenden Herbst Geschichte sein!“

Shuttle mit der Straßenbahn?

Vorschläge gibt es auch zu den „Öffis“. So fragt Hans-Peter Knappe an die Verkehrsbetriebe VBBr: „Warum werden eigentlich die Haltestellen ,Stadion’, ,Hessenweg’, ,Frankenstraße’ und ,Südtor’ in Richtung , Dreifertstraße’ nicht bedient? Sollen die Anwohner zum Ärztehaus, Lidl und Altstadt-Bahnhof laufen oder zur Haltestelle ,Quenzbrücke’ laufen und dort zusteigen? Der SEV 2 könnte durchaus von der rechten Spur in der Magdeburger Landstraße zur Haltestelle Dreifertstraße wenden.“ Kerstin Lube schlägt vor: „Man hätte eine Straßenbahn stehen lassen sollen und die wäre dann immer hin und zurück gefahren! Wurde vor Jahren schon einmal so gemacht.“

Sicher gibt es noch viele Ideen, Anregungen und Fragen. Teilen Sie, liebe Leser, uns diese mit. Wir werden beim Brückenforum im Audimax möglichst viele davon unterbringen und hoffen auf befriedigende Antworten. Unter dem Stichwort „ Brückenforum“ einfach eine E-Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de schicken.

