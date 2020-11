Brandenburg/H

Wie laut dürfen junge und ältere Leute draußen auf Straßen und Plätzen, an Stränden und in Grünanlagen Musik hören? Die Antwort der Brandenburger Stadtverwaltung ist erstaunlicherweise anders als die gelebte Verwaltungspraxis dieser Tage im Fall der Brandenburger Orchestermusiker.

Mehr Strenge bei Symphonikern

Die Symphoniker hatten wie berichtet am Martinstag von den Türmen der Innenstadtkirchen und aus Fenstern von Wohnhäusern traditionelle Martinslieder gespielt haben. Das Ordnungsamt will sie mit Bußgeld belegen und begründet das mit dem Immissionsschutzgesetz.

Das scheint erstaunlich, denn bei deutlich lauterer Musik fährt die Ordnungsbehörde eine andere, sanftere Linie, wie folgender Anlass zeigt.

Der SPD-Stadtverordnete Hanswalter Werner möchte keine Spaßbremse sein. Aber wenn laute Musik in der Öffentlichkeit die Erholung von Bürgern stört, wünscht er sich, dass die Verwaltung tätig wird.

Mit zwei Anfragen aufgelaufen

Aus diesem Grund hat sich der Kommunalpolitiker zweimal an das Rathaus gewandt und die Stadtverwaltung auf das Problem hingewiesen, das vor allem im Sommer auftreten kann.

Die Auskünfte, die er dazu bekommen hat, findet Werner „nicht zufriedenstellend“. Tatsächlich lässt ihn das Rathaus mit seinen beiden Anfragen auflaufen.

Der frühere Direktor des von-Saldern-Gymnasiums hat in diesem Sommer an mehreren Orten festgestellt, dass in der Stadt Brandenburg an der Havel „in zunehmendem Maße“ gegen einschlägige Bestimmungen des Landesimmissionsschutzgesetzes verstoßen wird.

Fast überall verboten

Laut Gesetz ist es praktisch überall in der Öffentlichkeit und in der freien Natur verboten, Tonträger zu nutzen, wenn dadurch andere belästigt werden können oder die natürliche Umwelt beeinträchtigt wird.

Hanswalter Werner hat die Erfahrung gemacht, dass besonders junge Menschen davon ungerührt lautstark ihre Musik hören und Mitbürger stören. In der Regel stecke keine böse Absicht dahinter, versichert er. „Die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, dass das nicht erlaubt ist“, sagt der Stadtverordnete.

Die meisten Jungen reagieren freundlich

Wenn er junge Leute auf die Lautstärke angesprochen habe, hätten diese in aller Regel freundlich reagiert und die Musik leiser gedreht. Nach einiger Zeit dann allerdings auch wieder lauter.

Hanswalter Werner hat die Verwaltung gefragt, was sie bisher unternommen habe, um die gesetzlichen Vorschriften durchzusetzen, und wie sie „den sich mehr und mehr ausbreitenden Zuwiderhandlungen“ begegnen wird.

Der für Ordnung zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) geizt nicht mit einer wortreichen Antwort, hilft dem Fragesteller aber nicht wirklich weiter.

Geldbuße möglich

„Ein Verstoß gegen das Verbot der Nutzung von Tongeräten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße geahndet werden kann“, doziert Brandt.

Sein Ordnungsdienst soll vorgehen gegen „extremes Fehlverhalten“. Doch eine ständige flächendeckende Präsenz durch die Ordnungsbehörden sei nicht möglich.

Der gestörte Bürger könne Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit erstatten und soll dafür seinen kompletten Namen mit Anschrift und Telefonnummer angeben, am besten auch noch die Angaben über weitere Zeugen.

Ross und Reiter nennen

Außerdem soll er den Namen des Lärmverursachers ermitteln und weitergeben sowie Tatzeit, Tatort und Ursachen der Lärmbelästigung.

Wenig hilfreich nennt Hanswalter Werner diesen Hinweis der Verwaltung, doch Anzeige zu erstatten. Weil schon Grundschüler Musikanlagen öffentlich abspielen, fragte er nach, ob das Brandenburger Rathaus es notwendig finde, solcher Lärmbelästigung entgegenzuwirken, und ob das Schulverwaltungsamt, das staatliche Schulamt und weitere Behörden womöglich ein Konzept dazu abgestimmt hätten.

Aufklärung über den Sinn von Schule

In der vergangenen Sitzung der Stadtverordneten erfuhr der Kommunalpolitiker, dass es ein solches Konzept nicht gebe und dies auch nicht Aufgabe von Schule sei.

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) erklärt dem früheren Schuldirektor, wofür Schule als „Stätte des Lernens“ gut ist und welche Aufgaben sie zu erfüllen hat. Von der „Verwirklichung des Grundgesetzes“ ist zum Beispiel die Rede.

Doch die Quintessenz der Antwort lautet sinngemäß: Wenn Schüler Lärm machen, sind dafür sie selbst oder ihre Eltern verantwortlich. Wer will, kann ja Anzeige erstatten.

Schärfere Auslegung am Sankt-Martinstag

Schärfer legt die Ordnungsverwaltung das Immissionsschutzgesetz der zum Martinstag musizierenden Symphoniker aus. Gegen die Musiker lag gar keine Anzeige vor, die Verwaltung ist vielmehr dort von sich aus tätig geworden.

In dieser Form sei die Nutzung „von Töngeräten im öffentlichen Raum“ genehmigungspflichtig, sagt der Ordnungsamtsmitarbeiter und beruft sich auf das Immissionsschutzgesetz. Da spiele es auch gar keine Rolle, dass sich niemand beschwert habe.

Von Jürgen Lauterbach