Wie die Stadt Geschäftsschließungen kontrollieren will

Brandenburg/H

Die meisten Geschäfte müssen seit diesem Mittwoch geschlossen sein. An diesem Tag hat Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auch verfügt, dass der Stadtordnungsdienst die erforderlichen Kontrollen für das Gesundheitsamt vollzieht. Die Anweisung kommt zwar von der Landesregierung, doch für das Durchsetzen des Infektionsschutzgesetzes und der Eindämmungsverordnung sind die Oberbürgermeister und Landräte zuständig, erläutert Ordnungsbeigeordneter Michael Brandt ( CDU).

Ab Donnerstag wird kontrolliert

„Am Mittwoch hatten die Ladeninhaber noch damit zu tun, sich zu organisieren. Schließlich kam die verordnete Schließung doch sehr kurzfristig. Ab Donnerstag wird allerdings kontrolliert“, kündigt er an. Dabei würden sich die Stadtordnungsdienst-Mitarbeiter erst einmal ein Bild von der Lage machen und schauen, wie viele Ladenbesitzer an welchen Orten sich nicht an die Schließung halten.

Kooperation mit der Polizei

„Parallel laufen intensive Verhandlungen zu einer Vereinbarung mit der Polizei, weil die Kontrollgänge möglichst gemeinsam absolviert werden sollen.“ Was Brandt nicht sagt, dahinter stecken auch praktische Gründe: Es sieht erst einmal „amtlicher“ aus, wenn zwei Uniformierte gleichzeitig auftauchen. Zudem enden die Möglichkeiten des Stadtordnungsdienstes beim Ordnungsgeld. Die Polizei kann unmittelbar „Zwang“ anwenden, wenn es darum geht, einen Laden unmittelbar zu schließen. Deswegen ist die Stadt an einer guten Kooperation mit der „Staatsmacht“ sehr interessiert.

„Wir werden zuerst hinweisend unterwegs sein, aber nicht lange. Es bleibt keine Zeit. Dazu ist die Lage zu ernst“, warnt der Beigeordnete.

Auch Menschen-Ansammlungen im Blick

Die Ordnungsamtsmitarbeiter sollen sich gleichzeitig zusammen mit der Polizei um ein anderes Problem neben den Ladenschließungen kümmern: Die Nähe von Menschen zueinander im öffentlichen Raum. Gerade Jugendliche nutzten das derzeitige schöne Wetter, um sich – zwar im Freien – an den gewohnten Treffpunkten, etwa am Packhofufer oder am Uferpark Näthewinde, zu versammeln. Dort sind sie teilweise enger beisammen als bei jedem Schulbesuch. Damit würden die ebenfalls seit Mittwoch geltenden Schulschließungen ihren Zweck verfehlen – nämlich Infektionsketten zu unterbrechen.

Von André Wirsing