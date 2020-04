Rathaus erleichtert das Sporttreiben

Brandenburg/H

Eine Ausnahmegenehmigung hat Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) für alle Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel am Montag erteilt. „Wir wollen gemeinsam weiter an der Reduzierung der Kontakte und insbesondere dem Einhalten des Abstands von mindestens 1,50 Metern arbeiten. Das muss aber auch mit Augenmaß geschehen. Gerade in unserer Stadt mit mehr als 10.000 Sportlern in fast 90 Vereinen ist Sporttreiben gesund und fördert das Immunsystem. Wir machen deshalb von der Ausnahmeregelung in der Eindämmungsverordnung Gebrauch und wollen die schrittweise Wiederöffnung für den individuellen Sportbetrieb ermöglichen. Ich habe da großes Vertrauen, dass unsere Sportvereine dabei auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten.“

Spielregeln sind nötig

Was bedeutet dies aber konkret? Hier ein paar Spielregeln: Der Zutritt zum Vereinsgelände ist gestattet. Der Individualsport allein oder zu zweit oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts ist gestattet. Motorboote, Segelboote, Surfbretter, Paddelboote, Ruderboote oder Stand-up-Paddling dürfen genutzt werden, auch wenn sich diese auf dem Gelände eines Vereins befinden. Das Kranen und Slippen von Wassersportfahrzeugen auf dem Vereinsgelände ist gestattet.

Was nicht gestattet ist

Nicht gestattet sind hingegen Mannschaftssportarten. Zudem bleiben die Turnhallen weiterhin gesperrt, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Zudem: „ Zusammenkünfte auf dem Vereinsgelände werden unterbunden und nicht gestattet.“

Bedingungen sind zu erfüllen

Zudem ist die Ausnahmegenehmigung an Bedingungen geknüpft: Zusätzliche Hygienemaßnahmen, die über das Kontakt- und Abstandsgebot hinaus- gehen, sind in einem Hygieneplan festzuhalten und auf Verlangen der Gesundheitsbehörde der Stadt vorzulegen. Die Nutzer des Vereinsgeländes werden über die Regelungen der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung informiert und belehrt. Das Beherbergen zu touristischen Zwecken durch das vorübergehende zur Verfügung stellen von Stell- und Liegeplätzen ist nicht gestattet.

