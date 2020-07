Wie die Stadt die Laubentsorgung neu regelt

Brandenburg/H

Das Laub muss auch in diesem Herbst wieder weg. Das Aufstellen von Laubcontainern für die nächsten fünf Jahre hat die Verwaltung nun ausgeschrieben. Der Vertrag soll von 2020 bis 2024 laufen, die Leistungen sind jeweils von Oktober bis Dezember gefordert.

Zwei Varianten möglich

Die Bieter können sogar zwischen zwei Varianten wählen: Entweder sie stellen fünf Container für einen Zeitraum von zehn Wochen oder sie stellen acht Container für sechs Wochen. Die Behälter haben jeweils ein Fassungsvermögen von sieben Kubikmetern. Sie stehen jeweils 14 Tage an einem Standort, werden dann umgesetzt.

Viele Zusatzbedingungen

Zudem hat Ines Wirschin von der Umweltbehörde weitere Bedingungen in die Ausschreibung aufgenommen: Zwischenleerungen bei Bedarf, der Anbieter muss die anfallenden Laub- und Grünabfälle auch selbst verwerten sowie Störstoffe und Schadstoffe, die in den Tonnen landen, auch aussortieren und entsorgen.

Angebote bis 5. August

Die Angebote müssen bis zum 5. August in der Verwaltung eingegangen sein, die so genannte Bindefrist der Angebote läuft bis zum 15. September. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt spätestens muss entschieden worden sein, wer den Zuschlag erhält. Die Bewerber müssen bis zu diesem Zeitpunkt an ihr jeweiliges Angebot gebunden sein, dürfen es nicht verändern.

Mebra hat sich bewährt

Die Mebra hat die Container gestellt. Quelle: Tobias Wagner

In den vergangenen beiden Jahren hat die Mebra die Laubcontainer gestellt und alle damit verbundenen Arbeiten erledigt. Nachdem die Stadtverordneten im September 2018 nach einigem Hin und Her auf Antrag von Freien Wählern und CDU unter anderem das Aufstellen der Container beschlossen hatten, musste relativ rasch eine Lösung gefunden werden.

Im Frühherbst war es zu spät für eine reguläre Ausschreibung. Deshalb holte die Stadt im so genannten Angebotsverfahren die Offerten von mehreren Entsorgern ein – und gab schließlich den Zuschlag an die Mebra, die mehrheitlich in städtischem Besitz ist.

Verfahren wird sicher gemacht

Nun hat sich das Verfahren nach ein paar Anfangsschwierigkeiten bewährt. Die Stadtspitze hat nach anfänglicher Skepsis auch registriert, dass sich die notwendigen rund 60.000 Euro Kosten auch auszahlen. Das Vergabeverfahren soll deshalb auf rechtlich sichere Füße gestellt werden – darum nun die Ausschreibung.

Entsorger bewirbt sich wieder

„Wir werden uns auf jeden Fall daran beteiligen. Als kommunales Entsorgungsunternehmen sehen wir es auch als Verpflichtung an, unseren Beitrag zur Laubentsorgung zu leisten“, sagt Mebra-Geschäftsführer Holger Ulbricht. Auch das Unternehmen habe wertvolle Erfahrungen in den vergangenen beiden Jahren gesammelt, am Ende seien alle Seiten zufrieden gewesen.

Pilotprojekt erfolgreich

Die im öffentlich Raum aufgestellten Behälter sollen Grundstücksbesitzer entlasten, die von der Laubbeseitigungspflicht betroffen sind. Gestartet war es 2018 als Pilotprojekt, dessen Fortführung in den Folgejahren von der ordnungsgemäßen Nutzung der Container abhängig gemacht worden war.

Zwar waren neben Herbstlaub auch Gartenabfälle in den Containern zu finden, doch war die Menge mit etwa 20 Prozent Anteil noch erträglich. Bei einem ähnlichen Versuch im Jahr 2003 landeten ganze Waschmaschinen-Wracks in den Tonnen.

Von André Wirsing