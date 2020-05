Wie die Stadt die Schulen digitaler macht

Brandenburg/H

Fast vier Millionen Euro will die Stadt in die digitale Ausstattung der kommunalen Schulen in den kommenden beiden Jahren stecken. Dazu müssen bis zum Jahresende Anträge an das Land stellen, um Mittel aus dem so genannten Digitalpakt von Bund und Ländern zu bekommen.

Digitale Tafeln werden angeschafft

Gefördert werden das Aufbau eines Netzes, Serverlösungen, schulisches W-LAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte wie digitale Tafeln, Displays, digitale Arbeitsgeräte für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung, mobile Endgeräte wie Laptops, Notebooks und Tablets, aber keine Smartphones. Gefördert werden auch Cloud-Lösungen sowie Arbeitsplattformen und Schulportale.

Anzeige

409 bis 612 Euro pro Schüler

Pro Schüler gerechnet gibt es durchschnittlich 409 Euro für den Digitalausbau, bei den beiden Oberstufenzentren sind es durchschnittlich sogar 612 Euro.

Weitere MAZ+ Artikel

Unterschiedlicher Stand der Technik

In den Schulen bestehen derzeit sehr unterschiedliche Bedingungen betreffend der Ausrüstung der Unterrichts- und Förderräume sowie der Sporthallen mit kabelgebundenem Netzwerk und anderen technischen Voraussetzungen. Grundsatz bei den Planungen war, dass alle Schulen in einen gleichen Stand der Digitalisierung versetzt werden. Es werde darauf geachtet, dass den Schulen zuverlässige Technik mit einer soliden Funktionalität und einfacher Handhabung zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, den erreichten Stand bei der Ausstattung mit Computer- und Medientechnik dem technischen Fortschritt anzupassen. Bedarfe bestehen vor allem für Medienkabinette, digitale Unterrichtstechnik, Schulverwaltungstechnik und das Datennetzwerk.

SVV soll Zeichen setzen

Die Schulen haben bereits ihre Medien-Entwicklungspläne zur Verwaltung geschickt, dort werden sie bis zur Sommerpause koordiniert. „Es ist eine wichtige Zukunftsentscheidung, wir sollten damit auch ein Zeichen setzen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) im Hauptausschuss. Das Gremium folgte ihm einstimmig, am Mittwoch entscheiden die Stadtverordneten abschließend.

Kosten für Stadt noch unklar

Scheller will aus einem bestimmten Grund ein frühzeitiges Bekenntnis der Volksvertreter. Der Bund gibt 90 Prozent der 3,98 Millionen Euro, die Stadt müsste demnach 398.000 Euro aus der eigenen Kasse beisteuern. Zwar wolle man beim Land beantragen, dass dieser Anteil aus Potsdam gefördert wird, doch könne man damit nicht fest planen.

Weil der Stadt in diesem Jahr viele Millionen Euro an Einnahmen fehlen werden, soll die Ausgabe auf jeden Fall gesichert werden, begründet der Verwaltungschef: „Wir werden Deckungsmittel auftreiben, wir hatten dies als Zukunftsprojekt bereits grundsätzlich beschlossen und wollen das Projekt auf jeden Fall umsetzen.“

Glasfasernetz liegt schon

In Brandenburg an der Havel gibt es zehn städtische Grundschulen an elf Standorten, vier Oberschulen, zwei Gymnasien, drei Förderschulen, zwei Oberstufenzentren, eine Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle sowie diverse Schulsporthallen und –plätze.

Die Anbindung der Schulgebäude per Glasfaserleitungen mit einem primärem Netzwerk für eine schnelle und symmetrische Internetanbindung wurde bereits gebaut. Die Glasfaseranschlüsse eines jeden Schulgebäudes zum Rechenzentrum (ADV) der Stadtverwaltung bietet eine bisher nicht vorhandene zentrale Steuerung der Datennetzwerke der Schulen.

Von André Wirsing