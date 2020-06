Wie die Stadt für Sparsamkeit belohnt wird

Brandenburg/H

Viele Millionen für die Stadt Brandenburg: Es kann einem schwindlig werden, bei den hohen Geldsummen, die allerorten derzeit versprochen und ausgereicht werden.

Scheck über zwölf Millionen

Doch muss man unterscheiden: Innenstaatssekretär Uwe Schüler ( CDU) hat am Freitag gleich mehrere „Geschenke“ im Gepäck. Zunächst überreichte er einen Scheck über gut 11,7 Millionen Euro, der gar nichts mit der aktuellen Pandemie und Corona-Krise zu tun hat.

Die Kommune als Musterschülerin

Die gleiche Summe gab es 2019 schon einmal und wird es auch in den nächsten drei Jahren noch geben – insgesamt 58,6 Millionen Euro. Dazu haben Stadt und Land im Juli vorigen Jahres einen Pakt geschlossen, damit Brandenburg an der Havel von seinen hohen Kassenkrediten herunter kommt. Bedingung: Im Gegenzug muss die Kommune in fünf Jahren selbst 14,7 Millionen Euro Schulden zusätzlich abbauen. Das hat sie schon 2019 mit 20 Millionen Euro locker geschafft. „Wir erkennen den großen Sparwillen der Stadt absolut an“, lobt Schüler. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) entgegnet stolz: „Wir wissen um unsere eigenen Verpflichtungen.“ Die Unternehmen der Stadt mit ihrer Wirtschaftskraft hätten dazu beigetragen.

Sorge um Steuerausfälle

Nun dürfe man die Erfolge nicht zunichte machen, Scheller verlässt sich auf Aussagen von Bund und Land, den größten Teil der in diesem Krisenjahr entstandenen Steuerausfälle auszugleichen. Damit kann Staatssekretär Schüler noch nicht dienen, doch hat er weitere Hilfen im Gepäck: Das Innenministerium zahlt demnächst 45 Millionen Euro für die krisenbedingten Mehrbelastungen der Kommunen, davon bekomme die Havelstadt mehr als 1,5 Millionen Euro ab.

Keine Rechnung für Schutzausrüstung

Und sie muss nicht die Millionenrechnung bezahlen, die angefallen ist für neue Beatmungsgeräte, für Schutzausrüstung in Krankenhäusern, Gesundheitsbehörden, Rettungsdienst sowie bei Pflegediensten – die Rechnung zahlt das Land, 35 Millionen Euro für alle.

Weitere Rettungsschirme

Es werde weitere Rettungsschirme vom Land geben, etwa für die Kultur in städtischer Trägerschaft, im Öffentlichen Personennahverkehr und bei der Notfallbetreuung in den Horten. Und der Bund übernimmt mehr von den Sozialkosten. Noch in diesem Monat sollen die Stadtverordneten allein Mehrausgaben von etwa zwölf Millionen Euro für Soziales absegnen. Da bedarf es weiterer Hilfen.

Von André Wirsing