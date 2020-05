Baugrundstücke: So will die Stadt ihre „Ladenhüter“ vermarkten

Brandenburg/H

Die Nachfrage nach stadteigenen Grundstücken für den Einfamilienhausbau ist seit Jahren ungebrochen. Auch derzeit ist ein Rückgang von Anfragen nicht zu verzeichnen, sagt Jörg Lüderwald vom kommunalen Immobilienbetrieb GLM.

Reaktion auf Nachfrage

„Die Stadt Brandenburg an der Havel reagiert auf die nun schon seit Jahren zu verzeichnende steigende Nachfrage, indem sie die durch die Nutzer gekündigten Pachtgrundstücke in Wohngebieten grundsätzlich nicht mehr neu verpachtet, sondern diese beräumt zu einer Bebauung mit einem Einfamilienhaus anbietet.“

Anzeige

Anspruchsvolle Grundstücke

Um den offensichtlich bestehenden großen Bedarf zu decken, sei die Stadt auch erfolgreich dazu übergegangen, Grundstücke anzubieten die nicht über eine marktübliche – also beliebige – Bebauungsmöglichkeit verfügen und den potenziellen Bauherren bei der Planung des Bauvorhabens einiges abverlangen. Hierzu zählen beispielsweise Baugrundstücke mit einem vorhandenen alten Baumbestand, außergewöhnliche Grundstückszuschnitte und Lagen oder auch vorhandene Leitungsverläufe von Versorgungsträgern.

Weitere MAZ+ Artikel

Grundsätzlich erfolgt Ausschreibung

„Von vielen Bauherren wird dies erfahrungsgemäß als Chance gesehen, einzelne Grundstücke werden aber trotzdem verschmäht.“ Allen Grundstücksverkäufen gemein sei der Grundsatz, dass sie mindestens vier Wochen auf der Homepage der Stadt zur Veräußerung ausgeschrieben werden. Grundstücke bei denen ein überregionales Interesse vermutet wird, werden regelmäßig zusätzlich in zwei Printmedien ausgeschrieben, neben der MAZ noch eine überregional erscheinende Zeitung. Dies sei beispielsweise bei dem Grundstück Mühlentorstraße 18 oder den vier Grundstücken in der Packhofstraße/Eichamtstraße so geschehen.

Scholle wird gut verkauft

Aktuell seien vier bereits vermessene Baugrundstücke im Wohngebiet Eigene Scholle in der Straße Am Rehagen ausgeschrieben worden. Diese befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem dort entstandenen neuen Baugebiet. Die Ausschreibung eines weiteren einzelnen Baugrundstückes im Wohngebiet Eigene Scholle befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Wie aus dem Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement verlautet, mache man sich um den Verkauf der vorstehenden Grundstücke keine Sorgen.

Störende Bahnlinie

Hingegen findet ein bereits seit längerer Zeit auf der Homepage angebotenes Grundstück in der Ziesarer Landstraße 8 jedoch keinen Kaufinteressenten. Trotz der „grünen Lage“ inmitten eines alten Baumbestandes dürfte wohl die nahe Bahnlinie ein ernstzunehmendes Kaufhindernis darstellen.

Juwel in der Uferstraße

Dieses Grundstück in der Uferstraße in Kirchmöser steht zum Verkauf. Quelle: JACQUELINE STEINER

Seit einiger Zeit ist auch ein eigentlich in bester Lage befindliches Baugrundstück im Ortsteil Kirchmöser ausgeschrieben. Dieses ist wegen eines Leitungsbestandes mit mehr als 2.500 Quadratmetern großzügig bemessen und befindet sich zwischen den Hausnummern 72 und 73 in der Uferstraße. Hieraus resultiert wegen der großen Grundstücksfläche ein erhöhter Kaufpreis – zusätzlich seien durch den Käufer bei einer Bebauung auch denkmalrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen.

Hausgemachte Probleme

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller sieht aber auch hausgemachte Probleme bei der schwierigen Vermarktung: „Hier steht eine entweihte Kirche, die Stadt besteht beispielsweise auf Ziegel im Reichsformat, Klinker sollen nicht zulässig sein. Wegen der Vorgaben wird es schwer sein, ernsthaft Käufer zu finden. Zudem ist das ein alter Schuttabladeplatz, da wartet also noch einiges im Boden.“

Bauverpflichtung nach Kauf

Ist ein Verkauf erst einmal getätigt, gelten doch weitere Regeln, sagt Immobilienexperte Lüderwald: „Alle Grundstücksverkäufe der Stadt werden mit einer grundbuchlich abgesicherten Bauverpflichtung verbunden. Diese verpflichtet den Erwerber in einem angemessenen Zeitraum zur Realisierung seines Bauvorhabens.“ Angesichts der gegenwärtigen Lage könne diese Verpflichtung in begründeten Fällen natürlich auch verlängert werden.

Von André Wirsing