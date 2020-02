Neues Depot geplant: So möchte die Stadt ihre Museumsschätze einlagern

Brandenburg/H

Während es um das neue Stadtmuseum und eine Kunsthalle derzeit noch viele Unklarheiten gibt, kann die Stadt Fortschritte beim geplanten Neubau eines Depots vermelden. Noch in diesem Jahr könnten Errichtung und Betrieb ausgeschrieben werden, sagt der Kulturbeigeordnete Wolfgang Erlebach ( Die Linke).

Lastenheft für Ausschreibung

Zur Galerie Schlechte klimatische Bedingungen, Schädlingsbefall und Vandalismus sind Todfeinde von Museumsdepots. In den drei provisorischen Standorten kommt auch noch Platzmangel hinzu.

„Im Januar hat das Museum das Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP Holzkirchen beauftragt, so etwas wie ein Baulastenheft zu erstellen, in dem Parameter wie Fläche, Qualität und klimatische Bedingungen definiert sind. In der kommenden Woche soll es gemeinsam mit Museum, Kulturverwaltung, Liegenschaftsmanagement GLM und dem IBP eine Beratung geben, in der eine Bauausschreibung beziehungsweise Baukonzession vorbereitet wird.“

Experte für Depotbauten

Die Kommune hat sich dabei der Dienste von Lars Klemm versichert. Er ist seit 2007 am Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) Holzkirchen in der Abteilung Raumklima. Am Fraunhofer Institut koordiniert er die Bereiche Museen sowie Depot- und Archivbauten. Seit 2012 ist Klemm Geschäftsführender Gesellschafter der Fraunhofer Ausgründung ModulDepot GmbH in München.

Unterschiedliche Klimazonen

Er und sein Institutskollege Ralf Kilian gelten als die deutschen Koryphäen für Museumsbauten. In einem Aufsatz für Klimaanforderungen an Depots und Archive schreiben sie unter anderem „Kunstwerke unterscheiden sich in Materialien, Konstruktion und aufgrund unterschiedlichen Alters im Zustand. Der optimale Klimabereich liegt je nach den Materialien in unterschiedlichen Bereichen, was innerhalb des Depots durch eine definierte Universalklimazone oder durch Zonierung gelöst werden kann.“

Sinkende Budgets, teurere Energie

Sie kommen dann zu folgendem Resümee: „Für eine langfristige und sichere Bewahrung unseres Kulturgutes sind auf Dauer energieeffiziente, kostengünstige und einfache Strategien für Depot- und Archivbauten notwendig. Es ist daher eine essentielle Notwendigkeit, in Zeiten sinkender Kulturbudgets und steigender Energiepreise erweiterungsfähige, schnell zu errichtende, ökonomische, sichere sowie konservatorisch geeignete Lagerflächen für Sammlungen bereit zu stellen.“

Zweckbau mit 2500 Quadratmetern

Genau dieser Ansatz wird wohl auch in der Kommune verfolgt. Es soll ein Zweckbau sein, gleichzeitig im Niedrigenergie-Standard und weitgehend als Energie-Selbstversorger. Die Nutzfläche soll bei etwa 2500 Quadratmetern liegen. Im Gebäude wird es eine Schleuse mit einer „Quarantäne“-Station geben, damit das Einschleppen von beispielsweise Schimmel ausgeschlossen werden kann.

Ein städtisches Grundstück gibt es auch schon: Dem Vernehmen nach handelt es sich um die Grünfläche an der Friedrichshafener Straße, die eingerahmt ist von Dekra-Stützpunkt, dem Hagebaumarkt am Beetzseecenter sowie dem Autoteilevertrieb Berg.

Investor soll bauen

Finanzielle Mittel sind für den Neubau noch nicht eingestellt. „Wir favorisieren ein Modell in öffentlich-privater Partnerschaft – entweder über Mietkauf oder ein Erbbaupachtsprojekt. Hauptsache, das Archiv gehört uns am Ende“, sagt Erlebach. Eine sehr vorsichtige Bauzeitenplanung des GLM unter Berücksichtigen aller Eventualitäten sieht eine Inbetriebnahme 2024 vor. Es kann aber auch zwei Jahre früher fertig sein.

Rettung für 150.000 Exponate

So oder so, es ist höchste Zeit zum Retten der unsichtbaren Schätze der Stadt. Schon im Jahr 2014 hatte Erlebach darauf gedrängt, schnell eine Lösung für die rund 150.000 Exponate zu finden, da sie in höchstem Maße gefährdet seien.

Nur provisorische Depots derzeit

Bislang behilft sich das Museum mit mehr oder weniger provisorischen Depotstandorten in der Ritterstraße, in der Sprengelstraße sowie im Industriemuseum. Gerade in der Sprengelstraße scheinen die Zustände dramatisch: Unzureichendes Raumklima, Vandalismus und wohl auch Ungeziefer setzen den Sammelstücken zu.

Offensichtlich waren schnellere Lösungen in den vergangenen Jahren dadurch blockiert, dass Museum, Kunsthalle und Depot immer als gemeinsames Projekt angesehen wurden. Erst durch das Abtrennen des Depotbaus war mehr Bewegung möglich.

