Wie die VBBr-Haltestellen barrierefrei werden

Brandenburg/H

Im engen Takt arbeiten die Verkehrsbetriebe Brandenburg derzeit ihr Programm zum Erneuern und barrierefreien Gestalten der Haltestellen ab. Nachdem gerade der Stopp „Technische Hochschule Brandenburg“ fertiggestellt ist, geht es emsig an der Haltestelle Oberlandesgericht in der Magdeburger Straße weiter.

Mehr als halbe Million Euro Kosten

Rolf Nothnagel. Quelle: Jacqueline Steiner

Für 530.000 Euro wird gerade umgestaltet, der vorherige Bau war mehr als doppelt so teuer: „Aber diesmal müssen wir auch keine eigene Ampelanlage bauen und die Fahrbahn hochziehen“, sagt VBBr-Betriebsleiter Rolf Nothnagel.

Den Auftrag gewonnen hat wiederum die erfahrene Firma Tief- und Gleisbau Brandenburg TUG aus Roskow. Die theoretischen Vorarbeiten kommen vom Planungsbüro Michel.

Gleisbogen wird verschoben

Technische Herausforderungen gibt es dennoch: Der Innenbogen auf der Seite des Gerichtsgebäudes wird zum Rand hin verschoben, „damit sich begegnende Busse und Straßenbahnen nicht mehr die Spiegel abfahren“. Es ist dann mehr Platz zwischen den beiden Gleisen.

Behelfsweichen nötig

Um das Innengleis umverlegen zu können, wird eine Weile eingleisig über das äußere Schienenpaar gefahren. Um den Spurwechsel hinzubekommen, lässt Nothnagel ab dem 3. August für 14 Tage die Auflegeweichen einbauen, die beispielsweise auch schon in der Großen Gartenstraße gute Dienste geleistet haben.

Sicherung per Funk

So kommen die stadteinwärts fahrenden Bahnen auf das Gegengleis und wieder zurück in die gewohnte Spur. Gesichert wird der eingleisige Abschnitt über Funksignale, zudem ist das relativ kurze Stück für die Fahrer gut einsehbar.

Wenig Verkehr im Abschnitt

Den Bauleuten hilft zudem, dass derzeit auf der Magdeburger Straße ohnehin recht wenig Verkehr ist, weil wegen der gesperrten und abrissreifen Brücke des 20. Jahrestages die Verbindung zur Magdeburger Landstraße unterbrochen ist.

Aufwendige Info-Technik

An den Seiten werden wieder so genannte Kombi-Bahnsteige errichtet, die von Bussen und Bahnen gleichermaßen angefahren werden können. Die Bahnsteige bekommen zudem die fahrdynamischen Zielanzeigen, welche die Zeit bis zum nächsten Transportmittel anzeigt. Sehbehinderte haben einen Knopf, um sich die Anzeigen „vorlesen“ zu lassen. Zudem bekommen sie wiederum die Blindenleitsysteme und Aufmerksamkeitsfelder im Belag. An der Abgrenzung zum Radweg werden Kontraststeine verlegt.

Es gibt auch abgesenkte Querungen für Menschen, die auf Rollator und Rollstuhl angewiesen sind.

Ganze Abschnitte schon fertig

Nothnagel ist zufrieden mit den Fortschritten beim Umgestalten der Haltepunkte. „Wenn wir im nächsten Jahr noch die Haltestelle Karl-Marx-Straße umbauen, haben wir den kompletten Abschnitt vom Nicolaiplatz bis zum großen Umsteigepunkt Fontanestraße barrierefrei. Vom Nicolaiplatz bis zum Quenz ist das mit der jüngsten Baustelle auch der Fall.“

Von André Wirsing