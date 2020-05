Wie die Vereine mit dem Run auf Kleingärten umgehen

Brandenburg/H

Die Kleingärtner sind ziemlich privilegiert derzeit: Viele haben Zeit, das Wetter spielt überwiegend mit, die Bau- und Pflanzenmärkte waren trotz Pandemie-Auflagen dauernd geöffnet. Vor allem können Kleingärtner trotz der Ausgangsbeschränkungen aus der Enge ihrer Wohnungen fliehen.

Gärten wie geleckt

Fred Schenk leitet den Landesverband der Gartenfreunde und eine Sparte in der Stadt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Anzeige

Das gibt Fred Schenk, Chef des Gartenfreunde-Landesverbandes, unumwunden zu. „Schauen sie sich nur um, fast alle Gärten sehen derzeit wie geleckt aus.“ Die kleine Freiheit auf der gepachteten Scholle weckt natürlich auch Begehrlichkeiten – es gibt eine verstärkte Nachfrage nach Kleingärten von den zuhause „Eingesperrten“, wie Spartenvorsitzende hinter vorgehaltener Hand berichten. Doch die meisten Interessenten wollten häufig nur einen Zufluchtsort vor der großen Langeweile – und den Garten nur für ein Jahr pachten.

Weitere MAZ+ Artikel

Doch darauf lassen sich die Sparten nicht ein. „Ich würde dies nicht befürworten und meinen Kollegen dringend abraten“, sagt Schenk. „Den Menschen, die heute einen Garten wollen, muss klar sein, dass dieser zu mindestens 51 Prozent aus harter Arbeit besteht. Erst dann kommt die Erholung.“ Wer nur mal ins Grüne will, könne in die Anlagen gehen und sich an schönen Gärten erfreuen. Das sei ausdrücklich erwünscht, die Sparten sind öffentlich zugänglich. Es gelte nur die Abstandsregeln einzuhalten.

Zur Galerie Die Pflanzen sind in diesem Jahr etwa zwei, drei Wochen früher „dran“ als gewohnt. Das lässt auch die Kleingärten in vielen Sparten regelrecht aufblühen.

„Hochnotpeinliche Befragung“

In der Regel gebe es ein abgestimmtes Vorgehen der Spartenvorstände. Bewerber und Interessenten werden gefragt, warum sie einen Kleingarten wollen und nicht lieber ein Wochenendgrundstück. „Sie müssen schon ihre Motivation darlegen. Im Mittelalter hätte man ,hochnotpeinliche Befragung’ dazu gesagt“, scherzt der Gartenfreunde-Chef. Die Vorstände haben Erfahrung über einen langen Zeitraum, sie sehen, wer es ernst meint. „Bei sehr vielen Pächtern gehört der Kleingarten zur Familiengeschichte.“

Renaissance der Kleingärten

Es könne schon sein, dass ein Vorsitzender sagt, man wolle austesten, ob ein neuer Kleingärtner in die Gemeinschaft passt. Doch befristete Verträge würden nicht abgeschlossen. Schenk selbst leitet die Sparte „Einheit“ an der Thüringer Straße. Er hat jüngst drei Gärten vergeben, die lange leer standen, kein Vertrag ist befristet. Der jüngste Pächter ist Jahrgang 1999, das freut ihn. „Die Kleingärten erfahren gerade eine Renaissance.“

Brandenburg an der Havel ist mit acht Kleingärten je 100 Einwohner auch landesweit ziemlich führend, in Cottbus oder Potsdam liege der Wert um 5,5.

Vereine sind nicht sorgenfrei

Doch ganz sorgenfrei sind die Vereine derzeit auch nicht. Deshalb sehnt Schenk auch den kommenden Montag herbei, an diesem 11. Mai konstituiert sich im Potsdamer Großen Waisenhaus der Landes-Kleingartenbeirat neu. Dort treffen die neun Vertreter erstmals auch auf den neuen Umweltminister Axel Vogel ( Bündnisgrüne). So falle es beispielsweise manchem Vorstand schwer, die jährliche Gemeinnützigkeitserklärung abzugeben. Das gehe nur noch elektronisch über das Elster-System der Finanzämter.

Landesparty fällt auch aus

„Das Vereinsleben leidet natürlich unter den Einschränkungen: Bewertungen können nicht stattfinden, es ist schwierig Finanzpläne aufzustellen oder Jubiläen gebührend zu begehen“, erzählt der erfahrene Gartenfreund-Funktionär. Auch die große Party „30 Jahre Landesverband der Gartenfreunde“ muss ausfallen, sie war für den 6. Juni hier in der Havelstadt geplant.

In der ersten Jahreshälfte hätte es jeweils auch die Hauptversammlungen geben sollen, hier hat der Gesetzgeber schon Spielräume geschaffen: Wo nicht gewählt werden kann, bleiben die Vorstände bis zu einer Neuwahl geschäftsführend im Amt.

Privilegien nicht riskieren

„Wir halten uns an die Regeln, wollen unsere Privilegien nicht riskieren“, sagt Schenk klar. Ihm sei nicht bekannt, dass es in Kleingartenanlagen größere Feste oder gar Corona-Partys gegeben habe. Es werde auch nicht verpachtet an Menschen, die nur etwas Abwechslung suchen. Und für Probleme suche man gemeinsam Lösungen. So habe es bislang noch keinen „Notruf“ aus den Sparten gegeben, die noch eine kleine Gaststätte oder ein Spartenheim haben. „Die Betreiber suchen mit den Vorständen nach Lösungen. Wir hoffen, dass beispielsweise bald wieder wenigstens eine Außenbewirtschaftung wieder möglich ist.“

Neue Trockenheit droht

Auch wenn es jetzt etwas geregnet hat, droht schon wieder ein neues Problem mit der Trockenheit. Die Chefin der städtischen Wasserbehörde Kathleen Garz hat jüngst einen Vortrag zum Wassermanagement gehalten. Doch ohne Wasser von oben hilft auch das beste Management nichts.

Es ist eben doch nicht alles so paradiesisch, wie es manchmal scheint.

Von André Wirsing