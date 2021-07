Brandenburg/H

Auch wenn die Feuerwehr nun bald Geräte hat, um im Einsatzfall schnell mit der Drehleiter an brennende Wohnungen in Stein- und Hauptstraße zu gelangen, um Menschen zu retten, werden die zehn Haltverbotszonen vorerst bestehen bleiben. Auf absehbare Zeit kommen so die gesperrten Parkplätze in den Seitenbereichen der Steinstraße nicht zurück. Diese waren gestrichen worden, damit die Feuerwehr von den Gehwegen aus an die Einsatzorte kommt.

Noch Beratungsbedarf

Das sagt der zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU) und beruft sich dabei auf Feuerwehrchef Mathias Bialek. „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Verkehrsbetriebe VBBr entsprechende Technik angeschafft hat. Es bedarf aber noch weiterer Abstimmungen.“

Expertise bei Verkehrsbetrieben

So gehe es beispielsweise noch um Fragen der Einsatzfähigkeit und der Funktionalität der angeschafften Kurzschlussgeräte. Damit sollen Feuerwehrleute mit einem gezielten Kurzschluss im Bahnstrom-Umspannwerk (Unterwerk) die Oberleitungen stromlos und so ein Demontieren möglich machen. Die VBBr haben mit ihrem Strom-Manager Dirk Siedow einen erfahrenen Feuerwehrmann und damit Experten im Haus.

Ein weiterer Einwand, der von Bialek erhoben worden sein soll: Die Oberleitungen seien unter Last verspannt, es könne passieren, dass die ganze Leitung herunterfalle, wenn man eines oder mehrere Halteseile kappe.

Verspannung verzieht sich

Doch auch das haben die Verkehrsbetriebe eingerechnet. „Die Verspannung wird sich sicherlich verziehen, wenn man Halteseile durchschneidet. Es können auch mal Oberleitungen herunterfallen, das passiert schon mal. Aber unsere Leitungsmonteure sind so erfahren, dass sie das in relativ kurzer Zeit wieder hinbekommen, darauf sind sie vorbereitet“, argumentiert VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler.

Monteure schnell vor Ort

Wenn es wirklich zu einem entsprechenden Großeinsatz komme, sei der ja nicht innerhalb weniger Minuten beendet. In der Zwischenzeit sei sein Montageteam längst alarmiert und auch vor Ort, warte dort, bis der Einsatz beendet ist. Dann könne es sofort mit dem Wiederaufbau des Oberleitungsnetzes in dem entsprechenden Abschnitt beginnen, das dauere etwa eine Stunde.

Brandt führt zudem ins Feld, dass die Bediensteten der Berufsfeuerwehr erst an dem Kurzschlussgerät ausgebildet sein müssten – auch das hatten Siedow und Vogler längst angeboten.

Formale Einwände

Brandt versteckt sich hinter den formalen Einwänden. Offensichtlich will er es seinem Nachfolger im Amt überlassen, ab August neue Entscheidungen zu treffen. „Hinsichtlich der Stellplätze ändert sich erst einmal gar nichts. Eine zeitliche Perspektive bis zu einer anderen Entscheidung kann ich nicht abgeben.“

Von André Wirsing