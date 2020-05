Wie die Volksvertreter zur Normalität zurückfinden

Brandenburg/H

An diesem Mittwoch kommen die Stadtverordneten zum ersten Mal seit elf Wochen wieder zu einer regulären Sitzung zusammen, zuvor hatten sie zuletzt am 26. Februar getagt. Sitzungsort ab 16 Uhr ist aber nicht der gewohnte Rolandsaal, auch nicht die zwischenzeitlich erwogene Dreifelder-Sporthalle am Marienberg, sondern das große Haus des Brandenburger Theaters.

Viele Punkte auf der Tagesordnung

Im Saal des Brandenburger Theaters können Mindestabstände gut eingehalten werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Auf der Tagesordnung stehen aber nicht nur die von der Verwaltung vorgeschlagenen Punkte wie die Wahl von Michael Müller zum Bürgermeister, das Bestimmen eines neuen Verwaltungsstandortes in der Upstallstraße 25 oder der Grundstücksverkauf der Immobilie Mühlentorstraße 18.

Aussprache zum Regelbetrieb

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat eine öffentliche Aussprache beantragt. Thema: Wie kehren die Stadtverordneten zur normalen Arbeit zurück? „Unserer Auffassung nach sollten die Stadtverordneten zu einer normalen Tätigkeit der Ausschüsse und der SVV zurückkehren. Dabei sind durch die Verwaltung die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen (Auswahl der Sitzungsorte unter Einhaltung der Abstandsregeln, Herstellung der Öffentlichkeit und so weiter“, heißt es in dem Antrag.

In der einstündigen Diskussion sollten die einzelnen Redebeiträge nicht länger als fünf Minuten sein. Die Stadtverordneten können per Beschluss die Redezeiten nach Fraktionsstärke aufteilen.

15 Anfragen

15 öffentliche Anfragen haben Stadtverordnete an die Verwaltung gerichtet, darunter sind allein neun von den Freien Wählern. Die Anfragen werden in der Regel schriftlich beantwortet, in der SVV ist dann noch Raum für Nachfragen.

Spannend dürfte es im nichtöffentlichen Teil zugehen. So gibt es zum neuen Verwaltungsstandort in Hohenstücken Änderungsanträge von Grünen und Linken. Insbesondere der vorgesehene Umzug der Volkshochschule wird kritisch gesehen.

Änderung bei Immobilienverkauf

Das Brandenburger Theater ist neue Tagungsstätte der Stadtverordneten. Quelle: Rüdiger Böhme

Zu dem Grundstücksverkauf in der Mühlentorstraße an die Potsdamer Böhm-Gruppe gibt es ebenfalls offensichtlich Redebedarf. Die Linke hat eine nichtöffentliche Anfrage gestellt. Die SPD-Fraktion beispielsweise will zudem erreichen, dass ein Uferstreifen entlang des Filetgrundstücks an der Brandenburger Niederhavel nicht mitverkauft wird und frei bleiben soll. Das könnte ein Anfang für einen künftigen Uferweg sein, begründet SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser. „Solche Orte sind Allgemeingut. Jeder Bürger muss dort spazieren, sich erholen und die Aussicht über das Wasser genießen können.“ Uferbereiche, die einmal verkauft und abgesperrt sind, seien für die Allgemeinheit für immer verloren.

Nur ein Stummel würde bleiben

Tatsächlich wäre ein solcher Abschnitt nur ein Sackgassen-Stummel. Zwar gibt es entlang der Straße Beetzseeufer und rings um die Homeyenbrücke einen Uferweg, doch reichen in der weiteren Folge in Richtung Jahrtausendbrücke alle weiteren Grundstücke direkt ans Ufer heran. Ein durchgehender Uferweg liegt da allenfalls in ganz weiter Ferne.

Nächste Sitzung terminiert

Diskussionsstoff scheint es jedenfalls genug zu geben. Eine nächste Sitzung der Volksvertreter ist bereits für den 27. Mai terminiert – aber derzeit stehen ja beinahe alle Termine unter Vorbehalt.

Von André Wirsing