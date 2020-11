Wie die Vorweihnachtszeit in Göttin gerettet wurde

Brandenburg/H

Eine Adventszeit ohne Kaffeetafel, Markt und Weihnachtssingen – undenkbar! Die Göttiner Janin und Robert Thiele, Uwe Gutzke und Andreas Steffen engagieren sich normalerweise in der Bürgerinitiative, die sich um den Verkehr im Ortsteil sorgt. Vor knapp vier Wochen saßen sie beim Glühwein zusammen und überlegten, wie sie die Vorweihnachtszeit retten können. So entstand die Idee, eine CD aufzunehmen, an der ganz viele im Ort mitwirken. Deshalb wurde sie auch unter das Motto gestellt: „Von Göttinern, für Göttiner“. Der Tonträger soll am 4. Advent an alle Haushalte verteilt werden.

Vereine wurden schnell begeistert

Doch der Reihe nach: „Am nächsten Morgen fanden wir die Idee immer noch gut und sind damit zum Ortsvorsteher Bernd Voigt gelaufen. Er fand die Idee genial und hat sofort die anderen von der BI, den Dorf- und Kulturverein und die Freiwillige Feuerwehr aktiviert“, erzählt BI-Chef Robert Thiele.

Die Menschen gut erreichen

„Ich war total überrascht und fand die Idee toll. Irgendwie müssen wir ja unsere Menschen erreichen und so etwas ist natürlich viel toller als ihnen nur einen Brief zu schreiben, wie ich es ursprünglich vorhatte“, sagt Voigt. „Allein die Aktion mit dem Vorbereiten und den Aufnahmen führt die Menschen schon zusammen.“

Offene Türen bei Mitstreitern

Die Initiatoren suchten und fanden schnell ein professionelles Tonstudio, nämlich das Landhaus-Tonstudio aus Bensdorf. „ André Wlodarski sagte mir, dass man schon an die 1700 Euro brauche, um ein solches Produkt seriös herstellen zu können, deshalb fragten wir bei der Stadt nach, wie man an Geld kommen könnte“, erzählt Thiele. Bei Kulturmanager Tim Freudenberg rannten die Initiatoren offene Türen ein. „Er hat uns sofort auf den Bürgerkulturfonds aufmerksam gemacht, bei dem Menschen für Künstler und Kulturschaffende in der Corona-Zeit bei der Brandenburger Bank spenden können.“

Minutiöses Planen

Die dort installierte Jury hat einstimmig für den Göttiner Antrag gestimmt und 1453 Euro freigegeben, 250 Euro hat der Dorf- und Kulturverein im Ortsteil aus Eigenmitteln draufgelegt. Das Göttiner Weihnachts-Rettungsteam konnte nun handeln. Minutiös wurden Pläne für die Tonaufnahmen festgelegt, um im „Göttiner Treff“ in der alten Schule unter Einhalten der Pandemie-Regeln einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Ein Sonnabend geht dafür drauf

Die Kinder aus der Kita „Weinbergspatzen“ singen „Schneeflöckchen“, „Kling Glöckchen“, „In der Weihnachtsbäckerei“ sowie als Kanon „Bruder Jakob“. Emma Thiele spielt auf der Blockflöte, Carla Lehmberg vom Kulturverein singt „Adeste Fideles“ und „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“, begleitet wird sie auf der Violine von Uta Nast. Für alle ist es selbstverständlich, den halben Sonnabend vor dem ersten Advent zu opfern.

Brigitte Pfaffe liest eine Geschichte, Kita-Chefin Karin Brodöhl sogar eine selbst geschriebene. Die Jugendlichen aus der Feuerwehr warten gespannt darauf, welche Geschichte der Feuerwehr-Hauptmann Bernd Karge zum Besten gibt, bei welchem Erlebnis sein Entschluss im Alter von sechs Jahren reifte, ein Floriansjünger zu werden. Verraten wird natürlich nichts.

Auch der Pfarrer predigt

Pfarrer Jonas Börsel kommt mit einer eigens vorbereiteten Predigt, er lässt für die CD auch die Kirchenglocken außer der Reihe läuten. Selbstverständlich sagt auch Ortsvorsteher Voigt ein paar Worte. Wlodarski und Matthias Kasperick haben alle Hände voll zu tun, um alle Aufnahmen sauber „in den Kasten“ zu bekommen.

Jeder bekommt eine CD

Am 20. Dezember sollen die fertiggestellten CD’s im Ort verteilt werden. Ursprünglich war geplant, mit der Kutsche durchs Dorf zu ziehen. Sollte dies nicht möglich sein, werden wohl Zwei-Mann-Teams ausschwärmen, um den Tonträger zu verteilen. Jeder Haushalt bekommt eine CD kostenlos. Wer etwas geben will, kann das gerne tun. Das Organisationskomitee hat drei Empfänger auserkoren, unter denen das Geld verteilt werden soll: Das Scholle-Tierheim, das Brandenburger Hospiz und die Kirchengemeinde fürs Sanieren des Gotteshauses.

Zumindest für die Göttiner dürfte die Vorweihnachtszeit 2020 gerettet sein.

