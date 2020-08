Wie die alte Plauer Brücke in Etappen gerettet wird

Brandenburg/H

Auch wenn es scheinbar ein Rückschritt war, so stellt sich nun heraus, dass das Sanieren der alten Plauer Brücke in getrennten Abschnitten am ehesten Erfolg verspricht. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat nämlich nun auch noch die Restfinanzierung aufgetrieben, so dass nicht nur das Stahlgerüst saniert wird, sondern das Bauwerk auch wieder für Fußgänger und Radfahrer nutzbar wird.

2,6 Millionen sind schon da

Doch der Reihe nach: Seit 2015 hat sich die Stadt intensiv um Geld bemüht, um das Denkmal von 1904 zu retten. Schließlich kamen 2,6 Millionen Euro, erst 1,8 Millionen, später noch einmal 800.000 Euro.

Erste Ausschreibung erfolglos

Die Stahlkonstruktiuon wird zuerst saniert und konserviert. Quelle: JACQUELINE STEINER

Im Vorjahr hatte die Verwaltung die Leistungen ausgeschrieben – für ein komplettes Sanieren. Doch wegen der enorm gestiegenen Baupreise lagen alle eingegangenen Angebote um mehrere Hundertausend Euro über dem Budget. Die Differenz war weder vom Land nachzuschießen, noch hätte sie die Kommune aufbringen können.

Nur Stahlgerüst ausgeschrieben

Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Im Mai hatte der städtische Brückenexperte Peter Reck einen neuerlichen Versuch unternommen. Die neue Ausschreibung war nun in den Leistungen deutlich reduziert, um im finanziellen Rahmen zu bleiben. Das Vorhaben hatte die Verwaltung in vier Abschnitte eingeteilt: Ab Oktober beginnt der wichtigste – das Sanieren des Stahlfachwerkes, also des gesamten Traggerüstes.

Sanieren in vier Etappen

Das war auch nur Bestandteil der jüngsten Ausschreibung, die nun – laut Scheller – auch ein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht hat. Dann folgen im zweiten Abschnitt Fahrbahn, Geländer und Entwässerung. Dafür war bislang kein Geld da.

In der dritten Etappe geht es um die Jugendstilverzierungen und die historischen Zierstab-Außengeländer von 1904. Zuletzt sind Pfeiler und Widerlager dran, die zwar noch einigermaßen in Ordnung sind, aber eine „Auffrischung“ brauchen.

Neues Programm vom Land

Oberbürgermeister Steffen Scheller. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir haben noch etwa 100.000 Euro aus der Submission für den ersten Abschnitt übrig, die wir als Eigenanteil einsetzen können für den Belag“, sagt der Rathaus-Chef. Beim Land gibt es eine neue Richtlinie „Kommunaler Straßenbau“. In diesem Förderprogramm werden Vorhaben wie das Instandsetzen von Rad- und Fußwegeverbindungen mit bis zu 75 Prozent aus staatlichem Geld unterstützt.

Besser als über neue Brücke

„Im Infrastrukturministerium halten sie die Verbindung über die alte Plauer Brücke für genau passend. Ein Weg über die neue B-102-Verbindung Westhavellandbrücke wäre viel schwieriger zu realisieren.“ Deshalb solle die Stadt nun eine Projektskizze einreichen, könnte damit im Jahr 2022 weitere 300.000 Euro beim Land loseisen und hätte insgesamt 400.000 Euro für einen sicheren Weg über die alte Brücke zur Verfügung.

Stadtverordnete müssen zustimmen

„Natürlich müssen die Stadtverordneten noch einem Erhöhen des Budgets für die Brücke insgesamt zustimmen. Das dürfte aber eine Formalie sein.“

Freude im Ortsteil

Udo Geiseler, Ortsvorsteher des Ortsteiles Plaue. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Botschaft erfreut Ortsvorsteher Udo Geiseler ( SPD). „Das löst ein großes Aufatmen bei den Plauern und vor allem bei den Brückenfreunden aus. Wir sehen gerade ein Aufblühen des Fahrradtourismus. Es ist gefährlich, wenn sich die Radfahrer durch die enge Kietzstraße mit Busverkehr quetschen müssen und danach die Westhavellandbrücke befahren, die im Übrigen nicht beleuchtet werden darf.“

Viele Kontakte aktiviert

Geiseler war zwischenzeitlich auch nicht untätig: Er hat unter anderen die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg ( Die Linke) sowie den Landtagsabgeordneten Udo Wernitz ( SPD) zu dem Denkmal geführt und sie um Hilfe gebeten. Demnächst ist er mit Scheller zur Radtour durch den Ortsteil verabredet, die Route wird sie ganz bestimmt zur alten Brücke führen.

Von André Wirsing