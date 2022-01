Brandenburg/H

Die erste Veloschiene der Stadt wird gerade in der Großen Gartenstraße verlegt – und zwar vor und hinter der dortigen Straßenbahnhaltestelle.

Schutz für Radfahrer

Die Spezialschiene ist als Schutz für Radfahrer gedacht, weil sie verhindert, dass die schmalen Laufräder in die Gleisrille geraten und dort eingeklemmt werden oder sich verkanten. Etliche Radfahrer in Brandenburg an der Havel haben gerade in der Stein- oder in der Hauptstraße unangenehme Erfahrungen gemacht.

Pilotprojekt bei den VBBr

„Wir sehen das als Pilotprojekt und werden sehen, wie es sich entwickelt“, sagt VBBr-Betriebsleiter Christian Schiller. So schreibe beispielsweise der Hersteller vor, dass die Gummidichtungen alle zwei Jahre ausgewechselt werden müssen.

Die Veloschiene ist eine eigene Konstruktion, sie kann nicht einfach nachgerüstet werden. Quelle: André Wirsing

Komplett eigene Konstruktion

Die Veloschiene kann auch nicht einfach an bestehenden Gleisen nachgerüstet werden, es sind komplett eigene Konstruktionen. Sie sind in der Rille mit einem Spezialgummi ausgefüllt, der das Gewicht eines Radfahrers trägt, aber vom Radkranz der Straßenbahn kurzzeitig weggedrückt wird. Danach springt er wieder in seine Ausgangsform und kann gefahrlos überfahren werden.

An der Innenseite der Schiene gibt es eine Konstruktion, in der der Gummi fest verschraubt wird, damit er sich in in Längsrichtung bewegen kann.

Viel Schleifen nötig

So werden an der Haltestelle vier Gleisjoche von jeweils sechs Metern Länge ausgetauscht, davon sind jeweils drei Meter mit dem Gummi verfüllt. Getauscht werden nur die äußeren Schienen. Zudem sind sie fabrikneu, haben also noch volles Profil im Gegensatz zu den alten Schienen, in die sie eingepasst werden. So sind nicht nur Schraub- und Schweißarbeiten, sondern auch umfangreiches Schleifen erforderlich, um sie anzupassen, damit die Straßenbahnen ohne größere Schläge darüber rollen können.

Ab Freitag soll die Große Gartenstraße wieder komplett mit Straßenbahnen befahrbar sein, die Technische Aufsichtsbehörde muss noch ihr Okay für den regulären Liniendienst geben.

Christian Schiller ist Betriebsleiter Straßenbahn bei den Verkehrsbetrieben VBBr. Quelle: André Wirsing

Farbige Markierung auf Fahrbahn

Wie aber erkennt der Radfahrer, an welcher Stelle er gefahrlos über die Schiene fahren kann? Von einer Beschilderung hält Christian Schiller nicht viel. „Wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, werden wir auf der Fahrbahn farbige Markierungen aufbringen, um die Veloschienen-Abschnitte zu kennzeichnen.“

Insgesamt kostet das Pilotprojekt in der Großen Gartenstraße die Verkehrsbetriebe 40.000 Euro, Fördermittel gibt es nicht. Deshalb sollte die Sicherheitsbilanz schon überzeugend ausfallen, wenn es weitere solche Projekte zum Schutz der Radfahrer in Zukunft geben soll.

Von André Wirsing