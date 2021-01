Brandenburg/H

Die Mastlegeanlage in Plaue hat nichts – wie es das Wort vielleicht vermuten lassen könnte – mit Geflügelhaltung zu tun, stellt Torsten Braun gleich klar. Der Vorsitzende des Unabhängigen Bürgervereins Plaue UBV kann in mehrfacher Weise stolz sein auf seine Mannschaft: Sie haben das technische Denkmal direkt an der Plauer Schleuse gerettet, und es ist das einzig verbliebene von einst Hunderten in Deutschland

A 2 des 18. Jahrhunderts

Torsten Braun ist Vorsitzender des Unabhängigen Bürgervereins Plaue UBV. Quelle: privat

Die Schiffsmastlegeanlage Plaue ist Teil der historischen Schleuse Plaue am alten Plauer Kanal. Mit Hilfe der historischen Mastlegeanlage wurden im 18. und 19. Jahrhundert die Masten der auf dem Plauer Kanal verkehrenden Segellastkähne gelegt und aufgestellt. So konnten die Kaffenkähne, mit denen Salz aus Magdeburg oder Torf und Ziegel auf dem Wasserweg nach Berlin transportiert wurden, den Kanal passieren. „Das war damals die Autobahn A 2 des 18. Jahrhunderts“, vergleicht Braun.

Fritz ließ treideln

Zwischen Plauer Schleuse und Elbe wurde auf dem von 1743 bis 1745 auf Geheiß Friedrich des Großen angelegten Kanal getreidelt. Mit dem Aufschwung der Dampfschifffahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Segellastkähne nicht mehr gebraucht. Der Kranarm wurde demontiert und die Schiffsmastlegeanlage verfiel. Das technische Denkmal ist heute die letzte erhaltene Schiffsmastlegeanlage in Deutschland.

Geschenk zum Vereinsgeburtstag

Mit Fördergeld wurde die historische Mastlegeanlage an der Plauer Schleuse saniert. Quelle: UBV Plaue

Auf Initiative des Unabhängigen Bürgervereins Plaue e.V. wurde die Anlage in Kooperation mit vielen Unterstützern wieder instandgesetzt. Die Sanierung des Bauwerks, unter anderem mit neuen Ziegeln und Sandsteinplatten, wurde im vergangenen Jahr mit 43.000 Euro aus der Denkmalhilfe gefördert. „So konnten wir uns im Dezember zum 30. Geburtstag des Vereins selbst ein kleines Geschenk machen“, sagt Braun.

Deutschlandweite Bedeutung

„Ich freue mich, dass mit der Mastlegeanlage nach der alten Plauer Brücke und dem Tontaubenschießstand im Schlosspark ein weiteres Denkmal mit deutschlandweiter Bedeutung gerettet werden konnte. Die Anlage bezeugt die Geschichte der Fischer- und Schifferstadt Plaue an der Westgrenze Brandenburgs. Wie auch bei den anderen Objekten konnte die Sanierung nur gelingen, weil sich Bürger aus der Stadt und Region ehrenamtlich für ihr Denkmal engagierten.“

Lob von der Ministerin

Kulturministerin Manja Schüle. Quelle: ZB

Das ist auch Teil des Lobes von Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) für das Projekt: „Es ist die letzte technische Anlage dieser Art in Deutschland. Als technisches Denkmal passt sie sehr gut ins diesjährige Motto ,Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur im Land Brandenburg’. Und nicht zuletzt ist das bürgerschaftliche Engagement des UBV hervorzuheben.“

Viel Fördergeld

Seit 2018 bereits hat der Verein um das Sanieren des Bauwerks gekämpft. Zuvor wurde mit Hilfe der Jugendbauhütte Brandenburg der angeschüttete Sand entfernt und ein Dach darauf gesetzt. Jetzt konnte mit Hilfe einer Fachfirma das Mauerwerk gesichert werden. Insgesamt gab es 63.000 Euro Fördergeld: Neben den 43.000 Euro vom Kulturministerium auch jeweils 10.000 Euro von der Stadt Brandenburg an der Havel sowie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Großes öffentliches Interesse

„Wir haben ja gesehen, dass man auch mit kleineren Denkmalen eine große öffentliche Wirkung erzielt. Alleine während der Arbeiten in den vergangenen Jahren sind viele Einheimische und Touristen gekommen und haben gestaunt über diesen Schatz.“ Torsten Braun hat ihn auch erst später schätzen gelernt: Als Kind ist er mit Spielgefährten noch darauf umhergeturnt, ohne zu wissen, um was für ein Bauwerk es sich handelt.

Zukunftspläne mit Kran

Platten und Ziegel im Mauerwerk wurden erneuert. Quelle: UBV Plaue

Jetzt hegt er sogar schon Zukunftspläne für das Denkmal. „Es kann sein, dass wir bald wieder mit einem Förderantrag kommen.“ Auf der Anlage stand früher ein so genannter Derrickkran. Benannt ist diese Kranform nach dem englischen Henker Thomas Derrick aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sie besteht aus einem tragenden Mastpfeiler, der nach zwei Seiten entweder mit Seilen oder weiteren Masten abgespannt. An dem Mastpfeiler ist ein Ausleger befestigt, welcher verschiedene Schwenkradien hat und von dessen Spitze ein Seil abgeht, welches über eine Spule an der Spitze des Mastpfeilers führte und zum Heben und Senken der Lasten dient.

„Ein Original in der Ursprungsgröße von 20 Metern werden wir wohl nicht nachbauen können, aber vielleicht tut es auch ein modellhafter Nachbau. Das wird gerade geprüft.“

Von André Wirsing