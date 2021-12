Brandenburg/H

Die ersten Pläne für den Neubau der Quenzbrücke hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel nun der Stadtverwaltung vorgestellt. „Der derzeitige Stand sieht vor, dass eine neue Brücke auf der nördlichen Seite nahe am Bestandsbauwerk errichtet wird. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke wird die alte Quenzbrücke für eine Befahrung erhalten bleiben“, schreibt Lutz Herzberg von der Fachgruppe Straßen und Brücken in einer Berichtsvorlage an die Stadtverordneten.

Zur Galerie Die Quenzbrücke in Brandenburg wird erneuert. 2026 soll alles fertig sein.

Inbetriebnahme ist 2026

Das WSA habe auch einen Zeitplan vorgelegt: In diesem Jahr wurden Trassen- und Knotenpunktvarianten untersucht, Anfang 2022 soll ein Baugrundgutachten erstellt werden, im Sommer beginnt die die Entwurfsplanung für die Verkehrsanlage und das Ingenieurbauwerk Brücke. Wenn kein aufwendiges Planfeststellungsverfahren nötig ist, soll 2024 Baubeginn und 2026 Inbetriebnahme sein.

Lutz Herzberg ist Projektleiter in der Fachgruppe Straßen und Brücken der Stadtverwaltung. Quelle: André Wirsing

Ampel an der Quenzweg-Einmündung

Derzeit gebe es drei Trassenvorschläge. Die ersten beiden sehen eine beinahe parallele Führung zu bestehenden Brücke vor, dann erfolgt die Anbindung des Quenzweges in etwa so wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass Ampeln an die Anschlüsse gebaut werden. „Für die Anbindung des Quenzweges sehen die Planungen eine Lichtsignalanlage vor. Da in der Neuplanung zwei Hauptverkehrsstraßen (B 1 und Quenzweg) plangleich miteinander verknüpft werden, ist die Errichtung einer Lichtsignalanlage für eine gesicherte Querung für Fußgänger und Radfahrer, sowie zur Abwicklung einer bedarfsgerechten Verkehrsführung beider Hauptverkehrsstraßen notwendig.“ Heißt im Klartext: Die Unterfahrung des Quenzweges unter der Brücke kommt weg, beide Straßen liegen dann auf einem Niveau.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die dritte Trasse plant mit einer kürzeren Brücke fast rechtwinklig über den Silokanal, mit einer Art T-Kreuzung werden B 1 und Quenzweg verbunden. Diese Variante möchte die Stadt allerdings nicht, die Verwaltung empfiehlt, unter den ersten beiden Vorschlägen auszuwählen.

Nur noch zweispurig

In mehreren Punkten musste die Kommune schon bei ihren Wünschen zurückstecken: „Das neue Bauwerk soll nach den Plänen von Wasser- und Schifffahrtsverwaltung WSV und Landesbetrieb Straßenwesen LS zweispurig werden. Seitens der Stadt Brandenburg an der Havel wird allerdings der Erhalt der Vierspurigkeit und die Unterfahrung durch den Quenzweg gefordert.“

Die Zahl der Fahrspuren auf der neuen Brücke wird von vier auf zwei reduziert. Quelle: Heike Schulze

12.000 Autos am Tag

Wegen der unterschiedlichen Auffassungen sei eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit zur notwendigen Anzahl der Fahrspuren beauftragt worden. Das Ergebnis bestätige die Ansätze von WSV und LS für eine zweispurige Ausführung. Prognostiziert wird für das Jahr 2030 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von 12.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden, davon 600 Fahrzeuge im Schwerverkehr, das entspricht einem Anteil von fünf Prozent.

Kein Recht auf vier Spuren

Bei 600 und 800 Fahrzeugen in Spitzenstunden sei ein Erhalt einer Fahrbahn mit jeweils zwei Streifen pro Richtung nicht zu begründen. Ebenso rechtfertigten diese keinen Erhalt einer niveaufreien Anbindung des Quenzweges an die B 1. Vergleichbare vierspurige Straßen im Stadtgebiet weisen einen durchschnittlich täglichen Verkehr von 25.000 bis 33.000 Kraftfahrzeugen auf.

Auf dieser Seite zum Silokanal hin entsteht das Ersatzbauwerk. Quelle: Heike Schulze

Straßenbahn muss Brandenburg an der Havel selbst bezahlen

Auch in Sachen Straßenbahnüberführung sollte sich die Kommune keinen Illusionen hingeben. Zwar gebe es die politische Forderung nach einer Machbarkeitsuntersuchung einer neuen Straßenbahnlinie nach Plaue, doch würde dies aus Sicht des WSA die Planungen nur verzögern. Zudem läge bei einer Straßenbahnüberführung der Kostenanteil für die Stadt, für Planung und Bau bei 100 Prozent.

Wenn also die Verwaltung auftragsgemäß ihren Bericht im Januar 2022 den Stadtverordneten vorlegt, wird maximal eine mögliche Tram-Anbindung an die Linie 1 in der Anton-Saefkow-Allee in Betracht gezogen.

Spannstahl aus Hennigsdorf

Die Quenzbrücke ist 1967 erbaut worden. Der Überbau ist in Längsrichtung voll vorgespannt. Der dafür seinerzeit verbaute Spannstahl aus Hennigsdorfer Produktion gilt als sehr empfindlich Spannungsrisskorrosion. Es gibt also ähnliche Probleme wie bei der in diesem Mai gesprengten Brücke „20. Jahrestag“.

2014 und 2019 wurden Spannstahlproben entnommen und labortechnisch untersucht. Im Ergebnis wurden mehrere Anrisse und vereinzelt auch Drahtbrüche festgestellt. 2019 wurden die beiden außen liegenden Fahrbahnen gesperrt und der Straßenverkehr auf je eine der mittleren Richtungsfahrbahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 beschränkt.

Neubau statt Sanierung

Die Standsicherheit des Bauwerkes ist zurzeit nur gering beeinträchtigt, aber dafür die Verkehrssicherheit, maßgeblich durch Schäden am Fahrbahnbelag. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes ist mittelfristig beeinträchtigt. Insgesamt wurde das Bauwerk in die Zustandsnote 3,3 eingestuft. Da der weitere Schädigungsverlauf nicht vorhersehbar ist, werde eine Grundinstandsetzung des Bauwerkes seitens des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) nicht in Betracht gezogen. Dafür kommt nun der Neubau in abgespeckter Variante.

Von André Wirsing