Brandenburg/H

Es gibt Interessenten für eine touristische Nutzung der einstigen Rieselfelder in Wendgräben. Zwei Brüder aus Berlin wollen eine Ferienhaussiedlung errichten, diese sukzessive erweitern – um ein Hallenbad und andere Touristenmagneten wie einen Kletterwald. Ein Investor will eine Tiny-House-Siedlung hinstellen, in der Urlaub möglich sein soll. Eine andere Geschäftsidee richtet sich auf ein Yoga-Dorf mit verschiedenen Wellness-Angeboten.

Weiter Kontakt mit Novasol

Das Büro von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ist weiter in Kontakt mit dem dänischen Unternehmen Novasol, das europaweit Ferienhäuser und -wohnungen an Urlaubswillige vermittelt. „Sie haben nach wie vor Interesse, doch fragen sie uns auch, was planerisch überhaupt möglich und kommunalpolitisch gewollt ist“, sagt der Rathauschef.

Im März Bericht für Stadtverordnete

Die Verwaltung hat intern ihr weiteres Vorgehen abgestimmt, der Chef der kommunalen Wirtschaftsförderung Jens Tober sollte dazu am Mittwochabend den Stadtentwicklungsausschuss unterrichten, der Tagesordnungspunkt wurde allerdings nicht zugelassen. Im März soll es eine Berichtsvorlage für alle Stadtverordneten geben.

Fast 100 Hektar Freiflächen gibt es in Wendgräben. Quelle: Heike Schulze

Brandenburg an der Havel wendet sich an Potsdam

Im Rathaus werden die Projektideen gesammelt und an das Brandenburgische Umweltministerium geschickt. Verbunden wird das Ganze mit der Bitte, dass in Potsdam geprüft wird, inwieweit die 98 Hektar Freiflächen aus dem Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ ausgegliedert werden können. Unberührt von einer Bebauung oder Nutzung bleiben sollen hingegen das Mischwassersammelbecken der Brawag sowie 32 Hektar Kiefernwald, die ursprünglich mal zur Disposition standen.

„Es geht hier überhaupt noch nicht um einen Grundstücksverkauf“, beteuert Scheller, „es geht lediglich um das Abfragen von Entwicklungsinteressen“. Es habe im Interessenbekundungsverfahren durchaus noch mehr Anfragen als konkrete Angebote gegeben. Offensichtlich wollen die potentiellen Investoren erst einmal wissen, was möglich ist, bevor sie Geld und Hirnschmalz in eine Planung für ein konkretes Angebot stecken.

Geld für Planungen nötig

Der Verwaltungschef will von den Stadtverordneten auch noch Zugeständnisse haben. „Wir brauchen Geld, um endlich einmal in einen Planungsvorlauf zu kommen. Damit können wir einen Rahmen setzen, nach dem sich Investoren richten können.“ Zudem will er mit den Volksvertretern auch noch abstimmen, wie der Beteiligungsprozess der Brandenburger in dem ganzen Verfahren aussehen könnte.

Viel Platz für eine touristische Entwicklung. Quelle: Heike Schulze

Petition aus Göttin

Bereits jetzt gibt es eine Petition der Bürgerinitiative für naturnahe Ortsteile, die in Göttin entstanden ist. Das Papier ist darauf ausgerichtet, den bestehenden Zustand der Rieselfelder weitgehend zu erhalten und möglichst wenige touristische Entwicklung zuzulassen. Bevor sich der Petitionsausschuss damit befasst, wollten die Mitglieder die Stellungnahme von Verwaltung und Stadtentwicklungsausschuss abwarten. Scheller will nach eigenem Bekunden beide Ausschüsse sowie den Hauptausschuss umfassend und fortlaufend informieren.

Neue Ideen nach Center-Parcs-Weggang

Im Sommer 2020 hatte die Rathausspitze um ein Ansiedeln der niederländischen Ferienparkkette Center Parcs intensiv geworben, die noch einen Standort in Ostdeutschland suchte. Im Frühjahr 2021 hatte sich Center Parcs aber für einen Standort an der Ostsee entschieden.

In der Verwaltung kam man daraufhin auf die Idee, dass man herausfinden wollte, ob sich andere Touristik-Anbieter für den Standort Brandenburg an der Havel erwärmen könnten. Deshalb startete man nach Beschluss der Stadtverordneten das Interessenbekundungsverfahren.

