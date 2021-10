Brandenburg an der Havel - Wie ein Bauherr in Brandenburg an der Havel in der Bauverwaltung abblitzt

Investor Frank Schilling ist unzufrieden mit seiner Behandlung im Rathaus von Brandenburg an der Havel. Er hat seine Erinnerung an das Gespräch mit der Mitarbeiterin der Bauaufsicht über seinen Änderungsantrag protokolliert.