Wie ein Berufs-Abenteurer seine neue Heimat in Brandenburg fand

Maximilian Semsch hat schon viel von der Welt gesehen. In den vergangenen zehn Jahren ist er mit seinem Rad über 60 000 Kilometer durch den Kontinent gefahren, hat mehr als 30 Länder besucht. 2016 machte er sich in seiner eigenen Heimat auf den Weg und stellte fest: „ Deutschland ist eines der abwechslungsreichsten und interessantesten Länder“. Auf diese verblüffende Erkenntnis folgt gleich noch eine zweite. Denn der Abenteurer hat auf dieser Reise durch hunderte Orte Brandenburg an der Havel als seine neue Heimat erkoren.

„Abenteurer“ von Beruf

Von Beruf Abenteurer, so beschreibt sich Maximilian Semsch selbst schmunzelnd. Am ehesten, fügt er dann aber an, trifft es wohl die Bezeichnung „Reisejournalist“. Denn diese summiere all seine Tätigkeiten als Fotograf, Autor, Referent und Filmemacher unter sich.

Wie es dazu kam? Angefangen hat es mit 21 Jahren. Nach dem Abitur in München und Jobs bei Film und Fernsehen entschied sich Maximilian Semsch, auf Weltreise zu gehen. „Geplant war ein Jahr, daraus wurden drei“, erzählt er von seinem ersten großen Abenteuer. Zurück in der Heimat habe er dann vor der Wahl gestanden: Etwas Vernünftiges machen, wie es die Oma wollte, oder lieber unvernünftig sein. Maximilian Semsch entschied: „Ich mache was Unvernünftiges und meine Reisen zum Beruf“. Die erste berufliche Tour führte ihn 2008 von München nach Singapur, insgesamt 13 500 Kilometer durch zehn Länder.

Auf dem Rad erfährt man jeden Kilometer intensiv

„Dabei habe ich mit Rucksack, Bus und Bahn angefangen. Doch irgendwann hatte ich das Gefühl: Ich sehe ja nichts“, schildert Semsch. Also hat er nach einem Fortbewegungsmittel gesucht, das ihm mehr Einblicke gewährte. Er entdeckte das Fahrrad für sich. „Ich hatte keine Ahnung von Rädern, bisher nicht einmal einen Platten repariert“, erinnert sich der Reisejournalist. „Aber ich war sofort begeistert.“ Mit dem Rad sind problemlos größere Distanzen möglich und die Bewegung ist trotzdem langsam genug, um alles richtig wahrzunehmen, findet er. „So erfährt man im wahrsten Sinne des Wortes jeden Kilometer, den man zurück legt.“

Mit seinen Reiseaufnahmen heimste Semsch sechs Filmpreise ein, darunter den Bayrischen Nachwuchsfilmpreis 2010. Eine große Motivation für ihn, auf dem richtigen Weg zu sein. Das nächste Projekt führte den Radler 2012 nach Australien. 16 000 Kilometer brachte er bei der Umrundung der Reise aufs Tacho.

Nach insgesamt vier Jahren im Ausland und nach 55 000 Kilometern Wegstrecke, stellte Semsch dann irgendwann fest, dass er nur von einem Land bisher wenig gesehen hatte – seinem eigenen. Das Projekt „Zeig mir deine Heimat!“ wurde geboren. Mit diesem Aufruf forderte der heute 36-Jährige Menschen im gesamten Bundesgebiet auf, ihn ein Stück weit auf seiner Deutschlandreise zu begleiten.

„Ich dachte, wenn sich 20 Leute melden ist das gut. Am Ende habe ich 400 E-Mails bekommen“, erinnert er sich. Letztendlich führten den Reiselustigen insgesamt 200 Menschen durch ihre Heimat. „Davon kannte ich 95 Prozent vorher nicht. Es war jeden Tag, als hätte ich ein Blind Date“, vergleicht Semsch. Zu seinen Begleitern zählten auch Enduro-Weltmeister André Wagenknecht, mit dem es durchs Vogtland ging, sowie Skiflug-Legende Jens Weißfloß, der ihn einen Tag durchs Erzgebirge führte.

Auf kleiner Fläche wird viel geboten

„Ich war überrascht, wieviele hilfsbereite und gastfreundliche Menschen es direkt vor meiner Haustür gibt“, meint Semsch heute. „Ich habe noch kein Land bereist, das auf so kleiner Fläche soviel zu bieten hat. In Deutschland radelt man nur einen Tag und hat in dieser Zeit drei Städte besucht und zwei unterschiedliche Landschaftsformen gesehen“, schwärmt er. 7500 Kilometer lang war seine Wegstrecke durch alle 16 Bundesländer.

Dabei landete Semsch auf dem Havelradweg auch in Brandenburg. Und die Stadt hat es ihm angetan. Nicht zuletzt, so sagt er, weil er hier auch eine seiner schönsten Unterkünfte hatte. Er schipperte 24 Stunden auf einem Hausboot. „Es ist wirklich faszinierend, dass Brandenburg kaum bekannt ist“, meint Semsch. „Aber das ging mir ja bis zu meiner Deutschlandreise auch so.“

Vortrag „Abenteuer Deutschland“ in der Werft Deutschland besitzt rund 75 000 Kilometer Radfernwege. Es ist somit möglich, das gesamte Land zu bereisen, ohne auf der Hauptstraße zu fahren. Auf seiner 7 500 Kilometer langen Reise besuchte Maximilian Semsch in etwas mehr als vier Monaten alle 16 Bundesländer. Der Startschuss fiel am 1. Mai 2016 in München. „Unser eigenes Land ist voll von außergewöhnlichen Menschen, spektakulären Landschaften, fast vergessenen Bräuchen und spannenden Geschichten“, resümiert Semsch. „Und wie könnte man das besser erleben, als durch entschleunigtes Reisen mit dem Fahrrad?“ Unter dem Titel „Abenteuer Deutschland – mit dem E-Bike durch die unbekannte Heimat“ möchte der 36-Jährige am Mittwoch, 12. Februar, den Brandenburgern die Freiheit des Radreisens näher bringen. Neben persönlichen Schilderungen und allerlei Anekdoten sind auch Fotos und Filmausschnitte zu erleben. Los geht es um 19.30 Uhr im Restaurant Werft, Haupstraße 77. Tickets gibt es dort im Vorverkauf.

Die Tour trat der gebürtige Münchner auch noch mit einer anderen Intention im Hinterkopf an. Er wollte für seine Frau und sich eine neue Heimat suchen. „Wir hatten eine Liste mit Dingen, die unser zukünftiger Wohnort haben sollte“, berichtet der Reisejournalist. Es sollte eine vernünftig große Stadt sein, aber keine Millionenmetropole wie München. Die Infrastruktur und Verkehrsanbindung war den beiden ebenso wichtig, wie die tolle Natur. Das alles hatte Brandenburg für ihn zu bieten. Also machte Semsch seine Frau mit der Havelstadt bekannt. „Nach zwei Stunden im Ort war der Umzug beschlossen“, sagt er.

Vor anderthalb Jahren zogen die beiden nach Brandenburg und sind glücklich mit ihrer Entscheidung. „Der letzte Sommer war einer der tollsten, den wir je hatten“, meint der 36-Jährige. Die Möglichkeiten, mal eben in den See zu springen oder stundenlang durch den Wald zu laufen, ohne eine Menschenseele zu treffen, geben dem Paar enorme Lebensqualität. „Diese kleinen Auszeiten genießen wir sehr“, sagt Semsch.

Von Antje Preuschoff