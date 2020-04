Wie ein Brandenburger Autohändler durch die Corona-Krise steuert

Brandenburg/H

Seit Mittwoch gibt es wieder einen Lichtblick für die Autohändler in Deutschland und damit auch in Brandenburg. Unabhängig von ihrer Größe sollen sie ihre Geschäfte am Montag unter Auflagen wieder öffnen können.

Der Brandenburger Autohändler Frank Motejat (51) vom Autohaus Mothor freut sich natürlich wie seine Branchenkollegen über diesen Schritt. Mit den drei Autohäusern Volkswagen, Skoda und Mitsubishi gehört das Unternehmen in Brandenburg/Havel zu den großen Betrieben. Es beschäftigt allein in der Stadt 90 Menschen. Über Brandenburg hinaus sind es sogar weitere 100.

Fahrzeugabsatz um 60 Prozent gesunken

Frank Motejat jammert nicht und ruft auch nicht immer nach dem Staat. Aber natürlich hat die Corona-Krise sein Unternehmen wie die ganze Branche schon jetzt deutlich getroffen.

Eine Zahl macht das besonders deutlich. „Unser Fahrzeugabsatz ist um 60 Prozent gesunken“, sagt der Unternehmer. „Das kostet uns Zigtausende.“

Der Absatzrückgang in den vergangenen Wochen entspricht dem Bundestrend in der Branche. Bei den Gebrauchtwagen fällt der Rückgang dem Geschäftsführer zufolge nicht so dramatisch aus wie bei Neuwagen.

Anschauen ja, kaufen nein

Wie seine Kollegen musste der Brandenburger Händler auf den Online-Verkauf ausweichen. Kein Neuland für das Unternehmen.

„Den Internet-Vertrieb machen wir schon seit zwanzig Jahren“, berichtet er. Insofern gehört die anschauliche Videopräsentation, die ein Modell der Kundschaft von allen Seiten und in alle Winkel hinein zeigt, lange schon zum Geschäftsmodell.

Was in den vergangenen Wochen aber anders ist: Die Zahl interessierter Menschen, die sich Autos digital anschauen, ist beim Autohaus Mothor nur um rund acht Prozent gesunken. Doch die konkreten Anfragen sind viel stärker rückläufig. Um 60 Prozent. Obwohl die Händler immer ausliefern durften.

Vier Wochen sind noch kein Problem

Als existenzbedrohend sieht Frank Motejat die momentane Lage für die Autohändler in Deutschland noch nicht an. „Vier Wochen dürften kein Problem sein für Unternehmen, die vorher wirtschaftlich vernünftig dagestanden haben“, sagt er.

Doch natürlich sind einer finanzintensiven Branche wie dem Autohandel irgendwann Grenzen gesetzt. Frank Motejat lässt Zahlen sprechen. Allein auf dem Gelände der drei Brandenburger Autohäuser stehen 350 Fahrzeuge. Die normale Standzeit beträgt 80 Tage. Motejat: „Wir brauchen Umsätze.“

Wenn die Fahrzeuge nicht so schnell abfließen, sind Reaktionen der Hersteller zu erwarten. Preisnachlässe, wie sie sich schon abzeichnen.

Abwrackprämie wäre willkommen

So etwas wie die Abwrackprämie während der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren fordert der Brandenburger Händler zwar nicht. Doch natürlich wäre ihm eine solche Unterstützung willkommen und würde doppelt helfen: Dem Produzenten und dem Verkäufer. „Man könnte so etwas koppeln an Autos mit umweltfreundlichen Motoren“, schlägt Motejat vor.

Die Corona-Krise verändert auch das Berufsleben des Unternehmers. „Alles ist ruhiger, ich bekomme weniger E-Mails, keine Besuche von Herstellern, weniger Informationen, weniger Aufgaben“, erzählt er, fügt aber gleich hinzu: „Entspannter wird es dadurch aber nicht, denn Unruhe und Angst sind permanente Begleiter.“

Werkstattbetrieb ist weitergelaufen

Kurzarbeit hat auch das Autohaus Mothor angemeldet für die Kollegen, die aktuell nicht produktiv sein können. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben in den 25 Jahren, seit Lars Thormann und Frank Motejat ihr erstes Autohaus in der Stadt eröffnet haben.

Immerhin ein Standbein läuft in großen Teilen weiterhin gut und es ist außerdem Reifenwechselzeit. Die Werkstätten haben also Arbeit.

Nach der Wiederaufnahme des stationären Handels und Verkaufs am Montag stellt sich für Frank Motejat eine entscheidende Frage: Was passiert nun? Springt das Geschäft wieder an? Davor, die Hygienestandards einzuhalten, ist ihm angesichts der relativ großen Präsentationsräume nicht bang.

Zurück in die Normalität

Das neue Credo lautet daher: In die Normalität zurückfinden und, wie nach der Finanzkrise, etwas Positives rausholen. „Mit der damaligen Unterstützung ging das ruck zuck“, erinnert sich Motejat.

Sich und seine Branchenkollegen sieht er im Vergleich etwa zu Gastronomen im Vorteil und möchte auch deshalb nicht wehklagen. „Wir und viele andere Autohäuser müssen bei sinkendem Absatz wenigstens keine Mieten bezahlen, denn uns gehören die Immobilien“, sagt er.

Nicht alles verschwindet mit Corona

Frank Motejat vermutet, dass am Ende nicht alles wieder verschwinden wird, was in der Corona-Krise aufgekommen ist. Die regelmäßigen Videokonferenzen mit sieben oder acht Kollegen zum Beispiel. Die Technik funktioniere so gut, dass diese Videokommunikation auch künftig manches zeitaufwendige Treffen ersetzen kann.

Auch den Austausch mit Branchenkollegen, die wechselseitige Übernahme guter Ideen, verbucht der Unternehmer schon deutlich vor dem Ende des aktuellen Ausnahmezustandes als eine erfreuliche Begleiterscheinung.

Von Jürgen Lauterbach