Das Schöne ist geblieben, das Spielzeug, die Jugendstil-Villa in der Plauer Straße, der Park auf dem Marienberg, das Bootshaus des Ruderklubs an der Krakauer Straße, das Frey-Haus für das Stadtmuseum, der Rosenhag und der Kindergarten in der Bergstraße. Ernst Paul Lehmann, der am 9. Juni 165 Jahre alt geworden wäre, hat seiner Stadt Brandenburg unglaublich viel geschenkt – Grundstücke und Gebäude, die heute noch bedeutend sind. „Es gibt keinen Brandenburger“, liest man im Nachruf auf Lehmann im Jahresbericht des Historischen Vereins von 1935, „der so viel für gemeinnützige und vaterländische Zwecke hochherzig geopfert hat“.

Wer sich heute mit Ernst Paul Lehmann beschäftigt, denkt zuerst an die unzähligen mechanischen Blechspielzeuge, die aus seiner Fabrik in der Altstadt kamen und wegen ihrer ausgefeilten Mechanik hochgelobt worden sind. Am 9. Juni 1856 kam Lehmann in Berlin zur Welt. Mit gerade einmal 25 Jahren gründeten er und ein Kompagnon das Werk in Brandenburg an der Havel. Der Mitinhaber starb kurz darauf, Lehmann führte die Fabrik allein weiter. Und zwar dermaßen erfolgreich, dass er in Brandenburg zur hochgeachteten Persönlichkeit wurde und sich eine ganze Menge leisten konnte – finanziell wie politisch.

Damit wären wir bei den Gaben, die wir heute mit anderen Augen und einem klareren Blick betrachten: den erwähnten vaterländischen. Kommerzienrat Lehmann war dem Königshaus und dem Monarchismus inniglich verbunden. Treffend beschrieb es der Nachruf-Verfasser: „Als Ziel der Geschenke, die er der Stadt seines Wirkens und großen Vereinen des deutschen Volkes darbrachte, schwebte ihm vor, die reine vaterländische Gesinnung, die ihn selbst beseelte, den Stolz auf die Eigenart Preußen-Deutschlands, das zu einer Weltmacht aufgestiegen war, in den breiten Volksmassen wiederzuerwecken, die er mit tiefem Schmerze von gewissenlosen und verblendeten Hetzern dem Vaterlande entfremdet sah.“

Kommerzienrat Ernst Paul Lehmann (1865-1934) war Inhaber einer großen Spielwarenfabrik in der Altstadt von Brandenburg. Foto aus dem Jahresbericht des Historischen Vereins Brandenburg an der Havel 1935 Quelle: Sammlung Hesse

Da Lehmann seine großen vaterländischen Gaben in der Kaiserzeit gegeben hatte, dürften mit dem „gewissenlosen und verblendeten Hetzern“ all jene Menschen im Reich gemeint gewesen sein, die sich für die Demokratie einsetzten und den Kaiser in den Ruhestand wünschten. Lehmann stiftete 1915 ein Denkmal für Preußen-König Friedrich I. zu dessen 200. Geburtstag und ließ es auf den Nicolaiplatz stellen.

Ein großes Herz hatte Lehmann auch für Otto von Bismarck, jenen national-konservativen Politiker, der mit einer Intrige den Krieg gegen Frankreich entfachte, der die Sozialisten in den Untergrund trieb und derweil einige von deren Wohlfahrts-Ideen als die eigenen umsetzte. Die klobige Bismarck-Warte auf dem Marienberg war Lehmanns Initiative, die er mit Geld und Grundstück förderte. 1908, pünktlich zu Bismarcks Geburtstag am 1. April, wurde das Bauwerk eröffnet.

Lehmann wollte auch eine Bismarckstraße haben

Eigentlich verband Lehmann diese Gabe mit Forderungen an die Stadtpolitik: „Er knüpfte an die Überlassung des Grundstücks die Gegenwünsche, dass der neue Aufgang bis zur Warte den Namen Bismarckhöhe und davorliegende Zugangsstraße /.../ den Namen Bismarckstraße empfange“, erinnerte Stadthistoriker Otto Tschirch 1908 in der „Festschrift zur Einweihung der Bismarckwarte“. Die Stadt willigte ein, doch zur Umsetzung kam es nie.Dass die Gaststätte am Fuße des Berges über 20 Jahre lang bis 2016 „Bismarck-Terrassen“ hieß, ging allerdings auf eine andere Initiative zurück.

Wo er mit seinen Produkten bereits war, wollte Lehmann auch Deutschland sehen: in aller Welt beziehungsweise als Weltmacht. 1910 etwa gingen 90 Prozent seiner Spielzeuge in den Export. In den USA sind Lehmann-Spielzeuge bis heute begehrte Sammlerstücke. Lehmann engagierte sich besonders für die Marine. „Mit Begeisterung verfolgte Lehmann um die Wende des Jahrhunderts den Aufschwung der deutschen Seemacht, in der er die Hüterin des deutschen Welthandels erblickte“, erfährt man im Nachruf. Lehmann gründete im Jahre 1900 die Brandenburger Ortsgruppe des Flottenvereins.

Mit Blechspielzeug Menschen verhöhnt

Aus seinem Werk kamen Spielzeug-Schiffe, nach dem Vorbild der kaiserlichen Marine. Als acht Großmächte, darunter Deutschland, 1901 in China den Widerstand der Einheimischen blutig niederschlugen, ließ Lehmann ein entsprechendes Spielzeug bauen: „Der bestrafte Boxer“ hieß es, das den Hohn über die besiegten Chinesen auch in die Kinderzimmer trug. 1901 war so etwas modern, so zynisch es heute erscheint.

Von Lehmanns Liebe zur Familie des Kaisers kann man am Plauer Torturm noch Spuren entdecken. Lehmann erwarb das Bronze-Relief „Einzug Friedrichs I. in Brandenburg“, geschaffen von dem Berliner Bildhauer Ernst Herter. Es zeigt, wie die Menschen den ersten Hohenzollern-Markgraf im Juni 1412 jubelnd empfangen, als dieser mit seinem Tross in der Stadt einreitet. Das etwa zwei Meter breite Relief bekam einen steinernen Rahmen mit einem Dach und wurde im Jahre 1917 so an Turm gesetzt, dass jeder es sah, der vom Nicolaiplatz aus die Altstadt betrat.

Ernst Paul Lehmann (2. von rechts) stiftete 1917 das Bronze-Relief „Einzug Friedrichs I. in Brandenburg". Das Kunstwerk von Ernst Herter erinnert an den ersten Hohenzoller in der Mark 1412. Das Relief hing am Plauer Torturm. Quelle: MAZ

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden Lehmanns vaterländische Gaben. Ein Beschluss des Alliierten Kontrollrates forderte die Beseitigung bestimmter Denkmale in ganz Deutschland. Aus der Bismarck-Warte nahm die Stadt das Bismarck-Bildnis, das Friedrich-Denkmal auf dem Nicolaiplatz wurde geschleift und das Hohenzollern-Relief vom Turm genommen.

Zum Gedenken an seine Frau Martha, die 1920 gestorben war, stiftete Lehmann den Martha-Lehmann-Hort, der in der Regie des Vaterländischen Frauenvereins lief. Im Haus Kleine Gartenstraße 44 konnten Fabrikarbeiterinnen ihre Kinder zur Betreuung abgeben, um ihrer Arbeit nachzugehen. Der Hinweis auf den Martha-Lehmann-Hort findet sich im Brandenburger Adressbuch erstmals in der Ausgabe 1926/27. Zwölf Jahre wird dieser Hort nicht mehr genannt.

Kämpfer für deutschvölkische Gedanken

„Ernst Paul Lehmann war eine ausgesprochene Kampfnatur“, heißt im Nachruf von 1935, „stets bereit, für seine deutschvölkischen Gedanken seine ganze Person einzusetzen. Er liebte es geradezu, Andersdenkende und Gegner, oder die er dafür hielt, zu stellen und zu reizen.“

Ungewöhnlich offen geht der Historische Verein auf Lehmanns unangenehmes Wesen ein: „Seine starre Selbstherrlichkeit und oft ungerechtfertigtes Misstrauen steigerten die Schwierigkeiten und brachten es dahin, dass er oft die Gedanken seiner Schenkungen nicht bis zu Ende durchführte oder die Lust an ihnen verlor. Die allmählich wachsende Schroffheit seines Wesens hat ihn zuletzt vereinsamt und zu einem Sonderling werden lassen.“

Eine Straße trägt Lehmanns Namen

Dass die Zeit auch solche Wunden heilt und meist nur das Schöne in Erinnerung bleibt, beweist die Ernst-Paul-Straße-Lehmann. Bei der Revitalisierung des alten Stahlwerksgeländes erhielten die nun öffentlichen Straßen Ende der 1990er Jahre Namen von Männern aus der Brandenburger Wirtschafts-Geschichte. Also würdigten die demokratischen Stadtverordneten auch den glühenden Monarchisten Lehmann.

Von Heiko Hesse