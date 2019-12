Wie ein Bündnis für Brücken aussehen kann

Brandenburg/H

Warum nur eine Task-Force für Tesla in Grünheide? Eine Task-Force „AG Brücken bauen BRB“ wollen die Stadtverordneten und die Verwaltungsspitze mit einem einmütig verabschiedeten Appell an diesem Mittwochnachmittag ins Leben rufen: Neben der Kommune wären Land und Bund in dieser Arbeitsgemeinschaft vertreten, die sich unbürokratisch um eine bessere Infrastruktur in der Stadt kümmern soll.

Viele Schadensfälle parallel

Schließlich ist die seit dem 5. Dezember komplett gesperrte Brücke „20. Jahrestag“ nicht der einzige Schadensfall, die Brücke der Potsdamer Straße über die Bahn ist nur noch eingeschränkt befahrbar, ebenso die Planebrücke. Noch immer ungeklärt ist das Queren der RE-1-Strecke am Bahnübergang Wust. Für die Bundesstraße 1 und 102 ist der Bund zuständig, für die L 93 das Land – alle Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen sind an den Landesbetrieb Straßenwesen übertragen. Aber gerade für die einsturzgefährdete Brücke gelte, dass ein unverzügliches Planen und ein schneller Neubau unverzichtbar sei.

Vorbild Genua

„Wir bitten die brandenburgischen Landesregierung bereits jetzt um die Bereitstellung und Verstärkung der finanziellen, personelle und technischen Ressourcen, speziell des Landesbetriebs Straßenwesen zum Bewältigen der Herausforderungen. Zudem sind planungsrechtliche Sonderregelungen nach dem Beispiel der Verkehrsprojekte ,Deutsche Einheit’ zu ergreifen und wie sie auch beim Brückenbau in Genua oder beim Neubau der Hochstraße Süd in Ludwigshafen erwogen werden“, heißt es unter anderem in dem dreiseitigen Schreiben.

Verwaltungspoesie ist gestrichen

Das wurde zwischenzeitlich auf zwei Seiten eingedampft, weil Vertreter verschiedener Fraktionen – darunter Linke und SPD –beanstandet hatten, dass der erste Entwurf zu viel „Verwaltungspoesie“ und zu wenig konkrete Forderungen enthalte.

Gesamtheitliche Betrachtung

Es gehe nicht nur um die einzelne gesperrte Brücke: „Alle Infrastrukturvorhaben müssen dringend in ihrer Gesamtheit betrachtet und abgestimmt werden.“ Die Verkehrsverbindungen seien nicht nur für die Brandenburger wichtig, sondern auch für Zehntausende Pendler, die Verkehrsströme reichen hinaus ins Havelland, nach Potsdam-Mittelmark, selbst bis nach Sachsen-Anhalt und nach Berlin. Die Stadt Brandenburg an der Havel nehme mit ihrer oberzentralen Funktion eine bedeutende Rolle als Verkehrsknoten und Wirtschaftsstandort für das gesamte Westbrandenburg ein.

Von André Wirsing