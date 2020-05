Stadtwerke: Corona-Fall gefährdet Aufsichtsratssitzung

Brandenburg/H

Ein aktueller Corona-Fall könnte die Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke am Donnerstag gefährden. Ein Mitarbeiter hat sich offensichtlich im Umfeld der Corona-Kranken in einer Kita im Umland mit dem Covid-19-Virus infiziert und ist unwissend darüber noch zwei Tage zur Arbeit am Unternehmenssitz in der Packhofstraße 31 erschienen, bestätigt Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Müller.

Ganzes Umfeld getestet

Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Müller. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir haben ihn sofort nach dem positiven Test in häusliche Quarantäne geschickt und entsprechend alle Mitarbeiter aus seinem Umfeld testen lassen, ich bin auch dabei. Aber alle diese Tests waren negativ.“ An diesem Dienstag soll es eine zweite Testreihe geben – eine Woche nach der ersten. „Wenn auch diese Tests negativ ausfallen, können wir relativ sicher sein, dass wir von einer Infektion verschont geblieben sind“, sagt Müller. Deshalb werde der Aufsichtsrat – Stand jetzt – auch in einer Präsenzsitzung tagen.

Dienstag ist Telefonkonferenz

Aus reinen Vorsichtsgründen habe man die für Dienstag anberaumte kommunale Vorberatung (die Stadt ist Hauptgesellschafter, kleinere Anteile halten der Energieversorger Edis sowie Erdgas Mark Brandenburg) zu einer Telefonkonferenz umgewandelt.

Wichtige Aufsichtsratssitzung

Von Premnitz nach Brandenburg soll eine Fernwärmeleitung führen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Aufsichtsratssitzung ist für das Unternehmen immens wichtig, schließlich soll eine der größten Investitionen in der Firmengeschichte abgesegnet werden. Die 35 Millionen Euro teure Fernwärmeleitung über mehr als 20 Kilometer von der Müllverbrennungsanlage EEW Premnitz ins Stadtgebiet. In der Gesamtinvestition enthalten sind die reinen Baupreise, sämtliche Planungsleistungen und alle Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt.

Viel weniger Emissionen

Das Neubau-Projekt macht den Betrieb des Gaskraftwerkes in der Havelstadt überflüssig, so können etwa 70.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen im Jahr eingespart werden.

Förderung vom Land

Somit hat es die Landesregierung zu einem „Leuchtturmprojekt“ beim Klimaschutz erklärt und wird es aus verschiedenen Töpfen mit rund 20 Millionen Euro fördern. Müllers Geschäftsführer-Kollege Gunter Haase hat deswegen auch schon einen Vorstellungs-Marathon durch alle Landtagsfraktionen absolviert. Derzeit läuft das förmliche Planfeststellungsverfahren, das bereits Dutzende Aktenordner füllt. Zuvor hatte das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft das Vorhaben als sinnvollste Fernwärme-Versorgungsoption bescheinigt, die Die Becker Büttner Held Consulting AG BBHC bestätigte die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.

Von André Wirsing