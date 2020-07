Wie ein Laufpark auf dem Dorf entsteht

Brandenburg/H

„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.“ Goethes Vierzeiler „Erinnerung“ könnte in Wust zu „Vision“ umbenannt werden.

Gerhard Schneider ist ruhelos

Gerhard Schneider ist einer der Initiatoren des neuen Laufparkes Wust. Quelle: Rüdiger Böhme

Gerhard Schneider kann nicht ruhen: Gemeinsam mit seiner Frau Monika Nebel und anderen Mitstreitern hat er im Ortsteil den Verein Kulturwust gegründet – dieser kümmert sich um den Erhalt der Kirche, organisiert kulturelle Veranstaltungen, betreibt Bootstourismus und betreut Kunstprojekte mit Kindern.

Nun soll es ein Lauf- und Wanderpark im Gelände zwischen Wust, Schmerzke und Rietz sein – offen für alle, unabhängig von Alter, Interessen oder Leistungsanspruch. Wer bummeln will, kann dies ebenso tun, wie derjenige, der seine Ausdauerleistung verbessern will.

Geschlossenes System

„Das Areal liegt zwischen Zauche- und Havelradweg, Rietzer Berg und Rietzer See, ist also faktisch ein ,geschlossenes System’ mit zahllosen Sand-, Feld- und Waldwegen. Ich nutze diese auch als meine Laufstrecke und erlebe, dass es immer mehr Menschen werden, die auf diese Art die Natur genießen“, sagt Schneider. „Jogger lieben Rundkurse mit genauen Meterangaben, weil sie häufig auch ein bisschen zeitverliebt sind.“

Mitstreiter gefunden

Landschaftsarchitekt Jan Bödecker hat einige Möbel zum Verweilen in der Natur entworfen. Quelle: Jens Bödecker

Mit seiner Idee hat er sich Mitstreiter gesucht und gefunden: Bei Kulturwust, beim Ortsvorsteher Bodo Kaßau und bei der für die dörflichen Gebiete zuständigen Stadtverwalterin Gabriela Philipp-Plagemann. Überall stieß er auf offene Ohren.

Erst recht beim Landschafts- und Kunstverein Rietzer Berg in Bödeckers Unendlichkeit, einem 36.000 Quadratmeter großen Landschaftsparadies. Der international renommierte Landschaftsarchitekt Jan Bödecker war begeistert von der Idee des Nutzens ortsnaher Ressourcen.

Kunstwerke am Weg

Wolf Bartling gehört zu den Initiatoren des neuen Laufparkes Wust. Quelle: Rüdiger Böhme

Spontan sagte er finanzielle Hilfe zu, will Ruhemöbel, Schutzhütten und Ausstattung spendieren. Zudem könnten Künstler, die bei ihm zeitweise malen, bildhauern, drechseln oder schnitzen, den Park mit Kunstwerken ausstatten – „in etwa so wie bei ,Plane air’ oder ,Land Art’“, ergänzt Kunstschmied Wolf Bartling von Kulturwust.

Möglichkeiten vor der Haustür

Ortsvorsteher Kaßau hat die Pläne bereits im Ortsbeirat vorgestellt, auch in der CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung.

Ortsvorsteher Bodo Kaßau unterstützt die Initiatoren des neuen Laufparkes Wust. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ich selbst halte es mehr mit Radfahren, finde aber, dass es eine tolle Idee ist.“ Und Bartling ergänzt: „Wir haben auch an den Rändern von Brandenburg an der Havel Zuzug, allein in Schmerzke und Neuschmerzke kommen gerade viele neue Familien hinzu. Hier haben sie ideale Möglichkeiten, direkt vor der Haustür, ohne erst ins Auto steigen zu müssen, um etwas erleben zu können.“

Naturbelassene Wege

Der Lauf- und Wanderpark solle auch möglichst naturbelassen bleiben, ohne große Eingriffe. Schließlich seien in dem Gebiet allein bei den Vögeln Kraniche, Reiher, Störche, Kolkraben und neuerdings sogar ein Seeadler-Paar am Rietzer Berg zu erleben. Deswegen sollen die vorhandenen Wege auch nicht groß ausgebessert oder gar ausgebaut werden. Wenn es zwischendurch eine kleine Sandstrecke gibt, wird dies eben in Kauf genommen.

Ausflugsziele integriert

Integriert werden sollen unter anderem der Vogelbeobachtungsturm in Rietz, die Kunstkirche Wust mit ihren Konzerten und wechselnden Ausstellungen, der Landschaftsgarten „ Bödeckers Unendlichkeit“ und das Alpaka-Café in Rietz sowie die Lokale in den drei Ortsteilen/Dörfern.

Trimm-dich-Elemente geplant

„Um besonders Familien zu kleinen Wanderungen zu animieren, sollten Sitzmöglichkeiten zum Verweilen sowie Informationstafeln über Ziele und Wegführungen aufgestellt werden“, beschreibt Schneider. Perspektivisch seien auch Naturlehrpfade beziehungsweise Kunstwege denkbar. Zudem soll es auch noch Trimm-dich-Elemente an manchen Wegabschnitten geben.

Mehrere Kurse zur Auswahl

Die Karte mit den Laufwegen des neuen Laufparkes Wust. Quelle: Rüdiger Böhme

Und für die Jogger und Wanderbegeisterten gibt es die Qual der Wahl: Der zentrale Rundkurs in der Mitte ist etwa 5,7 Kilometer lang. Kombiniert werden kann aber aus zwei kürzeren und zwei längeren Strecken von zwei bis Kilometern Länge.

Erste Pflöcke eingeschlagen

Der erste Antrag auf Förderung aus Tourismusprogrammen für den ländlichen Raum ist zwar gescheitert. Dank der finanziellen und materiellen Zusagen des Rietzer Landschafts- und Kunstvereins kann der Anfang allerdings bereits gemacht werden. Die Aktivisten sind derzeit dabei, buchstäblich die ersten Pflöcke entlang der Wege einzuschlagen sowie an den Gabelungen sowie Anfangs- und Endpunkten Schilder aufzustellen. Im nächsten Jahr schon könnte der Lauf- und Wanderpark benutzbar sein.

Von André Wirsing